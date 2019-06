Rekrutacja przez agencję pracy – co może zyskać kandydat?

Przeszukując portale z ofertami pracy, można trafić na ogłoszenia agencji zatrudnienia, zazwyczaj zaczynające się od słów „Dla naszego klienta poszukujemy osoby na stanowisko...”. Wielu kandydatów już na wstępnie odrzuca takie oferty. Pojawia się obawa przed długim procesem rekrutacji ze względu na udział pośredników, którzy i tak nie do końca znają sytuację panującą w firmę, jej strukturę i problemy organizacyjne. Dowiedz się, jak jest naprawdę i jakie korzyści płyną z udziału w rekrutacji prowadzonej przez agencję pracy.

Powodów, dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na pomoc agencji zatrudnienia, jest wiele. Tym najczęstszym jest deficyt wykwalifikowanych kandydatów i brak narzędzi pozwalających do nich dotrzeć. Zlecenie procesu rekrutacji niejednokrotnie jest bardziej opłacalne niż poszukiwanie pracownika na własną rękę. To tyle na temat perspektywy pracodawcy. A na co może liczyć kandydat?

Agencja nie tylko prowadzi proces rekrutacji, ale pełni również rolę doradcy klienta (czyli firmy, dla której poszukuje pracowników). Specjaliści agencyjni świetnie znają aktualną sytuację na rynku pracy oraz oczekiwania kandydatów – nie tylko na podstawie najnowszych raportów płacowych, ale też rozmów z kandydatami uczestniczącymi w podobnych procesach. Kandydat może zatem mieć pewność, że oferta pracy jest dostosowana do aktualnych stawek oraz pakietów pozapłacowych wymaganych w danej branży i w danym regionie.

Dodatkowo warto pamiętać, że rekruter ma obowiązek nie tylko poznać wymagania klienta, ale również sprawdzić, na jakie warunki może liczyć pracownik, a nawet zgłębić problemy występujące w organizacji (takie jak np. wysoka rotacja).

Jeśli agencja decyduje się przyjąć zlecenie od pracodawcy, najpierw określa dokładny profil poszukiwanego kandydata, zakres obowiązków na danym stanowisku i oczekiwania pracodawcy wobec nowej osoby. Dzięki temu kandydat może mieć pewność, że przekazane mu szczegóły oferty są zgodne z rzeczywistością – w końcu agencja jest zewnętrzną firmą i pozostaje bezstronna w całym procesie, mając na celu zarówno dobro klienta, jak i kandydata.

Owszem, sam proces rekrutacji prowadzony przez agencję jest trochę bardziej skomplikowany i składa się z przynajmniej dwóch etapów – przy sprawnej współpracy obu stron może jednak okazać się, że wcale nie będzie dłuższy.

Pierwsza rozmowa odbywa się z przedstawicielem agencji, a kolejna z pracodawcą. Ostatecznie to pracodawca podejmuje decyzję o zatrudnieniu. Oczywiście, jak w każdym procesie rekrutacji, zdarza się, że na którymś z etapów nie dochodzi do współpracy. W tej sytuacji rekrutacja przez agencję pracy ma jeszcze jedną korzyść: w przypadku chęci uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych, agencja zachowa twoje CV w bazie i może ponownie nawiązać kontakt, jak tylko pojawi się odpowiednia dla ciebie oferta.

Dodatkowo agencja jest niejako pośrednikiem między kandydatem i pracodawcą i dba o sprawny przepływ informacji. Rekruterzy doskonale wiedzą, jak ważna jest przyjazna rekrutacja i utrzymywanie partnerskich stosunków z kandydatami. Specjaliści HR zwracają szczególną uwagę na stały kontakt z kandydatem i informowanie go na bieżąco, na jakim etapie znajduje się ich aplikacja oraz o ewentualnych zmianach w procesie. Agencja regularnie rozmawia z klientem o kolejnych krokach rekrutacji i zawsze chce poznać powody odrzucenia kandydatury, aby móc wrócić do swoich kandydatów z informacją zwrotną.

Nie da się ukryć, że współpraca z agencją zatrudnienia wiąże się z nieco bardziej skomplikowaną rekrutacją: w końcu kandydat musi odbyć minimum jedną dodatkową rozmowę z rekruterem agencyjnym. Warto jednak pamiętać, że ta forma gwarantuje, że oferta pracy odpowiada rynkowym standardom, a kandydat będzie traktowany po partnersku podczas całego procesu rekrutacji. Dodatkowo, nawet gdy nie dojdzie do zatrudnienia, aplikacja na ofertę agencji pracy może w przyszłości skutkować ponownym kontaktem i zaproszeniem do kolejnej rekrutacji.

Piotr Szczurek, Recruitment Specialist w Jobs Plus

Absolwent Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim, praktyk HR od blisko 3 lat. W agencji pracy Jobs Plus odpowiada głównie za rekrutacje pracowników tymczasowych. W codziennej pracy stawia na stały kontakt na każdym etapie procesu rekrutacji oraz już po zatrudnieniu.