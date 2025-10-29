REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » ZUS » Spory z ZUS » Jest efekt konfiskaty składek przez ZUS. Nawet za 20 lat wstecz [Społeczny projekt nowelizacji]

Jest efekt konfiskaty składek przez ZUS. Nawet za 20 lat wstecz [Społeczny projekt nowelizacji]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 października 2025, 00:14
[Data aktualizacji 29 października 2025, 00:14]
Katarzyna Kalata
Katarzyna Kalata
Tomasz Król
oprac. Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Konieczna nowelizacja w ZUS. Bo ZUS przejmuje składki np. za 19 lat wpłacania. Jedną decyzją! [społeczny projekt nowelizacji]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W Polsce od kilku lat narasta problem, o którym mało kto mówi głośno.Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrafi po wielu latach stwierdzić, że ktoś… nigdy nie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Nieważne, że przez 10, 15 czy 20 lat co miesiąc płacił składki. Jedna decyzja urzędnika wystarczy, by wszystkie te lata zniknęły z systemu — a razem z nimi emerytura, zasiłek czy prawo do zwrotu pieniędzy.

Autor tekstu: dr Katarzyna Kalata, radca prawny, opracowanie redakcyjne Tomasz Król

REKLAMA

REKLAMA

Powstała społeczna inicjatywa „Twoje Składki – Twoje Prawo”, której celem jest zmiana przepisów, które dziś pozwalają ZUS działać wstecz i zatrzymywać środki obywateli. Link do postulatów, które mają zmienić prawo przyznające ZUS nieprawdopodobne kompetencje. Jakie to są kompetencje? W skrócie:

1) ZUS może w 2025 r. powiedzieć, że Twoja rejestracja do ubezpieczenia sprzed 20 lat jest nieważna i

2) zabrać składki za 20 lat.

REKLAMA

Ma to zablokować poniższy społeczny projekt ustawy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

społeczny projekt ustawy nowelizującej

społeczny projekt ustawy nowelizującej

Inicjatywa „Twoje Składki – Twoje Prawo” ma prosty cel:

Przywrócić elementarną sprawiedliwość i symetrię między obywatelem a państwem.

Proponujemy wprowadzenie:

• limitu czasowego – po 5 latach ZUS nie powinien już móc cofać decyzji o podleganiu ubezpieczeniom,

• pełnego zwrotu składek w razie stwierdzenia, że ktoś faktycznie nie podlegał ubezpieczeniom (bez ograniczenia do 5 lat),

• zasady zaufania – jeśli obywatel działał w dobrej wierze, to państwo nie może na jego błędzie się wzbogacać.

Kiedy 19 lat wpłacania składek znika jedną decyzją ZUS (znikają też składki)

To nie abstrakcyjny przykład, to realna sprawa w sądzie, która ilustruje problem jakim są za szerokie uprawnienia ZUS.

Przykład

Pani Aldona przez 19 lat pracowała w swojej spółce jako księgowa.

ZUS co miesiąc otrzymywał od niej pełne składki — w sumie ponad 450 tysięcy złotych.

W 2022 r. dostała decyzję, że „od 1 stycznia 2003 r. nie podlegała ubezpieczeniom społecznym”. W praktyce oznacza to, że ZUS uznał, iż przez 19 lat… nigdy nie była ubezpieczona. Na jej koncie emerytalnym zniknęło 450 tysięcy złotych, których nie może odzyskać.

Takich spraw są tysiące. ZUS tłumaczy to tym, że pani Aldona była tzw. „niemal jedynym wspólnikiem” swojej spółki, a więc – zdaniem urzędników – nie mogła być w niej „pracownikiem”, bo nie miała nad sobą przełożonego.

Przez lata nikt tego nie kwestionował. Dopiero po niemal dwóch dekadach wydano decyzję, która cofnęła wszystko.

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

 Polecamy KSeF - podręcznik

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

KSeF – jak wdrożyć

Wsteczne pozbawiania tytułu do ubezpieczenia i zabieranie składek ZUS - obecne przepisy dają ZUS wyjątkowo szerokie uprawnienia

Podstawa prawna

Na podstawie art. 83 i 83a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS może po latach zmienić swoją decyzję, jeśli „pojawią się nowe okoliczności”.

Zobacz również:
Ważne

Nie ma przy tym żadnego limitu czasu — nawet po 15 czy 20 latach można wydać decyzję, że obywatel „nigdy nie podlegał” ubezpieczeniom.

Podstawy prawne działania ZUS

Podstawa prawna

W takich sytuacjach obowiązuje jeszcze jeden, kluczowy przepis — art. 24 ust. 6g ustawy, dodany w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Stanowi on, że ZUS zwraca nienależnie opłacone składki tylko za ostatnie 5 lat.

Wszystko, co starsze, „przepada” i zasila Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z uzasadnieniem do ustawy druk 1188. /druk przesyłam w załączniku, uprzejmie prosimy, jeśli jest taka możliwość o aktywny link do niego/

Tak właśnie ZUS zatrzymuje ogromne kwoty – często po prostu pieniądze obywateli, którzy przez lata płacili w dobrej wierze.

Do tego dochodzi jeszcze art. 48d, który od 2022 roku ogranicza czas na korektę deklaracji rozliczeniowych również do 5 lat.

Oznacza to, że jeśli ZUS sam po latach zmieni zdanie, obywatel nie może już nic poprawić ani odzyskać swoich pieniędzy, bo dokumentów sprzed pięciu lat nie da się skorygować.

Dlaczego to niezgodne z zasadami państwa prawa (w tym z Konstytucją RP)

W demokratycznym państwie prawa nikt nie powinien tracić praw nabytych z powodu błędu urzędnika lub zmiany interpretacji przepisów po latach.

Jeżeli obywatel płacił składki, państwo miało obowiązek je przyjąć i zagwarantować, że w zamian otrzyma ochronę ubezpieczeniową.

Nie można po dwóch dekadach stwierdzić, że „to było bez podstawy prawnej” i zatrzymać jego pieniędzy.

To narusza zasadę zaufania obywatela do państwa i prawa, zasadę ochrony praw nabytych i zasadę proporcjonalności.

Trudno bowiem uznać za sprawiedliwe rozwiązanie, w którym państwo przez lata pobiera składki, a następnie uznaje, że obywatel nie ma do nich prawa, bo „nie był ubezpieczony”.

Każdy z nas może znaleźć się w podobnej sytuacji ze swoimi składkami i tytułami ubezpieczenia w ZUS

Dziś cofnięcie podlegania ubezpieczeniom może dotyczyć przedsiębiorcy, wspólnika spółki, byłego pracownika, a nawet osoby prowadzącej działalność gospodarczą w przeszłości.

Czasami wystarczy zmiana interpretacji przepisów, by dorobek życia — w sensie dosłownym — przestał istnieć w oczach urzędu.

Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia
Autopromocja

Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia

Sprawdź

Naszym celem nie jest walka z instytucjami państwa, ale przywrócenie uczciwości systemu.

Bo składki to nie „pieniądze ZUS-u”.

To środki ludzi, którzy przez lata pracowali, płacili i ufali, że będą ich chronić na przyszłość.

Powiązane
Rząd: Wynagrodzenia lekarzy w ZUS wyższe o 25%. Reforma orzecznictwa lekarskiego i orzeczeń
Rząd: Wynagrodzenia lekarzy w ZUS wyższe o 25%. Reforma orzecznictwa lekarskiego i orzeczeń
Zmiany w stażu pracy od 2026 r. Potrzebne zaświadczenia z ZUS – wnioski będzie można składać już od stycznia
Zmiany w stażu pracy od 2026 r. Potrzebne zaświadczenia z ZUS – wnioski będzie można składać już od stycznia
Od stycznia 2026 r. ZUS wyda zaświadczenia o dłuższym stażu pracy [Nowe przepisy]
Od stycznia 2026 r. ZUS wyda zaświadczenia o dłuższym stażu pracy [Nowe przepisy]
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 2026 r. KFS dla większej liczby osób. Dodano działalność gospodarczą i umowy cywilnoprawne
28 paź 2025

Od 2026 r. ze środków z KFS będzie mogła korzystać większa liczba osób. Krajowy Fundusz Szkoleniowy otwiera się na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Jakie jeszcze zmiany w KFS przewidziano na 2026 r,?
Nieodpowiednie traktowanie przez przełożonego, np. przemoc słowna, największym zagrożeniem psychospołecznym w pracy
28 paź 2025

Nieodpowiednie traktowanie przez przełożonego, np. przemoc słowna, to największe zagrożenie psychospołeczne w pracy. Przyznało tak 67% pracowników oraz 62% zarządzających. Notuje się wzrost przypadków dyskryminacji, przemocy słownej i poczucia wykluczenia. Dodatkowo młodzi pracownicy częściej zgłaszają nieakceptowalne zachowania. Czy firmy wprowadzają działania zapobiegawcze?
Czy podczas L4 można brać udział w pogrzebie, we Wszystkich Świętych czy w Zaduszkach?
28 paź 2025

W ostatnim czasie zapadł ciekawy wyrok w sądzie, który stał się inspiracją do rozważań tego, czy można utracić prawo do zasiłku chorobowego z powodu udziału w ceremonii ślubnej, albo udziału w pogrzebie czy też we Wszystkich Świętych jak i w Zaduszkach. Mamy sezon grypowy - zatem wielu pracowników i ubezpieczonych przebywa na L4 - co mogą robić na L4? Taka sprawa sądowa (jak niżej opisana) ujawnia problem interpretacyjny pomiędzy literalnym brzmieniem przepisów a ich praktycznym zastosowaniem przez ZUS, wobec indywidualnych okoliczności tj. choroby w obliczu udziału w danych uroczystościach. Przypadek rozstrzygnięty przez Sąd Rejonowy w Toruniu pokazuje, że ocena zachowania ubezpieczonego w okresie zwolnienia lekarskiego wymaga analizy medycznej, kontekstu zdarzenia oraz realnego wpływu tego zachowania na zdrowie i leczenie. Na tle niniejszej sprawy okazało się, że można brać ślub podczas przebywania na L4.
Sąd Najwyższy zajmie się sprawą pracowniczych szczepień na COVID-19. Czy można było nakazać szczepienie, czy można było żądać zaświadczeń, czy można było rozwiązać umowę?
28 paź 2025

Skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zajmie się w najbliższym czasie rozstrzygnięciem ciekawego zagadnienia prawnego. Chodzi o to, czy w czasie epidemii pracodawcy mieli prawo domagania się podania przez pracownika danych wrażliwych obejmujących informację dotyczącą odbycia albo braku szczepienia na Covid-19, bądź domagania się złożenia zaświadczenia o przeciwwskazaniach do odbycia szczepienia. Czy brak tych danych mógł być podstawą zwolnienia pracownika jednostki medycznej? Wszystko to będzie rozważał SN na skutek wątpliwości składu trzyosobowego SN, do którego trafiła skarga kasacyjna, na skutek sporu między pracownikiem a pracodawcą w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, z powodu braku szczepienia na COVID-19 i utratę zaufania do pracownika.

REKLAMA

Cyfrowe nawyki w pracy i w życiu osobistym: czy technologia nas zbliża, czy może oddala?
28 paź 2025

W dobie pracy zdalnej, cyfrowych komunikatorów i automatyzacji procesów biznesowych coraz częściej kontakt zawodowy sprowadza się do wiadomości tekstowych, powiadomień czy potwierdzeń, a prawdziwa rozmowa zostaje odsunięta na dalszy plan. Dzień Bez Maila, "święto" nietypowe, które było obchodzone 24 października, stało się symboliczną okazją, by zatrzymać się na moment, przemyśleć swoje cyfrowe nawyki i zadać pytanie: czy technologia nas zbliża, czy może oddala?
Co dalej z branżą IT? Brak doświadczenia i umiejętności pracowników przy wdrożeniu CI/CD: czy to ten obszar jest przyszłościową i lukratywną pracą?
27 paź 2025

Co dalej z branżą IT? Okazuje się, że nie konieczne kluczową rolę na rynku pracy i gospodarczym odgrywa sztuczna inteligencja (AI) a CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) jak i DevOps - to one znajdują się obecnie w pierwszej piątce obszarów, w których firmy wykorzystują oprogramowanie open source. Istotą praktyk CI/CD jest automatyzacja procesów integracji zmian wprowadzanych w kodzie i dostarczania oprogramowania do środowiska produkcyjnego. Działanie to ma na celu zwiększenie efektywności podczas wytwarzania i ulepszania oprogramowania.
Listopad 2025: dni wolne, godziny pracy
27 paź 2025

Listopad to miesiąc z najniższą liczbą godzin pracy w całym 2025 roku. W każdym innym miesiącu pracujemy dłużej niż 144 godziny. Kiedy jest najwięcej pracy? Ile godzin pracy było w poprzednich latach w listopadzie i jak będzie w 2025 roku?
Listopad 2025: kalendarz do druku [PDF]
27 paź 2025

Pobierz kalendarz listopada 2025 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Listopad 2025 roku ma aż 12 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują we listopadzie? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.

REKLAMA

Nowość: wnioski o zaświadczenia z ZUS od stycznia 2026 r. niezbędne do przeliczenia stażu pracy po nowemu [STAŻ PRACY 2026]
27 paź 2025

Nowość: wnioski o zaświadczenia z ZUS będzie można uzyskać od stycznia 2026 r., co jest niezbędne do przeliczenia stażu pracy po nowemu, a co jeśli się nie da? Będzie możliwość udowodnienia samemu odpowiednimi dokumentami - okresu i formy wykonywania pracy - na innej podstawie niż stosunek pracy - aby mieć większy staż pracy. Czy szykuje się mała rewolucja w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych - wydaje się, że w praktyce tak. Jak podkreśla Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Mało kto tak naprawdę ma możliwość wyboru formy umowy, na podstawie której świadczona jest praca. Zlecenie to też praca. Jednoosobowa działalność gospodarcza to praca. I zasługują na docenienie. Dlatego konieczna jest zmiana Kodeksu pracy, aby wyrównać szanse w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych, jak i stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego".
Społeczeństwo się starzeje, maleje liczba osób w wieku produkcyjnym. Oto 2 najlepsze rozwiązania dla pracodawców
27 paź 2025

Starzejące się społeczeństwo i malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym to jedne z największych wyzwań dla pracodawców. Oto 2 najlepsze rozwiązania, które stosują firmy, aby odpowiedzieć na brak rąk do pracy.

REKLAMA