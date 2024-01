Trzynastka dla pracowników budżetówki. Jak obliczyć okres zatrudnienia niezbędny do uzyskania dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwykle zwane trzynastką, przysługuje pracownikom sfery budżetowej. Wysokość trzynastki zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jak zatem należy obliczać okres zatrudnienia pracownika?

Okres pracy, po którym pracownik nabywa prawo do trzynastki

Prawo do trzynastki w pełnej wysokości pracownik nabywa po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jednakże pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

Należy podkreślić, że do nabycia prawa do trzynastki nie wystarczy pozostawanie przez wskazany okres w stosunku pracy z danym pracodawcą, ale faktyczna obecność w pracy i faktyczne świadczenie pracy.

Jak liczyć okres zatrudnienia u pracodawcy

Przy obliczaniu okresu zatrudnienia u danego pracodawcy w celu ustalenia prawa do trzynastki należy pamiętać, że staż pracy liczony w miesiącach i latach upływa w przeddzień dnia odpowiadającego dniowi początkowemu.

Ponadto przy ustalaniu, czy pracownik osiągnął minimalny staż zapewniający dodatkowe wynagrodzenie roczne stosuje się zasadę, zgodnie z którą miesiąc obejmuje 30 dni. Zatem 6-miesięczny minimalny okres przepracowany w danym roku u danego pracodawcy i uprawniający do trzynastki to 180 dni.

W celu ustalenia, czy pracownik osiągnął wymagane 180 dni pracy, pracodawca od łącznej liczby dni kalendarzowych zatrudnienia (wliczając w to urlop wypoczynkowy, niedziele, święta i dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy) odejmuje dni nieprzepracowane przez pracownika (np. dni niezdolności do pracy z powodu choroby).

Nie ma znaczenia, czy pracownik wymagane 6 miesięcy przepracował bez przerwy na podstawie jednej umowy o pracę, czy zawarł z tym samym pracodawcą kilka umów o pracę. Nie ma też znaczenia, czy między umowami o pracę występowały przerwy. Pracodawca obliczając okres zatrudnienia powinien zsumować wszystkie okresy przepracowane u niego przez pracownika w danym roku.

Kiedy minimum 6 miesięcy zatrudnienia nie jest wymagane

Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w razie:

nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej);

zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż 3 miesiące;

powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej;

rozwiązania stosunku pracy w związku z:

- przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,

- przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,

- likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,

- likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją;

podjęcia zatrudnienia:

- w wyniku przeniesienia służbowego,

- na podstawie powołania lub wyboru,

- w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,

- w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,

- po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej;

korzystania:

- z urlopu wychowawczego,

- z urlopu macierzyńskiego,

- z urlopu rodzicielskiego,

- z urlopu ojcowskiego,

- z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

- z urlopu opiekuńczego,

- z urlopu dla poratowania zdrowia,

- z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego;

wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

