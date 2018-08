Well-being, czyli ocean możliwości dla świadomych

Poziom motywacji w pracy jest bezpośrednio związany z harmonią osiągniętego nastroju, czyli tak zwanym well-beingiem, który w naszym języku oznacza dobrostan. Nie sztuką jest wywołać chwilowy entuzjazm współgrający z konkretną decyzją, która sprzyja pracobiorcy. Sztuką jest zbudować wokół niego taką atmosferę, aby to samopoczucie stale było na odpowiednio wysokim poziomie, również w życiu prywatnym, a także zatroszczyć się o niuanse aspektów zdrowotnych.

Co zazwyczaj przychodzi na myśl, gdy myślimy o kwestiach, które wpływają na zadowolenie w pracy?

klarowny podział obowiązków

indywidualny stosunek do pracobiorcy

sposób traktowania całości zespołu

dobór współpracowników pod względem charakteorologicznym

uczciwy podział obowiązków

satysfakcjonujące wynagrodzenie

jakość relacji

spersonalizowanie benefitów

ergonomia stanowiska

poczucie rozwoju i docenienia

Wszystkie wymienione mają rację bytu, a czym więcej z nich jest spełnionych, tym zazwyczaj większe zadowolenie. Najskuteczniejsze metody to jednak te, które wychodzą na wprost wymaganiom pracowników. Wielu z nas jest tak skonstruowana charakteorologicznie, że nie potrafimy wyrazić naszych potrzeb, tylko dusimy w sobie wszelkie problemy. W ostateczności, zamiast zasygnalizować źródło kłopotów i poprosić o wytyczenie klarownej ścieżki rozwiązania, często decydujemy się na zmianę pracy. Dlatego też bardzo istotne jest, aby wychodzić z incjatywą i mocno postawić na dialog w zespole. Indywidualne podejście otwiera przed nami drzwi do realizacji kumulowanych, skrywanych w sobie potrzeb.

Kolejnym aspektem jest żywe zainteresowanie osiągniętymi wynikami i wymierna reakcja na sukcesy. Może to przybierać różny obrót. Czasami wystarczy nagroda słowna, która niesie za sobą komunikat, iż czas spędzony nad realizacją danej kwestii jest zauważony i szanowany. Ważne, aby był to feedback konstruktywny, uzupełniony o aspekt skonkretyzowania odbiorcy konkretnych plusów działania i wskazania, co chcielibyśmy, aby dalej czynił w ten sam sposób, a także co należałoby w przyszłości poprawić. Tym samym damy pracobiorcy jasny sygnał, gdzie leżą jego rezerwy i nad czym winien skoncentrować uwagę podczas podobnych realizacji.

To, jak ludzie radzą sobie z obowiązkami zawodowymi zależy również od funkcjonowania psychicznego i fizycznego. Wskaźnik Wellbeing Index opracowany przez Instytut Gallupa wraz z firmą Healthways wskazuje na elementy, które wpływają na zadowolenie w życiu zawodowym i prywatnym. Są to: