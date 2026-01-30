REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Uprawnienia rodzicielskie » Ojcowie na zasiłku macierzyńskim. Dane ZUS za 2025 r. pokazują zmianę trendu w podziale opieki nad dziećmi

Ojcowie na zasiłku macierzyńskim. Dane ZUS za 2025 r. pokazują zmianę trendu w podziale opieki nad dziećmi

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 stycznia 2026, 09:24
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ojciec
Ojcowie na zasiłku macierzyńskim. Dane ZUS za 2025 r. pokazują zmianę trendu w podziale opieki nad dziećmi
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Ojcowie na zasiłku macierzyńskim. Dane ZUS za 2025 r. pokazują zmianę trendu w podziale opieki nad dziećmi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotowuje, że rośnie udział ojców korzystających z zasiłku macierzyńskiego, szczególnie w ramach urlopu rodzicielskiego. Rozwiązania wprowadzono w Polsce w związku z wdrożeniem unijnej dyrektywy work-life balance.

rozwiń >

Ojcowie na zasiłku macierzyńskim. Dane ZUS za 2025 r. pokazują zmianę trendu w podziale opieki nad dziećmi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotowuje, że rośnie udział ojców korzystających z zasiłku macierzyńskiego, szczególnie w ramach urlopu rodzicielskiego. Rozwiązania wprowadzono w Polsce w związku z wdrożeniem unijnej dyrektywy work-life balance.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

W 2025 r. mężczyźni stanowili 33,4 proc. wszystkich osób pobierających zasiłek macierzyński, wobec 33,8 proc. w 2024 r. Choć udział ten jest na zbliżonym poziomie, to w poszczególnych rodzajach urlopów widoczne są istotne zmiany strukturalne.

Najbardziej dynamiczny wzrost dotyczy urlopu rodzicielskiego. W 2024 r. ojcowie stanowili 12,3 proc. osób pobierających zasiłek macierzyński z tego tytułu, natomiast w 2025 r. było ich już 16,7 proc. To wzrost o ponad 4 punkty procentowe rok do roku, który nastąpił mimo spadku liczby urodzeń. Potwierdza to rosnącą aktywność ojców w korzystaniu z tego uprawnienia.

Urlop ojcowski i urlop rodzicielski – stabilne i rosnące zainteresowanie

Prawo do urlopu ojcowskiego jest wyłącznym i samodzielnym prawem ojca niezależnym od uprawnień matki dziecka. Ten szczególny urlop jest uprawnieniem osobistym pracownika ojca i nie może zostać przeniesiony na inną osobę, np. matkę dziecka. Przysługuje też ojcom adopcyjnym.

Urlop ojcowski może trwać do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia, natomiast przy adopcji – do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie (jednocześnie nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia). Urlop ojcowski można wykorzystać jednorazowo w całości (2 tygodnie), albo dzieląc go na dwie równe części (po 1 tygodniu).

REKLAMA

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy
Autopromocja

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy

Sprawdź

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

O urlop należy wystąpić do swojego pracodawcy. Wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca musi uwzględnić złożony w odpowiednim terminie i kompletny wniosek pracownika w sprawie udzielenia urlopu ojcowskiego. Jeżeli pracownik złoży wniosek o urlop ojcowski z naruszeniem 7-dniowego terminu, czyli np. tylko z 3-dniowym wyprzedzeniem, pracodawca ma prawo nie uwzględnić wniosku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Urlop rodzicielski – więcej tygodni urlopu i nowy podział między rodzicami

Wymiar urlopu rodzicielskiego zmienił się od 26 kwietnia 2023 r. w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy wdrażającej dyrektywę (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Łączny czas trwania urlopu rodzicielskiego został wydłużony:

  • do 41 tygodni – jeśli urodziło się lub rodzina przyjęła na wychowanie jedno dziecko,
  • do 43 tygodni – jeśli urodziło się lub rodzina przyjęła na wychowanie dwoje lub więcej dzieci jednocześnie.

Rodzice dzieci, które mają zaświadczenie „za życiem”, mają prawo do dłuższego urlopu rodzicielskiego – nawet do 65 tygodni – jeśli przy jednym porodzie urodziło się jedno dziecko lub 67 tygodni – jeśli przy jednym porodzie urodziło się dwoje lub więcej dzieci.

Webinarium: Rozliczanie czasu pracy w praktyce: podróż służbowa, bankiet, szkolenia
Autopromocja

Webinarium: Rozliczanie czasu pracy w praktyce: podróż służbowa, bankiet, szkolenie

Sprawdź

9 tygodni wyłącznie dla drugiego rodzica – zasada „use it or lose it”

Kluczową zmianą wprowadzoną w 2023 r. jest 9-tygodniowa, nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego, przysługująca każdemu z rodziców indywidualnie. Tego prawa nie można przekazać drugiemu z rodziców. Jeśli uprawnienie to nie zostanie wykorzystane, przepada.

W praktyce oznacza to, że:

  • każdy z rodziców ma wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego,
  • rodzice nie mogą się podzielić tą częścią urlopu.

Prawo do nieprzenoszalnych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje zarówno pracującej matce dziecka, jak i pracującemu ojcu, a pozostałym wymiarem urlopu, tj. 23 albo 25 tygodniami rodzice dziecka mogą podzielić się wg swojego uznania. To rozwiązanie ma zwiększyć udział ojców w opiece nad dziećmi i jest jednym z głównych mechanizmów promowanych przez dyrektywę work-life balance. Zasiłek macierzyński za okres tych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku. Jest jednak wyjątek. W sytuacji, gdy matka dziecka, nie później niż 21 dni po porodzie, złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wysokość zasiłku będzie wynosić 81,5% podstawy wymiaru zasiłku.

Jak wnioskować o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

Wniosek o przyznanie urlopu rodzicielskiego składa się podobnie jak wniosek o urlop ojcowski, ale z większym wyprzedzeniem, tj. nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Przepisy przewidują także możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego. Aby podjąć pracę, trzeba złożyć pisemny wniosek na 21 dni przed jej rozpoczęciem. Pracodawca powinien uprzednio wyrazić zgodę na powrót rodzica pracownika do pracy.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego może być: wykorzystany jednorazowo albo podzielony na maksymalnie 5 części.

Ostatnia część urlopu może przypadać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat, przy czym inne są zasady, jeśli chodzi o dziecko przyjęte na wychowanie. Szczegóły dostępne są na stronie www.zus.pl.

Dane ZUS potwierdzają skuteczność unijnych rozwiązań

Celem dyrektywy work-life balance było m.in. zwiększenie udziału ojców w opiece nad dziećmi oraz ułatwienie kobietom powrotu na rynek pracy. Dane ZUS za 2025 r. pokazują, że nowe rozwiązania – zwłaszcza wyłączna część urlopu dla drugiego rodzica – realnie wpływają na decyzje rodzin i prowadzą do stopniowej, ale trwałej zmiany modelu korzystania z urlopów rodzicielskich w Polsce.

Źródło: ZUS

Powiązane
Chcą marcowej waloryzacji 800 plus na 1100 plus. Skoro inne świadczenia są waloryzowane to czemu raz na rok nie jest waloryzowane świadczenie rodzinne?
Chcą marcowej waloryzacji 800 plus na 1100 plus. Skoro inne świadczenia są waloryzowane to czemu raz na rok nie jest waloryzowane świadczenie rodzinne?
Zamiast 800+ na dzieci – bony na jedzenie, ubrania i wyprawkę. Bo rodzice nie szanują tych pieniędzy
Zamiast 800+ na dzieci – bony na jedzenie, ubrania i wyprawkę. Bo rodzice nie szanują tych pieniędzy
Od 1 marca 2026 r. z ZUS na dziecko około 1500 zł (800 plus i 687 zł). Tylko dla niektórych dzieci [wstępna prognoza]
Od 1 marca 2026 r. z ZUS na dziecko około 1500 zł (800 plus i 687 zł). Tylko dla niektórych dzieci [wstępna prognoza]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Ojcowie na zasiłku macierzyńskim. Dane ZUS za 2025 r. pokazują zmianę trendu w podziale opieki nad dziećmi
30 sty 2026

Ojcowie na zasiłku macierzyńskim. Dane ZUS za 2025 r. pokazują zmianę trendu w podziale opieki nad dziećmi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotowuje, że rośnie udział ojców korzystających z zasiłku macierzyńskiego, szczególnie w ramach urlopu rodzicielskiego. Rozwiązania wprowadzono w Polsce w związku z wdrożeniem unijnej dyrektywy work-life balance.
Emerytura z urzędu i słynny art. 24a ustawy o FUS. Kiedy, dla kogo i dlaczego?
30 sty 2026

Już od dawna w polskim systemie ubezpieczeń społecznych obowiązuje ważna zasada: emerytura może zostać przyznana automatycznie, bez składania wniosku. Reguluje to art. 24a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Oto najważniejsze informacje w pigułce.
Dofinansowanie do wypoczynku 2026. Kto może je otrzymać? Kiedy mija termin składania wniosków o dodatek urlopowy?
29 sty 2026

Tylko do 31 stycznia 2026 roku pracodawcy mogą zdecydować o przyznaniu opcjonalnego dodatku urlopowego (świadczenia urlopowego). Jest to dobrowolne wsparcie finansowe dla osób, które decydują się na dłuższy wypoczynek. Oto szczegóły.
Dodatek za pracę w nocy 2026 [TABELA]
29 sty 2026

Dodatek za pracę w nocy w 2026 roku – ile wynosi w poszczególnych miesiącach? Tabela przedstawia wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, który jest uzależniony od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kiedy można stosować ryczałt?

REKLAMA

Lawinowy wzrost skarg do PIP. Prawie 1/3 z nich była bezzasadna
29 sty 2026

Rekordowy wzrost skarg do PIP w 2025 r. To efekt planowanej reformy Inspekcji. Liczba zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy wzrosła najbardziej od lat, czytamy w czwartkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”. Liczba skarg nie przełożyła się jednak na liczbę kontroli.

Do 4 marca 2027 r. Ukraińcy będą chronieni specustawą. Później równe zasady dla wszystkich cudzoziemców
29 sty 2026

Zgodnie z ustawą o wygaszaniu specustawy dotyczącej obywateli Ukrainy tymczasowa ochrona potrwa do 4 marca 2027 r. Później przechodzimy na rozwiązanie systemowe. Będą równe zasady dla wszystkich cudzoziemców. Ustawa wchodzi w życie już 5 marca 2026 r.
Zamiast 800+ na dzieci – bony na jedzenie, ubrania i wyprawkę. Bo rodzice nie szanują tych pieniędzy
30 sty 2026

Celem świadczenia wychowawczego jest pomoc w opiece nad dzieckiem i zaspokojeniu jego potrzeb. Jest 800+ i teoretycznie te środki mają poprawić sytuację materialną rodziców, jednak w praktyce okazuje się, że część pieniędzy często wydaje się nie na dzieci, a na potrzeby czy zachcianki rodziców. Nie chcemy obrażać nikogo, to surowa prawda o trybie życia wielu rodzin. Czy taki sposób wydatkowania może doprowadzić do zmiany w formie wypłaty, np. na bony zamiast gotówki? Już teraz czytelnicy dyskutują na ten temat. Wielu sugeruje, by znacznie lepszym rozwiązaniem było przeznaczenie tych funduszy na konkretne potrzeby dzieci, jak korepetycje czy lekcje hobby. Pojawiają się jednak głosy przypominające, że dawniej dzieci nie otrzymywały 800-plus, a rodzice byli w stanie w trudniejszych czasach sobie poradzić finansowo.
Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026 - mamy analizę ponad 110 tys. ofert pracy
29 sty 2026

Co z tym Eldorado w branży IT? Czy dla programistów rzeczywiście nastały ciężkie czasy? Tyle się mówi o pustoszejących biurowcach, przenoszeniu centrów danych i analiz do tańszych państw, np. do Indii, a także zastępowaniu zwłaszcza juniorów przez AI, która może i czasem podaje bzdurne odpowiedzi, ale akurat na programowaniu i matematyce zna się rewelacyjnie? Mamy najnowszy raport i analizy.

REKLAMA

Freelancerzy zarabiają nawet ponad 10 tys. zł. Mają od 1 do 5 zleceń w miesiącu
28 sty 2026

Freelancerzy to wolni strzelcy, którzy zarabiają nawet ponad 10 tys. zł. Większość z nich ma od 1 do 5 zleceń w miesiącu i traktują je jako dodatkową pracę. W jakich branżach jest najwięcej dobrze płatnej pracy dla freelancera?
Kalendarz przypomina: zrób to teraz, by twoje dane osobowe stały się bardziej bezpieczne
29 sty 2026

Bezpieczne dane osobowe. Jedno się nie zmienia w bezpieczeństwie danych w Internecie - fundamentem bezpieczeństwa w cyfrowym świecie pozostaje kontrola użytkownika nad własnymi danymi. Eksperci Sophos na podstawie doświadczeń ostatnich lat dowodzą iż osłabianie mechanizmów ochrony prywatności prowadzi do skutków odwrotnych od zamierzonych.

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA