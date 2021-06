Motywowanie pracowników zdalnych - jakie są skuteczne sposoby? Jak nagradzać pracowników na pracy zdalnej? Czy krótszy czas pracy to dobry pomysł?

Sposoby motywowania pracowników zdalnych – skuteczne techniki, nagrody i krótszy czas pracy

Motywowanie pracowników to jeden z obowiązków działu HR, dzięki któremu zwiększa się wydajność ludzi i ich zadowolenie. Dowiedz się, jak skutecznie zadbać o motywację pracowników zdalnych!

Pandemia koronawirusa przyspieszyła popularyzację pracy zdalnej na całym świecie. Mimo wielu zalet takiego trybu pracy, ma on również swoje wady. Jedną z nich są problemy z zaangażowaniem pracowników. Warto więc wiedzieć, jak sobie z nimi radzić i jak im przeciwdziałać.

Dlaczego warto dbać o motywację pracowników?

Reklama

Motywacja to czynnik, który pcha pracowników do działania, nawet gdy wykonywane zadanie nie jest zbyt ciekawe lub stwarza problemy. Jak pokazują badania, dobrze zmotywowani pracownicy osiągają lepsze efekty w takim samym czasie, w jakim ich koledzy, który motywacji do pracy nie odczuwają. Zaangażowanie w wykonywane obowiązki sprawia również, że ludzie wychodzą z pracy mniej zmęczeni i chętniej wstają rano. Podnosi się ich zadowolenie z życia i komfort psychofizyczny.

Badanie przeprowadzone przez Gallup pokazuje, że brak motywacji dotyka bardzo dużą grupę pracowników. Jedynie 29% ankietowanych czuje się zaangażowanych w swoją pracę. W przypadku managerów jedynie 10% skupia się na najważniejszych problemach firmy.

Zadbanie o motywacje i zorientowanie na cel pracowników może się okazać bardziej opłacalne, niż się wydaje. Gallup w swoim badaniu pokazał, że organizacje, które dbają o zaangażowanie podwładnych, odnotowują zyski wyższe nawet o 18%. W firmach tych również zadowolenie klientów jest wyższe – nawet do 30%.

W przypadku pracowników zdalnych, którzy oprócz codziennych problemów mogą również czuć się samotni i odizolowani, zadbanie o motywację jest jeszcze istotniejsze.

Skuteczne techniki motywowania pracowników zdalnych

Należy pamiętać, że czynników motywujących pracowników jest wiele. Nie wszystkie z nich sprawdzą się w przypadku każdej osoby, dlatego należy wybierać je rozsądnie. Najlepszym sposobem jest posłużenie się odpowiednim narzędziem, które pomoże określić czynniki motywujące podwładnych.

Gry integracyjne

To świetny sposób, by sprawić, aby pracownik zdalny poczuł się częścią zespołu. Praca spoza biura bywa wygodniejsza, ale wynikające z niej wady mogą obniżać morale pracowników.

Warto więc zaplanować w kalendarzu firmowym czas na zabawy teambuildingowe co najmniej raz w miesiącu, podczas którego pracownicy będą mogli odstresować się wspólnie przy grach i zabawach integracyjnych oraz popracować nad współpracą w zespołach. Takie spotkanie powinno odbywać się w godzinach pracujących, a obecność na nim można sprawdzać za pomocą programu do rejestracji czasu pracy, który pomoże szybko sprawdzić, którzy pracownicy byli obecni w dniu spotkania, a którzy unikają wspólnych zabaw.

Zobacz również: Wyzwania w zarządzaniu ludźmi w czasie pandemii

Nagradzanie wysiłków

Reklama

Kolejną skuteczną techniką motywacyjną jest nagradzanie ludzi za ich wysiłki i osiągnięcia. Oczywiście nie można nagradzać za wypracowywanie normy, ale w przypadku ponadprzeciętnych wyników benefit w postaci dłuższej, dodatkowego dnia wolnego czy innego rodzaju nagrody sprawi, że pracownicy poczują się docenieni i łatwiej będzie im podejmować kolejne wyzwania.

Do przekazywania nagród w postaci przerw bądź wolnego również przyda się narzędzie do ewidencji czasu pracy. Zaawansowane oprogramowania umożliwiają tworzenie własnych rodzajów nieobecności i przerw, dzięki czemu łatwo można przygotować rodzaj urlopu "nagroda". W jego ramach przyznawać można pracownikom wszelkiego rodzaju benefity czasowe.

Niezależnie od tego, czy pracownicy wykonują obowiązku z domu czy z biura, taki dodatek zawsze ich ucieszy – to dodatkowy czas na odpoczynek, który zmniejszy ryzyko zmęczenia, a jednocześnie nagroda za dostrzeżone zaangażowanie i osiągnięcia.

Grywalizacja

Idea grywalizacji znana jest od wielu lat, lecz ostatnimi laty coraz bardziej przybiera na popularności. Jest to połączenie elementów znanych z gier – takich jak zdobywanie punktów doświadczenia przekładanych na kolejne etapy i nagrody – z codzienną pracą.

W ten sposób pracownik ma stałą kontrolę nad swoim poziomem i wie, ile jeszcze musi zrobić, by zdobyć kolejną nagrodę. System zbiera informacje o tym, nad czym dana osoba powinna bardziej popracować, a w czym osiąga doskonałe wyniki. Dokładna informacja o tym, ile wysiłku trzeba włożyć, by zdobyć nagrodę,, pozwala pracownikom zyskać dodatkową motywację.

Dla pracowników zdalnych jest to również okazja do otrzymywania informacji zwrotnej na temat ich wydajności bez konieczności bezpośredniego kontaktowania się z przełożonym – co oszczędza czas obu stron i pozwala lepiej skupić się na obowiązkach.

Zaufanie

Tym, na co często narzekają pracownicy w czasie pandemii Covid-19, jest poczucie, że managerowie im nie ufają. Ciągłe sprawdzające telefony i wiadomości, konieczność raportowania każdej zmiany – z punktu widzenia przełożonego z pewnością są istotne, jednak dla pracowników zdalnych mogą się okazać przytłaczające. Ponadto zabierają sporo czasu i mogą być dowodem braku zaufania, który nie sprzyja motywacji do pracy.

Należy więc ustalić z pracownikiem dni i godziny raportowania tak, by nie zabierały zbyt wiele czasu, a także okazać im zaufanie. Odrobina niezależności i poluzowania kontroli pozwoli się odstresować, a wiara przełożonego sprawi, że wypełnienie obowiązków stanie się przyjemniejsze.

Podsumowanie

Motywowanie pracowników to bardzo ważny obowiązek działu HR. Zadbanie o nią pomaga podnieść efektywność pracy całej spółki oraz zwiększyć jej zyski. Jest również szansą, by zapewnić pracownikom dobre samopoczucie. Warto skorzystać ze specjalistycznych narzędzi do określania osobowości, które pomogą określić motywatory pracowników, by optymalnie dopasować je do wymogów osób w firmie. Do przyznawania benefitów w postaci krótszego czasu pracy przyda się zaś program do ewidencji urlopów.