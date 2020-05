Czy rekrutacje online zostaną z nami na dłużej?

Rekrutacje online

W związku z pandemią koronawirusa, Randstad obserwuje systematyczny wzrost liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy. Firma szacuje, że obecnie jest ich o 25% więcej niż w okresie przed epidemią. Spodziewa się także, że wartości te będą rosły. Ze względu na to, że tradycyjne rozmowy kwalifikacyjne stanęły pod znakiem zapytania, poszukiwanie osób do pracy stanowi wyzwanie dla rekruterów. W jaki sposób szukać pracowników bez fizycznego kontaktu? Odpowiedzią są rekrutacje online. Randstad już od kilku lat rozwija narzędzia niezbędne do ich prowadzenia.

Rekrutacja online dla kandydatów na każde stanowisko

Proces rekrutacji online w Randstad rozpoczyna się od wypełnienia przez kandydata na dane stanowisko formularza aplikacyjnego. Następnie, w zależności od specyfiki pracy lub wymagań pracodawcy użytkownika, rekruterzy mają do dyspozycji dwa sposoby przeprowadzenia weryfikacji potencjalnego zatrudnionego.

Pierwszym z nich jest rozmowa „na żywo” w formie wideo lub telekonferencji. Udział w wirtualnym spotkaniu wziąć może także Klient. Drugą formą, jest wysłanie pytań do kandydata z prośbą o nagranie odpowiedzi w dogodnym dla siebie czasie. Taki proces nazywany jest on-demand, tj. na żądanie.

Rozwój technologii i powszechny dostęp do internetu, sprzyja rozwiązaniom takim, jak rekrutacje online. Obecnie, jesteśmy w stanie dostosować proces, tak aby mógł zostać wykorzystany w każdej branży i na dowolne stanowisko. Możemy zarządzać liczbą etapów oraz zadaniami i pytaniami, które stawiamy przed kandydatami. Jest to szczególnie pomocne w rekrutacji na stanowiska specjalistyczne, mówi Michał Gąska, Senior Digital Marketing Specialist w Randstad.

Oszczędność czasu, elastyczność i szybka weryfikacja kandydata

Zalety rekrutacji online doceniają zarówno rekruterzy, jak i kandydaci oraz klienci. Wśród nich wymienić można przede wszystkim dużą oszczędność czasu. Dzięki temu, że nie musimy dojeżdżać do biura, zyskujemy więcej możliwych do przeprowadzenia rozmowy terminów. Sprawia to, że sam proces jest także bardzo elastyczny.

Inną zaletą rekrutacji online jest prostota i łatwość w zarządzaniu. Dla rekruterów Randstad oznacza to, że wszystkie informacje na temat kandydata zgromadzone są w jednym miejscu, a dostęp do nich jest bieżący. Sam aplikujący, nie musi natomiast instalować skomplikowanego oprogramowania - narzędzie Randstad do rekrutacji online działana każdym urządzeniu i systemie operacyjnym. Komunikacja pomiędzy stronami jest natychmiastowa, co umożliwia szybką weryfikację nadesłanych materiałów. Program pozwala także załączać dokumenty i linki. Dodatkowym plusem dla kandydatów jest także to, że może on samodzielnie zdecydować z jakiego miejsca będzie nagrywał swoje odpowiedzi.