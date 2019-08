Jak aplikować, nie mając doświadczenia – poradnik początkującego kandydata

Popraw swoje CV!

Istnieje wiele szablonów Curriculum Vitae. Niektóre z nich charakteryzują się piękną oprawą graficzną, inne tak gospodarują przestrzeń, że znikome doświadczenie kandydata wydaje się dużo bogatsze, niż jest w rzeczywistości. Część z nich podkreśla mocne strony bądź zwraca uwagę na nietypowe umiejętności czy wartościowe kursy kandydata. Powinieneś wybrać format podkreślający Twoje szczególne umiejętności i cechy, które będą wyróżniały Cię na tle pozostałych kandydatów. – Znacząca większość aplikantów wysyła do wszystkich firm to samo CV. Osobiście uważam to za nie do końca trafiony pomysł. Warto poświęcić trochę więcej czasu na dopracowanie tego dokumentu i spersonalizowanie go pod kątem miejsca, do którego jest kierowany. Kreatywność to cecha, którą bardzo ceni się na rynku pracy – tłumaczy Monika Duda-Kawa. – Aplikując do firmy zajmującej się odzieżą, wyszyj swoje CV na kawałku materiału własnego projektu. Starając się o pracę w cukierni, niech Twoje Curriculum Vitae pachnie świeżymi babeczkami. Przez takie nietypowe rozwiązanie z pewnością zostaniesz zapamiętany – dodaje ekspertka Talinkme.pl.

Dobrym pomysłem jest także wypisanie wszelkiego rodzaju projektów społecznych czy wolontariatów, nawet jeżeli nie są bezpośrednio związane z daną branżą. Pokażesz w ten sposób rekruterowi chęć działania i rozwoju na różnych płaszczyznach. Jeśli akurat ukończyłeś studia, podkreśl swój tytuł naukowy. Opowiedz o tytule swojej pracy inżynierskiej czy magisterskiej, udowodnisz wtedy umiejętności analityczne, krytycznego myślenia oraz pokażesz, że masz wiedzę na dany temat. Pamiętaj, że rekruter wśród dziesiątek innych CV na przeglądnięciu Twojego dokumentu spędzi zaledwie chwilę (statystyki wskazują na jedynie 6 sekund!).

Najważniejsze elementy zamieść w najbardziej widocznym miejscu. Podaj przykłady działań, które podjąłeś (nawet w ramach szkoły czy zajęć na studiach) i opisz, czego Cię one nauczyły. Bardzo cenioną umiejętnością jest również zarządzanie własnym czasem!

Zrób świetne wrażenie!

Gdy Twoje CV zostanie uznane za interesujące i otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, poświęć chwilę na dokładne zaplanowanie tej części, na którą masz realny wpływ. – Aż 33% rekruterów wie już po pierwszych 90 sekundach, czy zatrudni danego kandydata. Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz – ostrzega Monika Duda-Kawa. – W tym wypadku warto również sprawdzić, jaki dress code obowiązuje w danej firmie. Na większość rozmów kwalifikacyjnych, nie związanych z branżą kreatywną, wypada ubrać się formalnie, skromnie i gustownie. Oczywiście zjawienie się na czas da świadectwo naszej punktualności i rzetelności. Uśmiech i pewne wejście będą mówić o pewności siebie i poczuciu własnej wartości – radzi specjalistka portalu pracy.

W przypadku zdarzenia losowego bądź spóźnienia, należy poinformować rekrutera o zaistniałej sytuacji. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej utrzymuj kontakt wzrokowy i nie uciekaj od niewygodnych pytań. Bądź szczery – na pytanie o doświadczenie powiedz prawdę. Jednak mając okazję do wypowiedzi, podkreśl, że mimo niedużego doświadczenia w branży, zajmowałeś się różnymi projektami, które nauczyły Cię danych umiejętności. Obracaj każdą wypowiedź na swoją korzyść, przekonaj potencjalnego pracodawcę, że będziesz się firmie opłacał, że Twoje umiejętności oraz zapał do zdobywania nowej wiedzy są atutem!

Bądź cierpliwy!

Pamiętaj, nie od razu Rzym zbudowano… a teraz wszystkie drogi do niego prowadzą! Niepowodzenia zdarzają się każdemu. Wykorzystaj dany czas na wolontariat, akcję charytatywną czy nawet bezpłatny staż. Bardzo często sprawdzający się stażysta zostaje w firmie na dłużej. Jeśli nie – to zawsze dodatkowy punkt w CV i zdobyte cenne, praktyczne doświadczenie! Małymi krokami zbudujesz swoją indywidualną historię, tworząc zestaw wyjątkowych cech i umiejętności.

Bądź zmotywowany i nie poddawaj się. – Rozsyłaj CV, przeszukuj portale pracy, powiedz znajomym, że szukasz pracy. Czasem takie polecenie jest warte więcej, niż doświadczenie. Jeśli dostałeś propozycję, ale nie z wymarzonej branży – skorzystaj z okazji! Łatwiej szuka się pracy, gdy już się jakąś posiada – zachęca Monika Duda-Kawa. – Doświadczenie jest istotne, jednak odpowiednią postawą, charakterem oraz umiejętnościami pewne braki da się zatuszować. Ryzykuj i wygrywaj – dodaje ekspertka Talinkme.pl