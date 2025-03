Zostań artystą, a państwo dopłaci do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Często można usłyszeć narzekania artystów na niskie emerytury i inne świadczenia. Rząd postanowił przyjrzeć się problemowi i w efekcie zaproponował projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Ustawa ma zapewnić wsparcie artystom o najniższych dochodach.

Projekt ustawy dotyczący zabezpieczenia socjalnego artystów zawodowych

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projekcie ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Celem tej ustawy jest włączenie artystów zawodowych do systemu zabezpieczenia społecznego.

Zdaniem projektodawców, ustawa odpowiada na dwie potrzeby środowiska artystów zawodowych:

zapewnienie posiadania przez artystów bieżącego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz

zapewnienie posiadania przez artystów wystarczającej ilości okresów składkowych, pozwalających na minimalną emeryturę w przyszłości.

Projektowana ustawa ma spełniać funkcję socjalną, a bezpośrednim wsparciem objęci zostaną artyści o najniższych dochodach.

Przywilej dla osób wykonujących zawód artystyczny

Projektowana ustawa o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny ma na celu włączenie artystów zawodowych do systemu zabezpieczenia społecznego. Nastąpi to przez stworzenie możliwości przyznania im uprawnienia do otrzymania dopłaty celem uzupełnienia ich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do poziomu składek wynikających z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Do tego niezbędne jest określenie, kto jest artystą zawodowym. Według projektu za artystów zawodowych będą uznawane osoby wykonujące w sposób stały, profesjonalny zawód artystyczny, a także legitymujące się weryfikowalnym dorobkiem. Status artysty zawodowego osoby te będą mogły otrzymać w drodze decyzji administracyjnej.

Prawo do dopłaty z ZUS do składek artysty zawodowego

Podstawą uzyskania tytułu do ubezpieczenia społecznego będzie status artysty zawodowego. Dla artystów o niższych dochodach przewidziane będą dopłaty do ich składek, realizowane przez ZUS.

Artysta zawodowy będzie mógł uzyskać prawo do dopłaty, jeśli:

jego dochód osiągany w trzech poprzednich latach podatkowych nie przewyższy średniorocznie 125 proc. wynagrodzenia minimalnego w roku złożenia wniosku, oraz

w każdym z poprzednich trzech lat podatkowych osiągnął dochody z związku z wykonywaniem zawodu artystycznego.

Dopłata będzie uzupełniać wysokość składek ewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do wysokości składek należnych z tytułu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co jeszcze będzie określała projektowana ustawa

Projektowana ustawa o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny będzie określała w szczególności:

jednostkę, której dyrektor będzie wydawał decyzje w sprawie statusu artysty zawodowego;

procedurę administracyjną prowadzącą do uzyskania statusu artysty zawodowego;

procedurę uzyskania uprawienia do dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

zasady zgłaszania artystów zawodowych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez artystów zawodowych.

Według projektodawców nowe przepisy mają poprawić stabilność zawodową artystów zawodowych i włączyć ich do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ma to ułatwić podnoszenie ich kompetencji przez cały okres aktywności zawodowej. Celem projektowanej ustawy jest również rozwój kultury.