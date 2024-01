GUS. Śmiertelne wypadki przy pracy – najwięcej w budownictwie, transporcie i przetwórstwie przemysłowym

Według wstępnych danych podanych przez GUS, tylko od stycznia do września 2023 r. aż 99 osób poniosło śmierć w konsekwencji wypadków przy pracy. W niechlubnej statystyce szczególnie wyróżniają się trzy branże: budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz transport i gospodarka magazynowa.

Wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.



Śmiertelnym wypadkiem przy pracy jest wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Natomiast za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała.

Nadal wysoka liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy

W porównaniu do pierwszych 9 miesięcy 2022 r. liczba wypadków śmiertelnych spadła o 10%. Mimo to ich skala w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym oraz transporcie i gospodarce magazynowej powinna zmobilizować pracodawców do zastanowienia, co prowadzi do tak wysokich wskaźników wypadkowych. Od stycznia do września 2023 r. życie straciło:

W tych trzech obszarach zatrudnienia również najczęściej dochodziło do wypadków ciężkich, natomiast zdecydowanie najwięcej zdarzeń odnotowano z udziałem pracowników przetwórstwa przemysłowego – 83, w porównaniu do 31 ciężko poszkodowanych w transporcie i 24 w budownictwie.

- Zanim firma zdąży zbadać przyczynę wypadku i wdroży mechanizmy zapobiegające powstawaniu ryzyka, w świadomości społecznej, ale również potencjalnych pracowników, partnerów czy inwestorów, wyrok już zapadł. To właśnie przez pryzmat prawie 100 osób, które straciły życie, oceniana będzie wiarygodność ich pracodawców, ale również samych marek w kontekście bezpieczeństwa pracy. Już teraz obserwujemy pewną zmianę pokoleniową - coraz częściej młodzi ludzie wybierając przyszłego pracodawcę kierują się nie tylko wysokością zarobków czy benefitami wynikającymi z zatrudnienia, ale także tzw. dobrostanem pracowniczym, a co za tym idzie wpływem organizacji na ich zdrowie i życie. Kto w takim razie z pokolenia Y, Z czy wchodzącego na rynek pracy pokolenia Alfa, spojrzy w kierunku pracodawcy, którego praktyki będą prowadziły do zagrożenia zdrowia i życia? – mówi Łukasz Wawrzyniak, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Konsekwencje wysokiego wskaźnika wypadkowości

Jeśli weźmiemy pod uwagę wskaźnik wypadkowości, określający liczbę poszkodowanych we wszystkich zdarzeniach wypadkowych na 1 000 pracujących, najwyższy wskaźnik odnotowano natomiast w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (10,83), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (8,69) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (5,47). Najniższy natomiast w sekcjach: informacja i komunikacja (0,60), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (0,67) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (0,84).

- Tylko od stycznia do września ub.r. aż 45 809 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, co przełożyło się na 1 468 475 dni niezdolności do pracy, a tym samym z jednej strony ogromne koszty świadczeń lekarskich, z drugiej kosztów ponoszonych przez firmy. Ponieważ nawet jeden wypadek przy pracy generuje straty w postaci kosztu towarów, a co gorsze niesie ryzyko wstrzymania działalności na czas dochodzenia wypadkowego przez Prokuraturę czy Inspekcję Pracy. W konsekwencji wypadki mogą generować koszty związane z karami umownymi do zapłacenia kontrahentom, ale również absencji osób poszkodowanych – zastępstw, nadgodzin czy czasu poświęconego na postępowanie powypadkowe – dodaje Łukasz Wawrzyniak.

Warto dbać o bezpieczeństwo i higienę w pracy

Zapewnienie pracownikom bezpiecznego i w zdrowych warunkach każdego dnia pracy, jest najwyższą wartością. Coraz częściej klienci chcą kupować produkty i usługi, które są wytwarzane w sposób etyczny, a to przekłada się na chęć nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami, którzy chronią i dbają o swój zespół.

Dbałość o zdrowie pracowników jest źródłem przewagi konkurencyjnej, buduje zaufanie do marki. Z kolei pracownicy coraz częściej szukają pracy w organizacjach, które podzielają ich wartości, a bezpieczeństwo w miejscu pracy jest dla nich priorytetem.

