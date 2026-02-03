REKLAMA

Strona główna » Kadry » HRM » Motywowanie » Czy dofinansowanie posiłków w pracy działa i pracownicy dobrowolnie wracają do biur?

Czy dofinansowanie posiłków w pracy działa i pracownicy dobrowolnie wracają do biur?

03 lutego 2026, 11:37
dofinansowanie posiłków w pracy benefit pracowniczy powrót do biur.
Shutterstock

Większość pracowników pracujących hybrydowo przychodzi do pracy z jakiegoś powodu - gdy widzi w tym wartość. Czy dofinansowanie posiłków w pracy działa i pracownicy dobrowolnie wracają do biur?

Nakaz powrotu do biur nie działa na pracowników

Firmy próbują skłonić pracowników do częstszej obecności w biurach, jednak przymus coraz rzadziej działa. Z raportu SmartLunch „Jak połączyć elastyczność home office z zaletami biura?” wynika, że 62% zatrudnionych pracuje w modelu hybrydowym, a do biura wraca tylko wtedy, gdy widzi w tym wartość - możliwość współpracy, kontaktu z zespołem czy poczucia troski. Właśnie dlatego benefity wpływające na codzienne doświadczenie, takie jak dofinansowanie posiłków, zyskują strategiczne znaczenie w politykach HR i employer brandingu.

Pracownicy wracają do biura dla kontaktu z ludźmi

W erze pracy hybrydowej biuro przestało być miejscem „obowiązkowej obecności”. Stało się przestrzenią budowania relacji, kultury organizacyjnej i współpracy. Pracownicy wracają do biura dla kontaktu z ludźmi, nie dla biurek - dlatego pracodawcy powinni inwestować w doświadczenia, które te relacje wspierają.

Jak pracujesz na co dzien

Źródło zewnętrzne

Raport SmartLunch pokazuje, że 36% firm organizuje w biurach wydarzenia związane z jedzeniem, a 10,2% pracowników traktuje wspólne lunche jako kluczowy element integrujący zespół. To dowód, że jedzenie jest jednym z najprostszych i najbardziej naturalnych sposobów budowania więzi - a tym samym jednym z powodów, dla których warto pojawić się w biurze. - Biuro nie musi konkurować z pracą zdalną - wystarczy, że oferuje coś, czego w domu nie da się odtworzyć: atmosferę, relacje i poczucie wspólnoty. Wspólny posiłek to codzienny rytuał, który realnie wzmacnia te elementy - mówi Mateusz Tałpasz, CEO SmartLunch.

Dofinansowanie posiłków w pracy - czy działa na pracowników?

Z raportu SmartLunch wynika, że 88% pracowników pozytywnie ocenia dofinansowanie posiłków, co czyni je najlepiej ocenianym benefitem pozapłacowym. Co istotne, nawet wśród osób, które zgłaszają pewne zastrzeżenia, ponad 60% wskazuje, że chciałoby, aby kwota dofinansowania była wyższa - a nie że benefit jest niepotrzebny. To pokazuje, że rozwiązanie ma realną wartość i mogłoby być jeszcze bardziej doceniane, gdyby firmy zwiększyły poziom dopłat.

Dofinansowanie posiłków

Źródło zewnętrzne

Poziom satysfakcji z dofinansowania posiłków jest wyraźnie wyższy niż w przypadku innych popularnych świadczeń, takich jak karta sportowa czy prywatna opieka medyczna - benefitów, które nie są wykorzystywane przez wszystkich pracowników i nie wpływają na ich codzienny komfort. Mimo to tylko 32% firm w Polsce oferuje dofinansowanie posiłków, podczas gdy 2/3 pracowników, którzy nie mają takiej możliwości, chciałoby z niej skorzystać. - Dofinansowanie posiłków to benefit, który uzupełnia inne elementy oferty pracodawców, odpowiadając na codzienne, praktyczne potrzeby pracowników. Z posiłków korzystają wszyscy - niezależnie od wieku czy stanowiska - dlatego mają one tak duży wpływ na samopoczucie i efektywność zespołów - mówi Mateusz Tałpasz, CEO SmartLunch.

Dofinansowanie do posiłków także w czasie pracy zdalnej

Nowoczesne biura nie konkurują z pracą zdalną - uczą się z nią współistnieć. Z raportu SmartLunch wynika, że 73,3% pracowników zdalnych i hybrydowych chciałoby mieć możliwość korzystania z dofinansowanego posiłku także wtedy, gdy pracują poza biurem, a 77,1% - w restauracjach w jego pobliżu. To pokazuje, że pracownicy doceniają elastyczność, ale nadal traktują biuro jako ważny punkt dnia - miejsce spotkań, relacji i wspólnego rytmu.

Dofinansowanie posiłków - sposoby

Źródło zewnętrzne

SmartLunch wspiera ten model, umożliwiając firmom łączenie różnych form dofinansowania - w biurze, kantynie czy poprzez lokalne restauracje. Dzięki temu benefit nie ogranicza się do jednego miejsca, ale zachęca, by do biura wracać częściej i z większą przyjemnością. - Dzisiejsza praca to połączenie elastyczności i potrzeby kontaktu. Posiłek może łączyć te dwa światy - być dostępny wszędzie, ale najbardziej smakować w biurze, przy wspólnym stole - mówi Mateusz Tałpasz, CEO SmartLunch.

Dofinansowanie posiłków jako realne narzędzie budowania kultury troski i zaangażowania

Z raportu SmartLunch „Jak połączyć elastyczność home office z zaletami biura?” wynika także, że rośnie znaczenie biur zaprojektowanych z myślą o dobrostanie i relacjach – przestrzeni, które wspierają regenerację i zdrowe nawyki. Wspólny lunch staje się jednym z elementów operacyjnego wellbeingu - codziennej, praktycznej troski o ludzi. - To codzienny gest, który kumuluje się w poczucie, że pracuję w miejscu, które o mnie myśli. Dofinansowanie posiłków nie jest dodatkiem – to realne narzędzie budowania kultury troski i zaangażowania - mówi Dagmara Dolata, HR Business Partner SmartLunch.

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców
Powrót do biur

Raport SmartLunch jasno pokazuje, że ludzie nie wrócą do biura dla kontroli - wrócą dla sensu, relacji i troski. Dlatego firmy, które chcą przyciągnąć zespoły z powrotem do wspólnej przestrzeni, powinny skupić się na tworzeniu pozytywnych doświadczeń. Dofinansowanie posiłków to jeden z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów, by to osiągnąć.

O badaniu:

Badanie na podstawie którego przygotowano raport „Jak połączyć elastyczność home office z zaletami biura?” zostało przeprowadzone w sierpniu 2025 roku przez Instytut Badawczy IPC metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview). Wzięło w nim udział 305 pracowników zatrudnionych w firmach liczących co najmniej 50 osób

Źródło: Smart Lunch

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
