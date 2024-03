Piotr Nowak redaktor Infor.pl, w programie: Gość Infor.pl rozmawiał z Tomaszem Czajką członkiem grupy doradczej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Ekspert podkreśla, że: "W dłuższym okresie obawiałbym się, że po każdą pracę przyjdzie sztuczna inteligencja i roboty". Nie możemy konkurować ze sztuczną inteligencją musimy się z nią integrować. Pewne jest to, że sztuczna inteligencja zmieni rynek pracy i miejsca pracy.

rozwiń >

Gość Infor.pl - wywiad dot. sztucznej inteligencji

Piotr Nowak redaktor Infor.pl, w programie: Gość Infor.pl rozmawiał z Tomaszem Czajką członkiem grupy doradczej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Pytania były takie: Kiedy człowiek poleci na Marsa? Czy zarabiając 15 tys. zł brutto będziemy mogli spędzić wakacje na orbicie okołoziemskiej? Co się zmieni, gdy odkryjemy życie pozaziemskie? Czy prawnik może się obawiać, że AI pozbawi go chleba? Czy kierowcy TIR-ów to profesja na wymarciu? Czy roboty będą mieć prawa obywatelskie? Piotr Nowak w programie Gość Infor.pl rozmawia z Tomaszem Czajką, programistą, który pracował w Google i Space X, obecnie członkiem rady doradczej przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Autopromocja

Jak sztuczna inteligencja zmieni nasz rynek pracy, kto powinien się obawiać?

Piotr Nowak pyta: "Jak sztuczna inteligencja zmieni nasz rynek pracy, kto powinien się obawiać?"

Tomasz Czajka, członek grupy doradczej przy Ministerstwie Cyfryzacji wskazuje: " (…) esencję człowieka widzimy w takich twórczych rzeczach umysłowych, to wydaje nam się takie niepowtarzalne (…) okazuje się teraz, że to jest troszkę odwrotnie, że w tej chwili mamy narzędzia, nie mamy jeszcze robotów, które by nam zastąpiły pracę fizyczną (…) ale okazało się, że inteligencję może być łatwiej skopiować niż inne rzeczy. Mamy już narzędzia, które tworzą obrazy, które piszą wiersze - lepiej niż większość ludzkości potrafiłoby to zrobić.". Ekspert mocno podkreśla więc, że takie zawody czysto umysłowe, twórcze ale też związane z nauką, matematyką i innymi pracami mogą być wręcz łatwiejsze do zautomatyzowania.

Czy praca prawnika będzie zastąpiona przez sztuczną inteligencję?

Większość adwokatów, notariuszy, radców czy nawet sędziów zastanawia się czy sztuczna inteligencja zastąpi ich pracę. Przecież jeżeli mamy nieskomplikowany stan faktyczny, kategorię spraw powtarzalnych, np. w zakresie dziedziczenia, przygotowania prostej umowy najmu czy nawiązania stosunku pracy, do analizy i subsumpcji wystarczy, aby sztuczna znała przepisy (które zostaną wprowadzone do jej bazy), przeanalizowała je pod kątem praktyki, orzecznictwa i wzoru dokumentów, które również posiadałaby w bazie - i wydała swoją opinię czy wygenerowała dokument. Eksperci wskazują, że jest to możliwe.

Podobnie Tomasz Czajka, członek grupy doradczej przy Ministerstwie Cyfryzacji, podkreśla, że wręcz w tej dziedzinie sztuczna inteligencja może się bardzo szybko rozwinąć. "Może być dużo łatwiej porozmawiać z Chatbotem, który będzie rozumiał prawo i dużo taniej. Będzie z nim można dłużej porozmawiać, dokładniej, możemy mu wysłać tysiąc plików, żeby on je przejrzał. On może szybciej te informacje zasymilować i coś powiedzieć na ten temat, niż człowiek.". Sztucznej inteligencji będzie łatwiej wydać ekspertyzę prawną, jest ona dużo bardziej wydajna.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Europejskie Forum Zatrudnienia i Praw Socjalnych o wpływie AI na pracę człowieka

W Brukseli regularnie odbywa się Europejskie Forum Zatrudnienia i Praw Socjalnych. Ze względu na zmieniający się rynek pracy, zwykle przedmiotem dyskusji jest wpływ sztucznej inteligencji (AI) na rynek pracy i status prawny pracowników. Przedstawiciele UE stanowczo podkreślają że: pracownicy muszą czerpać korzyści z przełomowych rozwiązań, takich jak ChatGPTP.