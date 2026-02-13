Pracodawca kieruje pracownika na badania kontrolne, gdy choroba jest długotrwała. To obowiązek pracodawcy

Jak długo musi trwać choroba, by trzeba było skierować pracownika na badania kontrolne? Ich organizacja to obowiązek pracodawcy, a długie zwolnienie lekarskie może powodować konieczność wysłania pracownika na badania. Jednak jak długo musi trwać niezdolność do pracy, by powstał taki obowiązek?

Badania profilaktyczne pracowników

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W ramach tego obowiązku musi pilnować, aby pracownicy mieli aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy i w określonych warunkach pracy. W tym celu pracodawca wystawia skierowania na badania lekarskie.

Kodeks pracy wyróżnia trzy rodzaje badań lekarskich:

Wstępne, Okresowe, Kontrolne.

Skierowanie musi być wystawione w dwóch egzemplarzach. Jedno otrzymuje osoba kierowana na badania. Pracodawca określa w nim obowiązkowo rodzaj stanowiska pracy, warunki pracy, takie jak czynniki niebezpieczne, szkodliwe, czynniki uciążliwe.

Ważne Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Jeśli w wyniku badania lekarz medycyny pracy stwierdzi, że pracownik nie może wykonywać pracy na danym stanowisku i w określonych warunkach, pracodawca musi odsunąć pracownika od pracy. Powinien zgodnie ze wskazaniami lekarza przenieść pracownika do pracy na innym stanowisku.

Pracownik jest zobligowany przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 211 KP). W szczególności musi poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich. W przeciwnym razie naraża się na jedną z kar z art. 108 § 1 KP (odpowiedzialność porządkowa). Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca może stosować:

karę upomnienia; karę nagany.

Ponadto pracodawca może zastosować również karę pieniężną (odpowiedzialność materialna). Kara za jedno przekroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, natomiast łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń z art. 87 § 1 pkt 1–3. Co ciekawe, wpływy z takich kar przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Kto ponosi koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych?

Koszt lekarskich badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pokrywa pracodawca. Powinno przeprowadzać się je w godzinach pracy, a za ten czas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dodatkowo, jeśli badania wymagają przejazdu do innej miejscowości, pracownikowi należy się pokrycie kosztów przejazdu zgodnie z zasadami przyjętymi przy podróżach służbowych.

Kiedy pracodawca kieruje pracownika na badania kontrolne?

W trakcie zatrudnienia oprócz okresowych badań lekarskich pracownik podlega badaniom kontrolnym. Częstotliwość badań okresowych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Natomiast badania kontrolne wykonuje się po długotrwałej nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby. Po jak długim L4 trzeba zrobić badania?

Jeśli pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni (bez przerwy), musi otrzymać od pracodawcy skierowanie na badanie kontrolne (art. 229 § 2 Kodeksu pracy). Do obowiązku pracodawcy należy ustalenie zdolności takiej osoby do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku jeszcze przed powrotem do tej pracy.

Zwolnienie na dni robocze a badania kontrolne

Co w przypadku, gdy pracownik miał wystawione zwolnienia lekarskie tylko na dni robocze z pominięciem weekendów? Jeśli soboty i niedziele są dla niego dniami wolnymi od pracy, nie traktuje się ich jako przerwy w L4. Następujące po sobie zwolnienia od poniedziałku do piątku należy zsumować. Gdy łącznie wynoszą minimum 31 dni, pracodawca ma obowiązek wysłać pracownika na badania kontrolne.

Ważne Pracodawca przechowuje zarówno skierowania na badania jak i orzeczenia lekarskie wydane pod podstawie tych skierowań.

Badanie kontrolne trzeba też zrobić po urlopie macierzyńskim

Czy po urlopie macierzyńskim pracownica powinna otrzymać skierowanie na badanie kontrolne? Tak, jeśli przed urlopem macierzyńskim przebywała na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni. W praktyce jest to bardzo często spotykane, ponieważ ostatnie miesiące ciąży są dużym obciążeniem dla organizmu kobiety, co zwykle uniemożliwia wykonywanie pracy w tym okresie. Gdyby jednak kobieta nie korzystała z L4 przed urlopem, badania kontrolne nie są wymagane przed przystąpieniem do pracy.