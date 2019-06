Umowa o pracę po 4 maja 2019 r. - aktualny wzór

Jakie są umowy o pracę

Przepisy Kodeksu Pracy wprost określają rodzaje umów o pracę, jakie mogą być zawierane z pracownikami.

Umowa o pracę może być zawarta:

- na okres próbny,

- na czas nieokreślony,

- na czas określony (w tym w celu zastępstwa pracownika).

Co powinna zawierać umowa o pracę

Umowa o pracę powinna być potwierdzona na piśmie i zawierać:

określenie stron umowy,

rodzaj umowy,

datę jej zawarcia i rozpoczęcia pracy (jeżeli umowa nie zawiera daty rozpoczęcia pracy, stosunek pracy nawiązuje się w dniu zawarcia umowy),

rodzaj i miejsce wykonywania pracy,

wymiar czasu pracy,

wysokość wynagrodzenia ze wskazaniem jego składników.

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Umowa o pracę na piśmie

Przepisy Kodeksu pracy stawiają wymóg, aby umowa o pracę była zawarta w formie pisemnej. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

W sytuacji gdy umowa zostanie zawarta w formie ustnej, będzie ona ważna. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 2009 r. (sygn. akt I PK 105/09), z którego wynika, że nawet jeśli strony nie zawarły umowy pisemnej, a mimo to pracodawca dopuścił pracownika do pracy (a on wykonywał powierzone obowiązki), to oznacza to, że pomiędzy stronami doszło do zawarcia umowy o pracę.

Zmiany od 4 maja

Pracownik zawierając umowę o pracę podaje pracodawcy określone dane osobowe. Nowe brzmienie przepisów Kodeksu pracy w art. 221 § 1–3 wskazuje na kategorie danych osobowych, które są niezbędne do pozyskania przez pracodawcę, w związku z podejmowaniem przez niego działań przed zawarciem umowy o pracę oraz po jej zawarciu. Zmiany weszły w życie 4 maja 2019 r.

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących – art. 221 § 1 Kodeksu pracy od 4 maja 2019 r.:

imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Z kolei, zgodnie z nowym brzmieniem w art. 221 § 3 Kodeksu pracy, od 4 maja 2019 r. pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

1) adres zamieszkania;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wzór umowy o pracę

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało pomocniczy wzór umowy o pracę, zgody z aktualnymi przepisami.

