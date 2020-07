Atrakcyjne benefity pozapłacowe - przykłady

Atrakcyjność firmy w oczach pracowników

Wysokie wynagrodzenie to tylko jeden z elementów, dzięki któremu Twój pracownik będzie zadowolony z pracy. Obecnie, w celu przyciągnięcia i zatrzymania najlepszych i najzdolniejszych talentów, firmy prześcigają się w oferowaniu atrakcyjnych benefitów pozapłacowych. To niezwykle istotny obszar z perspektywy prowadzenia działalności, ponieważ zmotywowany pracownik podwyższa dochody firmy, wpływa na jej kulturę i konkurencyjność na rynku. Benefity podnoszą także wartość oferty pracy oraz pozwalają wyróżnić się na tle innych pracodawców. Jak wynika z 40. edycji badania Monitor Rynku Pracy, realizowanego przez Randstad, nie zawsze trzeba szukać ekstrawaganckich rozwiązań. W 2020 r. wśród najbardziej pożądanych benefitów pracownicy wymieniali prywatną opiekę zdrowotną.

Najbardziej pożądany benefit - prywatna opieka zdrowotna

Ze wszystkich świadczeń dodatkowych oferowanych przez pracodawców najatrakcyjniejszym dla zatrudnionych jest prywatna opieka zdrowotna. Wskazuje na nią ponad połowa pracowników. Na drugim miejscu jest ubezpieczenie na życie, a trzecim ubezpieczenie na wypadek utraty pracy.

Tymczasem najpopularniejszymi dodatkami oferowanymi przez pracodawców są ubezpieczenie na życie i prywatną opiekę zdrowotną. Z reguły, na więcej profitów pozapłacowych liczyć mogą zatrudnieni w większych przedsiębiorstwach oraz tych z sektora publicznego. Na najmniej, Ci pracujący w firmach zatrudniających od 2 do 9 osób.

Wczasy pod gruszą najpopularniejszym świadczeniem socjalnym

Jeśli chodzi o świadczenia socjalne, to tym najbardziej atrakcyjnym dla zatrudnionych są dopłaty do wypoczynku. Wskazuje na nie co 6 zatrudniony. Dofinansowanie wakacji jest również najczęściej proponowaną przez firmy formą pomocy. Oferuje je co 5 pracodawca. W dalszej kolejności, biorąc pod uwagę atrakcyjność danego świadczenia, pracownicy wymieniają: paczki dla rodzin i dzieci na święta oraz niskooprocentowane kredyty i pożyczki na zakup lub remont mieszkania.

Podobnie, jak w przypadku benefitów, więcej świadczeń socjalnych oferują większe przedsiębiorstwa z sektora publicznego.

Wzrost znaczenia dodatków związanych z bezpieczeństwem

W wynikach badania Randstad widać też wzrost zainteresowania pracowników dodatkami i świadczeniami związanymi z zabezpieczeniem finansowym, socjalnym i zdrowiem. Ogromną popularnością cieszą się pakiety medyczne. Wzrasta też zainteresowanie ubezpieczeniami i programami oszczędzania na przyszłość. Eksperci wskazują także na wzrost zainteresowania zatrudnionych tzw. benefitami partycypacyjnymi. To takie, gdzie pracownicy ponoszą część kosztów. Pracodawcy w ten sposób optymalizują koszty benefitów, stają się one skuteczną inwestycją, a pracownicy otrzymują te świadczenia, na których im najbardziej zależy.

Najczęściej wskazywanym źródłem wiedzy o benefitach i świadczeniach socjalnych oferowanych przez zakład pracy jest przełożony (39%), koledzy z zespołu (32%) oraz pracownicy działu HR lub kadr (21%).