Na co zwracają pracodawcy podczas rekrutacji

Odpowiedzialny, pracowity i zdolny – te cechy wyróżniają rzetelnego pracownika. Na co jeszcze zwracają uwagę pracodawcy podczas rekrutacji? Ekspertka z agencji pracy Skills Net wyjaśnia, jakie wartości są cenione przez szefa.

Przede wszystkim terminowość

Wykonywanie swoich obowiązków na czas to niewątpliwie bardzo istotna cecha ceniona przez pracodawców. Słynne przysłowie mówiące, iż czas to pieniądz jest znane każdemu przedsiębiorcy, choć wiadomo, że nie wszystko kręci się wokół złotej monety. Ważne jest również dotrzymywanie danego słowa i umiejętność planowania swojego czasu, tak by wszystko zgadzało się z wyznaczonymi terminami. Umiejętności logistyczne są niezwykle przydatne i cenione nie tylko w codziennym życiu, ale też w pracy. Dlatego jeśli pracownik nie dotrzymuje terminów, automatycznie cała praca się przesuwa, a konsekwencje ponoszą wszyscy.

Przychodzenie na czas

Punktualne rozpoczynanie pracy to dla wielu pracodawców ważna powinność każdego pracownika, którego obowiązuje określony wymiar pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Jeśli notorycznie się spóźnia i nie powiadamia o tym fakcie przełożonego, jest to podstawą do zwolnienia. W tym przypadku chodzi nie tylko o zaniedbywanie swoich służbowych obowiązków, ale również o brak szacunku do pracodawcy i klientów. Jednorazowe czy sporadyczne spóźnianie się, o którym pracodawca zostanie wcześniej powiadomiony, nie spowoduje wręczenia wypowiedzenia.

– Jednym z najważniejszych aspektów w relacji pracodawca-pracownik jest zaufanie. Jeśli chodzi o kwestię spóźniania się, wiadomo, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, każdemu zdarzyło się spóźnić. Najistotniejszy w przypadku takiej sytuacji jest kontakt. Świadczy on nie tyle o samej kulturze pracownika, co o tym, że zwyczajnie szanuje on swojego przełożonego i jego czas. Dzięki przekazanej informacji o spóźnieniu pracodawca może lepiej rozplanować założone działania na dany dzień – mówi Kamila Gutowski, właścicielka agencji pracy tymczasowej Skills Net.

Lojalny, godny zaufania i wykazujący szacunek pracownik jest tym, którego szukają pracodawcy. Nieważne, czym się zajmuje – ta cecha jest absolutnie elementarna w każdej branży.

Uczciwość i zaangażowanie

Zaangażowanie w wykonywane zadania oraz uczciwe ich realizowanie to kolejne ważne cechy, na które patrzy pracodawca. Przede wszystkim liczą się chęci; bez wątpienia człowiek, który ma motywację, jest zupełnie inaczej odbierany przez otoczenie. Taka osoba stara się, ma ambicje i czerpie z pracy satysfakcję, a to wszystko przekłada się na efekt końcowy wykonywanego polecenia.

– Bardzo ważne, by pracownik nie był znużony wykonywanymi zadaniami i wykazywał postawę proaktywną. To nie tylko zachęca do dalszej współpracy, ale daje coś w rodzaju dobrej energii, która przecież napędza nas do działania! Badania potwierdzają, że osoby wykazujące takie cechy są odbierane jako znacznie bardziej pozytywne, a wręcz chce się z nimi pracować – dodaje Kamila Gutowski.

Kolejną cechą jest uczciwość, również widoczna w punktualnym przychodzeniu do pracy, realizowaniu powierzonych zadań, nieoszukiwaniu przełożonego. Nikt nie chce być okłamywany lub nawet okradany. Bycie uczciwym i szczerym w pracy to sprawa podstawowa, o której nie można zapominać.

Umiejętność szybkiej nauki

Umiejętność szybkiej nauki oraz gotowość do przyswajania nowej wiedzy – osoby, które szybko zrozumieją, na czym polegają zlecone im zadania, będą lepiej i sprawniej je wykonywać. Zdarzają się przykłady idealnie opisujące te zależność. Do pracy przychodzi ktoś zupełnie „zielony”, lecz jego zapał sprawia, że szybko staje się pracownikiem, którego trudno będzie zastąpić.

– Zdarza się, że zleceniodawcy dają szansę osobie bez doświadczenia i wychodzą na tym bardzo dobrze. Dla obu stron jest to sytuacja plusowa. Pracownik zyskuje doświadczenie, a dający pracę – świeżą osobę w zespole, z głową pełną pomysłów i niezastąpionym zaangażowaniem – kontynuuje ekspertka.

Każdemu pracodawcy zależy na tym, by mieć w swoim zespole rzetelnych i wartościowych pracowników. Dzięki temu jego przedsiębiorstwo będzie się lepiej i szybciej rozwijało, a firma będzie odbierana przez klientów i kontrahentów jako solidna i warta zaufania. W końcu w dużej mierze przedsiębiorstwo tworzą jego pracownicy.

