Jak napisać umowę o pracę?

Treść umowy o pracę

Podstawowe zapisy jakie powinny znaleźć się w umowie o pracę wskazane zostały w Kodeksie pracy.

Oznaczenie pracodawcy

W umowie musisz oczywiście oznaczyć pracodawcę. W lewym górnym rogu stawiasz pieczęć firmową albo wpisujesz w edytorze tekstów: nazwę firmy, jej adres, numer NIP i REGON.

Data

Kolejny krok to data – wpisujesz tu datę sporządzenia tej umowy. Data sporządzenia umowy może być wcześniejsza niż data jej podpisania i data, w której pracownik będzie musiał zacząć pracę. Ile wcześniej można sporządzić umowę? Praktycznie nie ma ograniczeń w tym zakresie. Może być sporządzona nawet pół roku przed planowaną datą zatrudnienia pracownika.

Często zdarza się tak, że pracownicy, których planujemy zatrudnić, chcą wcześniej posiadać egzemplarz umowy, po to by złożyć wypowiedzenie w swojej dotychczasowej firmie. Jeżeli zatem wszystkie warunki zatrudnienia zostały z kandydatem uzgodnione, nie ma przeszkód, aby zawrzeć z nim umowę w formie pisemnej.

Oznaczenie pracownika

Kolejny krok to oznaczenie pracownika – wpisujesz jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub zameldowania.

Rodzaj umowy

Ważnym elementem, który musi znaleźć się w umowie o pracę to rodzaj umowy. Należy wskazać, czy ma to być umowa na okres próbny, na czas określony, czy na czas nieokreślony.

Jeżeli ma być zawarta umowa na czas określony, i jest to jeden z przypadków, które wyłączają limitowanie umów, koniecznie w umowie musisz je wskazać.

Pracodawca planuje zawarcie z kandydatem do pracy umowę na zastępstwo. W umowie należy wpisać, że jest to umowa na czas określony – na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika Działu……….

Rodzaj pracy

Kolejny bardzo ważny punkt umowy to rodzaj pracy czyli w praktyce stanowisko jakie będzie zajmował pracownik.

Miejsce wykonywania pracy

W umowie musi również znaleźć się zapis dotyczący miejsca wykonywania pracy. Jak je prawidłowo określić? Miejsce wykonywania pracy będzie uzależnione od tego, gdzie faktycznie pracownik będzie wykonywał pracę. Może to być np. pewien obszar geograficzny np. miejscowość, w której mieści się zakład pracy. Jeżeli będzie to umowa dla pracownika mobilnego np. przedstawiciela handlowego miejsce pracy może być określone rejonem jego działania np. województwo.

Sąd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2001 r. wskazał, że miejsce powinno być tak ustalone, by pracownik miał możliwość wykonywania zadań, wliczając w to czas dojazdu do miejsca ich wykonywania, w ramach umówionej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.