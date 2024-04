28 kwietnia Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W dniu 28 kwietnia przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Warto w tym szczególnym czasie przypomnieć sobie, że każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny.

Prawa człowieka a ochrona zdrowia

Każdy człowiek na świecie ma prawo do ochrony zdrowia. Niestety nie zawsze jest możliwość realizacji tego prawa, m.in. ze względu na konflikty zbrojne i brak dostępu do podstawowych wyrobów medycznych i szpitali. Państwa i organizacje międzynarodowe powinny dążyć do tego, aby każdemu, bez wyjątku (sic!) zapewnić dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości warunków mieszkaniowych, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji. Zagwarantowanie tych czynników sprawi, że społeczeństwo będzie mogło prawidłowo się rozwijać a tym samym wpłynie to pozytywnie na gospodarkę i rozwój kraju. U podstaw zdrowia i godnego życia leży więc przyszłość narodów.

Ważne BRAK REALIZACJI PRAWA DO OCHRONY ZDROWIA Według danych Światowej Organizacji Zdrowia nie wszyscy ludzie na świecie mają zagwarantowane prawo do zdrowia. Świadczy o tym chociażby fakt, że w 2021 r. co najmniej 4,5 miliarda ludzi – ponad połowa światowej populacji – nie było w pełni objętych podstawowymi usługami zdrowotnymi. Mimo, że co najmniej 140 krajów uznaje w swojej konstytucji zdrowie za prawo człowieka, to jednak wiele z nich nie wprowadza w życie przepisów, które zapewniłyby ich obywatelom prawo dostępu do usług zdrowotnych.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Już z samej Konstytucji RP jak i oczywiście z Kodeksu Pracy wynika, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Są jednak grupy, którym należy się szczególna opieka zdrowotna, są to: dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku. Co istotne, każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Prawo to realizuje się też przez to, że pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Pod kątem wystąpienia ewentualnych ryzyk w związku z określonymi zdarzeniami czy okolicznościami nie bez znaczenia pozostaje to, że obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pomimo tych licznych zabezpieczeń i ochron - życie jest życiem i zdarzają się nieszczęśliwe wypadki przy pracy.

Wypadki przy pracy - statystyki

W samym 2023 r. w wypadkach przy pracy w Polsce zostało poszkodowanych ponad 68 tys. osób, 168 pracowników zmarło. Skoro w dniu 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy - warto przyjrzeć się kilku ważnym zagadnieniom.

W dobie dzisiejszego pędzącego świata, ciągłego rozwoju, ogromnej ilości pracy - w tym przepracowania ciężko znaleźć balans między pracą a życiem osobistym. Oczywiście wszystko zależ od usposobienia danej osoby i rodzaju pracy - jednak da się zauważyć, że podejście do pracy wraz z rozwojem nowoczesnych technologii i rozwojem sztucznej inteligencji diametralnie się zmieniło. Dobrze byłoby w tym wszystkim uwzględnić holistyczne podejście obejmujące równość płci, różnorodność oraz integralność zarówno fizycznego, jak i psychicznego aspektu zdrowia.

Edukacja od najmłodszych lat w zakresie bezpieczeństwa

W idealnym świecie bezpieczeństwo zaczyna się od edukacji. Każdy, od najmłodszych dzieci po dorosłych, otrzymuje dogłębne szkolenie dotyczące bezpiecznych praktyk. Edukacja ta jest nieustannie aktualizowana, aby nadążać za rozwijającymi się technologiami i zmieniającymi się warunkami środowiska. W pracy, w szkołach, a nawet w domu, wszyscy są świadomi potencjalnych zagrożeń i wiedzą, jak ich unikać. W idealnym świecie każda osoba wchodząca na rynek pracy rozpoczyna swoją karierę z solidnym fundamentem wiedzy na temat bezpieczeństwa. Szkolenia są dostosowane do różnych potrzeb i perspektyw, co zapewnia, że każdy pracownik, niezależnie od płci czy pochodzenia, ma równe szanse na zdobycie niezbędnych umiejętności. Edukacja na temat bezpieczeństwa jest ciągła, ewoluuje wraz z nowymi odkryciami i technologiami, a także promuje inkluzywność i równość - podkreśla W&W Consulting, wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Ochrona zdrowia psychicznego pracowników

Zdrowie psychiczne pracowników jest traktowane z taką samą powagą, jak fizyczne aspekty bezpieczeństwa. W idealnym świecie każda organizacja posiada rozbudowane programy wspierające zdrowie psychiczne, które są łatwo dostępne dla wszystkich pracowników i dostosowane do uwzględnienia różnorodności kulturowej, płciowej i wiekowej. Pomoc psychologiczna, warsztaty dotyczące zarządzania stresem i zasoby wspierające dobre samopoczucie są standardem, a otwarta komunikacja na temat zdrowia psychicznego jest wspierana na wszystkich poziomach zarządzania. Wzmacniając ten holistyczny wymiar, w idealnym świecie istnieje silne przekonanie, że bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są nierozerwalnie związane z ich efektywnością i ogólnym dobrostanem. Dlatego programy promujące zdrowy tryb życia, zarówno psychiczne jak i fizyczne, są standardem, a pracodawcy aktywnie wspierają równowagę między życiem zawodowym a prywatnym - zaznacza W&W Consulting.