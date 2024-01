Świadczenie przedemerytalne w razie utraty zatrudnienia. Jakie warunki należy spełnić, żeby ZUS przyznał świadczenie przedemerytalne

Często się zdarza, że pracownicy krótko przed nabyciem prawa do emerytury bez swojej winy tracą zatrudnienie i mają problem ze znalezieniem nowej pracy. W takiej sytuacji mogą oni ubiegać się o świadczenie przedemerytalne wypłacane przez ZUS. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego? Jaka jest wysokość świadczenia przedemerytalnego?

Utrata zatrudnienia mimo ochrony umowy o pracę

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Są sytuacje, gdy ochrona ta przestaje działać i pracownicy bez swojej winy tracą pracę z powodu likwidacji lub upadłości zakładu pracy, albo niewypłacalności pracodawcy i nie mogą znaleźć nowego zatrudnienia. Takie właśnie osoby mogą złożyć do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Warunki uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje byłym pracownikom, którzy do dnia rozwiązania stosunku pracy:

z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego byli zatrudnieni przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyli co najmniej 56 lat (kobieta) oraz 61 lat (mężczyzna) i posiadają okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym byli zatrudnieni przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyli co najmniej 55 lat (kobieta) oraz 60 lat (mężczyzna) oraz posiadają okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub

z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym byli zatrudnieni przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadają okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje także byłym pracownikom, którzy do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego byli zatrudnieni przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadali okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

Ważne Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobom, które utraciły pracę z powodu likwidacji lub upadłości zakładu pracy, albo niewypłacalności pracodawcy.

Świadczenie przedemerytalne otrzyma osoba, która po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych spełnia przynajmniej jeden z podanych wyżej warunków oraz:

nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;

w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;

złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Złożenie wniosku o świadczenie przedemerytalne

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala ZUS na wniosek osoby zainteresowanej. Do wniosku należy dołączyć dowody uzasadniające prawo do świadczenia przedemerytalnego, w tym:

świadectwo pracy (z informacją, z jakich przyczyn został rozwiązany stosunek pracy);

informację o okresach składkowych i nieskładkowych;

dokumenty potwierdzające staż ubezpieczenia;

decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub informację o upływie 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Ważne Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala ZUS.

Osoba zainteresowana może wniosek o świadczenie przedemerytalne:

złożyć osobiście w każdej placówce ZUS;

przesłać pocztą;

przesłać przez Platformę Usług Elektronicznych – PUE ZUS.

Decyzję w sprawie świadczenia przedemerytalnego wydaje oddział ZUS właściwy według miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

W decyzji przyznającej świadczenie przedemerytalne ZUS podaje jego wysokość i termin płatności.

Obecnie zasiłek przedemerytalny wynosi 1600,70 zł. Kwota świadczenia podlega waloryzacji.

