Osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim mogą liczyć na zasiłek chorobowy, wypłacany przez pracodawcę lub ZUS. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę pomniejszonej o kwotę odpowiadającą składkom na ubezpieczenia społeczne.

Komu i od kiedy przysługuje zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie jest wypłacane w razie niezdolności do pracy z powodu choroby podczas trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek jest wypłacany przez pracodawcę lub ZUS.

Co do zasady ubezpieczony otrzyma zasiłek chorobowy od 34 dnia choroby. Inaczej jest w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia – oni otrzymają zasiłek już od 15 dnia choroby. Za pierwsze 33 dni choroby pracownik otrzyma wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę (lub za pierwsze 14 dni w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia).

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w 2025 r.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone:

za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy albo

za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należnego pracownikowi przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub odpowiednio wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawę wymiaru zasiłku za jeden dzień choroby stanowi 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiary zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (4666 zł), po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71 proc. Tak więc w 2025 r. najniższa podstawa wymiaru zasiłku dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 4026,29 zł.

80 proc. czy 100 proc. – jaka wysokość zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Należy pamiętać, że ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni. Oznacza to, że w 2025 r. minimalna dzienna stawka wynosi 134,21 zł (4026,29 zł : 30 dni).

Pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim mogą liczyć na miesięczny zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Jednakże miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy: