Strona główna » Kadry » HRM » Obecność w biurze musi mieć sens, a nie, żeby „pokazać się" kierownikowi. Praca hybrydowa standardem w polskich firmach. Jak ją dobrze poukładać?

15 stycznia 2026, 12:25
Nieformalne wydarzenia online, firmowe systemy współdzielenia biurek, szkolenia z efektywnego wykorzystywania komunikatorów to jedne z najpopularniejszy rozwiązań wspierających organizację pracy hybrydowej w polskich firmach. Jak pokazują wyniki badania Hybrid and Beyond ’25 przeprowadzonego przez firmę Colliers, model hybrydowy przestał być postrzegany jako benefit lub rozwiązanie przejściowe – dziś stanowi trwały element funkcjonowania większości organizacji, wymagający odpowiedniego zarządzania.

Praca hybrydowa stała się standardem w polskich firmach

Jeszcze kilka lat temu wielu liderów zakładało, że praca zdalna szybko odejdzie w zapomnienie, a zespoły wrócą do biur na stałe. Dziś te oczekiwania wyraźnie tracą na znaczeniu. Odsetek firm aktywnie zachęcających pracowników do powrotu do biur spadł do 49%, podczas gdy udział organizacji, które nie planują takich działań, wzrósł do 34%. Dla porównania – w 2022 roku proporcje te wynosiły odpowiednio 63% i 18%. Dane z badania Hybrid and Beyond ’25 jednoznacznie potwierdzają, że praca hybrydowa stała się standardem na polskim rynku. W ubiegłym roku model ten funkcjonował w 94% badanych organizacji, a 69% z nich deklaruje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie planuje żadnych zmian w obowiązującym systemie pracy.

To wyraźny sygnał, że hybryda przestała być traktowana jako etap przejściowy. Firmy zaakceptowały ją jako stały element rzeczywistości i dziś coraz częściej skupiają się na tym, jak mądrze ją uporządkować i dopasować do swoich potrzeb – komentuje Anna Sienkiewicz, zarządca biurowca Grunwaldzki Center.

Praca hybrydowa – jak nią odpowiednio zarządzać? Sens obecności w biurze

Badania pokazują, że aż 85% liderów napotyka wyraźny opór zespołów podczas prób zachęcania ich do częstszej pracy z biura. Dlatego, jak wskazują eksperci, jednym z kluczowych czynników decydujących o skuteczności pracy hybrydowej pozostaje autonomia rozumiana jako poczucie realnego wpływu pracownika na to, gdzie i kiedy wykonuje swoje obowiązki oraz w jaki sposób organizuje swoją pracę.

Firmy coraz lepiej rozumieją, że powrót do biura „na siłę” nie rozwiązuje problemów, a często je pogłębia. Kluczowe staje się budowanie sensu obecności, a nie egzekwowanie jej częstotliwości – podkreśla Anna Sienkiewicz, zarządca biurowca Grunwaldzki Center.

Równie istotną rolę odgrywają relacje – odczuwane wsparcie ze strony współpracowników oraz regularna, konstruktywna informacja zwrotna. Coraz więcej organizacji przekłada te wnioski na konkretne działania.

Wśród dobrych praktyk pracy hybrydowej wymienia się m.in. jasne zdefiniowanie kluczowych kanałów komunikacji. Takie rozwiązanie wdrożyło już 52% badanych firm. Pracodawcy coraz częściej sięgają również po narzędzia do zarządzania czasem i ustalania priorytetów, z których korzysta 39% organizacji, a także po szkolenia z efektywnego wykorzystania komunikatorów i platform do spotkań online, takich jak MS Teams – prowadzi je już 51% firm.

Higiena spotkań hybrydowych

W codziennej współpracy rośnie też znaczenie tzw. higieny spotkań hybrydowych, obejmującej m.in. obowiązek przesyłania agendy czy włączania kamer, takie standardy funkcjonują w połowie badanych organizacji. Ważnym elementem pozostają również działania integracyjne. 46% firm organizuje nieformalne wydarzenia online, takie jak wspólne świętowanie czy okazjonalne spotkania zespołowe, które pomagają podtrzymywać relacje w rozproszonych zespołach.

Współdzielenie biurek

Przyjmując na stałe model pracy hybrydowej, wiele organizacji zdecydowało się na przearanżowanie biur oraz wdrożenie rotacyjnego systemu korzystania z biurek. Taki trend obserwujemy m.in. w biurowcu Grunwaldzki Center. W praktyce okazało się to jednak istotnym wyzwaniem organizacyjnym. Wsparciem są sprawdzone narzędzia i gotowe szablony, które można szybko wdrożyć w codziennej pracy – dodaje Anna Sienkiewicz, zarządca Grunwaldzki Center.

System współdzielenia biurek wdrożyło już 60% badanych firm.

Preferowani pracownicy mieszkający "w odległości" do dwóch godzin od biura

Jednocześnie wśród liderów rośnie popularność specjalistycznych szkoleń z zarządzania i organizacji pracy hybrydowej oraz bardziej przemyślanych strategii zatrudnienia. Dane pokazują, że 68% pracodawców zatrudnia osoby mogące pracować stacjonarnie lub zdalnie, pod warunkiem zamieszkania w odległości do dwóch godzin od biura. Maleje natomiast odsetek firm otwartych na rekrutację pracowników z dowolnego miejsca w Polsce, pracujących wyłącznie zdalnie.

To rozwiązania, które, jak wskazują dane, mogą zyskiwać na znaczeniu w 2026 roku. Kluczowe staje się jednak dopasowanie modelu do specyfiki organizacji, bez oczekiwania uniwersalnych i natychmiastowych rozwiązań.
Dla organizacji największym wyzwaniem nie jest już sam wybór modelu pracy, lecz umiejętność jego świadomego, elastycznego i opartego na danych zarządzania. To właśnie ten obszar będzie w 2026 roku kluczowy dla większości firm – podsumowuje Anna Sienkiewicz, zarządca biurowca Grunwaldzki Center.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
