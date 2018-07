Dress code na upalne dni

Kategorycznie nie

Wbrew pozorom letni dress code nie różni się znacząco od tego, który jest stosowany w pozostałą część roku. Kobiety nie powinny odkrywać ramion, brzucha oraz biustu, a także nosić nazbyt krótkich spódnic, sukienek i spodni. Nieodpowiednie są prześwitujące materiały oraz te bogato zdobione i świecące. Mężczyzna w krótkich spodniach nie wygląda profesjonalnie, nieważne jak wysoka panuje temperatura. W miejscach mocno oficjalnych nie akceptuje się koszuli z krótkim rękawem czy braku krawata pod szyją. Podstawy zostają niezmienne, ale można podejść do nich trochę w inny sposób i ułatwić sobie funkcjonowanie w najwyższych temperaturach.

Materiałowa zmiana

Upał za oknem puszcza do nas oko, namawiając do noszenia minimalnej ilości odzieży, jednak ta opcja nigdy nie jest odpowiednia do pracy. Nasze profesjonalne podejście nierozerwalnie łączy się również z naszym strojem. Nie trzeba diametralnie zmieniać stylu czy zestawów ubrań w związku z latem, ale wskazane jest zdecydować się na inne tkaniny. Warto postawić na lekki, zwiewny materiał. Panie mogą przygotować do pracy delikatne sukienki oraz spódnice, których długość powinna oscylować między kolanami, a kostkami stóp. Dobrze sprawdzą się te z jedwabiu, a także bawełny. Panowie mogą postawić na rzeczy lniane, zarówno w kwestii wyboru spodni, jak i koszul. Jest to materiał, który łatwo się gniecie, ale przepuszcza powietrze i jest wygodny. Nieprzepuszczające powietrza marynarki powinny zostać przesunięte na tył szafy.

Pokolorowane lato

Wybór koloru ubrań do pracy w letnie dni jest największym szaleństwem, na które można sobie pozwolić. Właśnie podczas szkolnych wakacji pracownikom wolno pozwolić sobie na trochę więcej i przywdziewać odważniejsze barwy. Wiadomo jednak, że najlepiej sprawdzą się jasne i pastelowe kolory, które dodadzą do wizerunku powiew świeżości. Jasne tkaniny muszą być zadbane i zawsze czyste. Podobnie jak w przypadku czarnych rzeczy, nie mogą wyglądać na stare i sprane. Biała koszula z żółtymi plamami, które uporczywie nie chcą zejść, nadają się wyłącznie do wyrzucenia. Trzeba pamiętać, że ubrania też mają swój termin ważności. Przed zestawieniem ze sobą konkretnych części ubioru warto spojrzeć na paletę barw i sprawdzić czy można je ze sobą łączyć. Bez względu na porę roku kontrastujące barwy są niewłaściwe.

Od stóp

Nieśmiałe osoby często patrzą na stopy podczas rozmowy i zgodnie z tym kierunkiem warto spojrzeć w dół i zastanowić się czy dane obuwie jest odpowiednie do pracy. Latem chętnie sięgamy po klapki i sandały, ale są to buty, na które można sobie pozwolić jedynie w prywatnym czasie. Biuro to nie plaża, dlatego pięty oraz palce u stóp winny być zakryte. Na upalne dni dobrze sprawdzą się baleriny i czółenka dla kobiet oraz mokasyny dla mężczyzn. Trzeba zadbać o komfort swoich stóp, a lekkie i wygodne buty są tego podstawą.

Do głów

Dress code to nie tylko właściwy dobór ubrań, ale także cała gama dodatków. Czapki z daszkiem są dobre na drogę, ale trzeba je ściągać, wchodząc do pracy. Nieprofesjonalnie wyglądają okulary przeciwsłoneczne noszone na czubku głowy. To jeden z tych gadżetów, który należy zostawić w torbie czy samochodzie. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało kontrowersyjnie, to osoby, które mają długie włosy, latem powinny je znacznie częściej upinać niż w inne pory roku – nawet dla własnej wygody i komfortu. W niektórych miejscach pracy jest to niepisana zasada na cały rok, ale latem powinna być ściśle przestrzegana. Rozpuszczone włosy bywają niechlujne, ale większym problemem jest dodatkowe ciepło i zwiększona potliwość na szyi i skórze głowy.

Gotowi na letnie, garderobiane wyzwania? Powodzenia!

Paweł Drąg