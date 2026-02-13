REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » BHP » Badania lekarskie » Pracodawca kieruje pracownika na badania kontrolne, gdy choroba jest długotrwała. To obowiązek pracodawcy

Pracodawca kieruje pracownika na badania kontrolne, gdy choroba jest długotrwała. To obowiązek pracodawcy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 lutego 2026, 17:22
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Jak długo musi trwać choroba, by trzeba było skierować pracownika na badania kontrolne? Ich organizacja to obowiązek pracodawcy.
Pracodawca kieruje pracownika na badania kontrolne, gdy choroba jest długotrwała. To obowiązek pracodawcy
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jak długo musi trwać choroba, by trzeba było skierować pracownika na badania kontrolne? Ich organizacja to obowiązek pracodawcy, a długie zwolnienie lekarskie może powodować konieczność wysłania pracownika na badania. Jednak jak długo musi trwać niezdolność do pracy, by powstał taki obowiązek?

Badania profilaktyczne pracowników

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W ramach tego obowiązku musi pilnować, aby pracownicy mieli aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy i w określonych warunkach pracy. W tym celu pracodawca wystawia skierowania na badania lekarskie.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Kodeks pracy wyróżnia trzy rodzaje badań lekarskich:

  1. Wstępne,
  2. Okresowe,
  3. Kontrolne.

Skierowanie musi być wystawione w dwóch egzemplarzach. Jedno otrzymuje osoba kierowana na badania. Pracodawca określa w nim obowiązkowo rodzaj stanowiska pracy, warunki pracy, takie jak czynniki niebezpieczne, szkodliwe, czynniki uciążliwe.

Ważne

Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. 

Jeśli w wyniku badania lekarz medycyny pracy stwierdzi, że pracownik nie może wykonywać pracy na danym stanowisku i w określonych warunkach, pracodawca musi odsunąć pracownika od pracy. Powinien zgodnie ze wskazaniami lekarza przenieść pracownika do pracy na innym stanowisku.

REKLAMA

Monitor BHP – wydanie cyfrowe
Autopromocja

Monitor Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
Wydanie cyfrowe

Sprawdź

Pracownik jest zobligowany przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 211 KP). W szczególności musi  poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich. W przeciwnym razie naraża się na jedną z kar z art. 108 § 1 KP (odpowiedzialność porządkowa). Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca może stosować:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. karę upomnienia;
  2. karę nagany.

Ponadto pracodawca może zastosować również karę pieniężną (odpowiedzialność materialna). Kara za jedno przekroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, natomiast łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń z art. 87 § 1 pkt 1–3. Co ciekawe, wpływy z takich kar przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Kto ponosi koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych?

Koszt lekarskich badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pokrywa pracodawca. Powinno przeprowadzać się je w godzinach pracy, a za ten czas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dodatkowo, jeśli badania wymagają przejazdu do innej miejscowości, pracownikowi należy się pokrycie kosztów przejazdu zgodnie z zasadami przyjętymi przy podróżach służbowych.

Kiedy pracodawca kieruje pracownika na badania kontrolne?

W trakcie zatrudnienia oprócz okresowych badań lekarskich pracownik podlega badaniom kontrolnym. Częstotliwość badań okresowych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Natomiast badania kontrolne wykonuje się po długotrwałej nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby. Po jak długim L4 trzeba zrobić badania? 

Jeśli pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni (bez przerwy), musi otrzymać od pracodawcy skierowanie na badanie kontrolne (art. 229 § 2 Kodeksu pracy). Do obowiązku pracodawcy należy ustalenie zdolności takiej osoby do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku jeszcze przed powrotem do tej pracy.

Zwolnienie na dni robocze a badania kontrolne

Co w przypadku, gdy pracownik miał wystawione zwolnienia lekarskie tylko na dni robocze z pominięciem weekendów? Jeśli soboty i niedziele są dla niego dniami wolnymi od pracy, nie traktuje się ich jako przerwy w L4. Następujące po sobie zwolnienia od poniedziałku do piątku należy zsumować. Gdy łącznie wynoszą minimum 31 dni, pracodawca ma obowiązek wysłać pracownika na badania kontrolne.

Ważne

Pracodawca przechowuje zarówno skierowania na badania jak i orzeczenia lekarskie wydane pod podstawie tych skierowań.

Badanie kontrolne trzeba też zrobić po urlopie macierzyńskim

Czy po urlopie macierzyńskim pracownica powinna otrzymać skierowanie na badanie kontrolne? Tak, jeśli przed urlopem macierzyńskim przebywała na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni. W praktyce jest to bardzo często spotykane, ponieważ ostatnie miesiące ciąży są dużym obciążeniem dla organizmu kobiety, co zwykle uniemożliwia wykonywanie pracy w tym okresie. Gdyby jednak kobieta nie korzystała z L4 przed urlopem, badania kontrolne nie są wymagane przed przystąpieniem do pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. z dnia 31 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023, poz. 1465)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, t.j. z dnia 30 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 607)

Powiązane
Czy badania pracownicze są obowiązkowe? Czy pracownik może odmówić?
Czy badania pracownicze są obowiązkowe? Czy pracownik może odmówić?
Nowość w prawie pracy: zawieszenie okresowych badań lekarskich [ale nie kontrolnych po 30 dniach L4]
Nowość w prawie pracy: zawieszenie okresowych badań lekarskich [ale nie kontrolnych po 30 dniach L4]
Kiedy należy przeprowadzić kontrolne badania lekarskie pracowników?
Kiedy należy przeprowadzić kontrolne badania lekarskie pracowników?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Najniższa emerytura 2026 BRUTTO NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?
13 lut 2026

Ile wynosi najniższa emerytura w 2026 roku? Tylko do końca lutego jest to kwota 1780,96 zł brutto i 1623,28 zł netto. Ile emeryci otrzymają na rękę po waloryzacji dnia 1 marca 2025 roku? Komu należy się gwarantowana przez ZUS minimalna emerytura?
AI zmienia rynek pracy. Jakie kompetencje zdecydują o stabilnym zatrudnieniu?
14 lut 2026

Polski rynek pracy wchodzi w fazę strukturalnej zmiany. Choć bezrobocie nadal pozostaje niskie, dane Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują trend wzrostowy. Eksperci Personnel Service podkreślają, że to efekt głębokiej transformacji, w której kluczową rolę odgrywa sztuczna inteligencja.
Pracodawcy są skupieni na pokoleniu Z, tymczasem to pokolenie X stanowi 36,5% wszystkich pracujących w Polsce
13 lut 2026

Aktualnie pracodawcy skupiają się na pokoleniu Z, tymczasem to pokolenie X stanowi 36,5% wszystkich osób pracujących w Polsce. Pracownicy między 45. a 59. rokiem życia skupiają kluczową wiedzę ekspercką, doświadczenie i umiejętności. Co oznacza dla firmy ich odejście?
Ile wynoszą emerytury, renty i dodatki po marcowej waloryzacji?
13 lut 2026

Seniorzy i w zasadzie nie tylko: warto wiedzieć, że ZUS wysyła decyzje w zakresie waloryzacji. Dobra czy zła informacja w liście? To zależy, czy dla danej osoby kwota podwyżki jest wystarczająca czy nie. Tak czy inaczej, od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną z automatu zwaloryzowane. Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. O ile dokładnie świadczenia wzrosną? Mamy oficjalne wyliczenia z ZUS!

REKLAMA

Wyższe nie tylko emerytury, ale i dodatki i świadczenia przedemerytalne od 1 marca 2026 r. Czy potrzebny jest wniosek, aby otrzymać podwyżkę?
13 lut 2026

Od 1 marca 2026 r. wyższe będą nie tylko emerytury i renty, ale i dodatki i świadczenia przedemerytalne. Ich nowa wysokość będzie powiększona o wskaźnik waloryzacji 5,3%. Nowe świadczenie przedemerytalne wyniesie 1993,76 zł brutto. Sprawdź kwoty dodatków do emerytur. Czy potrzebny jest wniosek, aby otrzymać podwyżkę?
Ogłoszono termin naboru wniosków do konkursu ZUS w 2026 r.: poprawa warunków BHP w zakładach pracy. Ile dofinansowania można otrzymać w 2027 r.? [Prewencja ZUS]
13 lut 2026

Ogłoszono termin naboru wniosków do konkursu ZUS w 2026 r. Chodzi o poprawę warunków BHP w zakładach pracy. To konkurs nr 2026.01 na realizację w 2027 r. projektów ukierunkowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Ile dofinansowania można otrzymać w 2027 r.? Wnioski do konkursu składa się za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl.
12 kwietnia nowym świętem państwowym. Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2026
13 lut 2026

To już pewne: 12 kwietnia jest nowym świętem państwowym. Prezydent RP podpisał ustawę w dniu 12 lutego 2026 r. Po ponad stu latach od pamiętnego wydarzenia w 1919 roku, Polska oficjalnie uhonoruje bohaterów, którzy poświęcili swoje zdrowie dla Ojczyzny. Prezydent RP podpisał właśnie ustawę, która zmieni kalendarz świąt państwowych. Wielu już zastanawia się czy w zw. z tym dzień 12 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy?
Reforma PIP 2026 to rewolucja dla B2B. Co nowy projekt ustawy oznacza dla osób pracujących na B2B?
12 lut 2026

Reforma PIP to rewolucja dla B2B - dnia 26 stycznia 2026 r. MRPiPS opublikowało nowy projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Co to oznacza dla osób pracujących na B2B? Jakie są kluczowe zmiany względem wersji projektu ustawy z października 2025 r.?

REKLAMA

Nie tylko pracownicy po 50. roku życia są dyskryminowani ze względu na wiek. Jakie jest jedno z największych wyzwań HR?
12 lut 2026

Nie tylko pracownicy po 50. roku życia są dyskryminowani w pracy ze względu na wiek. Okazuje się, że nie trzeba być seniorem, by w pracy doświadczać nierównego traktowania z powodu swojego wieku. Trzydziestolatkowie też doświadczają dyskryminacji. Jakie jest w związku z tym jedno z największych wyzwań HR?
5 nowych zasad dla pracodawców w 2026 r.: jawność wynagrodzeń i stanowisk w rekrutacji. Czy obejmuje składniki niepieniężne, premie, dodatki?
13 lut 2026

5 nowych zasad obowiązuje pracodawców w 2026 r. Dotyczą jawności wynagrodzeń i stanowisk w rekrutacji. Czy obejmuje składniki niepieniężne, premie, dodatki? Jawne wynagrodzenie oznacza pełną informację, a nie tylko stawkę podstawową. Co więcej, informacja o wynagrodzeniu musi być możliwa do udokumentowania, a moment jej przekazania wpływa na legalność procesu. Nowością jest także neutralność ogłoszeń o pracę. Jak ją zachować?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA