Strona główna » Kadry » ZUS » Spory z ZUS » Rewolucja w sporach z ZUS: sądy będą odsyłać nierzetelnie przygotowane sprawy z powrotem do urzędników

20 marca 2026, 11:26
[Data aktualizacji 20 marca 2026, 14:24]
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Shutterstock

Rewolucja w sporach z ZUS: sądy będą odsyłać nierzetelnie przygotowane sprawy z powrotem do urzędników. Co za zmiany nas nas czekają?

Czy po zmianie prawa łatwiej będzie wygrać z ZUS? Wszystko wskazuje na to, że tak. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (oznaczenie: UDER104, dalej jako: projekt), który gruntownie przebudowuje zasady rozstrzygania sporów ubezpieczeniowych. Sądy zyskają większe uprawnienia, a urzędnicy ZUS i KRUS będą musieli starannie i sumiennie wykonywać swoją pracę - aby nie było cofnięcia i podważenia ich decyzji przez sąd. Propozycja znacząco rozszerza możliwości sądów w zakresie uchylania wadliwych decyzji ZUS i zwracania spraw do ponownego rozpatrzenia – szczególnie gdy organ dopuścił się poważnych błędów proceduralnych lub zaniechał zebrania niezbędnych dowodów. Czy ZUS będzie bardziej rozważny w przyznawaniu świadczeń czy też ich odbieraniu? Oby tak. Bo nie chodzi o to, aby dla zasady i dla większych wpływów do budżetu państwa utrudniać obywatelowi życie.

Ważne

Propozycja znacząco rozszerza możliwości sądów w zakresie uchylania wadliwych decyzji ZUS i zwracania spraw do ponownego rozpatrzenia – szczególnie gdy organ dopuścił się poważnych błędów proceduralnych lub zaniechał zebrania niezbędnych dowodów.

Wśród najistotniejszych propozycji znajdują się:

  • Rozszerzenie uprawnień kasatoryjnych – nowe brzmienie § 2¹ w art. 477¹⁴ KPC przewiduje dwie dodatkowe przesłanki pozwalające sądowi uchylić decyzję i odesłać akta do organu rentowego w celu uzupełnienia postępowania.
  • Kontrola prawidłowości działania organu – sąd będzie mógł uchylić decyzję, jeżeli organ rentowy dopuścił się istotnych uchybień proceduralnych wymuszających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego od nowa lub w przeważającej części przez sąd.
  • Kryterium efektywności gromadzenia dowodów – sąd uzyska możliwość zwrotu sprawy organowi, gdy ten ze względów obiektywnych jest w stanie uzupełnić materiał dowodowy szybciej niż sąd powszechny.
  • Nakaz sformułowania wiążących wytycznych – przepisy zobligują sąd do jednoznacznego wskazania okoliczności, które organ rentowy musi uwzględnić, ponownie zajmując się sprawą.
  • Regulacja dotycząca decyzji formalnych – nowy § 2² art. 477¹⁴ KPC wprost ureguluje tryb uchylania decyzji kończących postępowanie bez merytorycznego rozstrzygnięcia o uprawnieniach ubezpieczonego.
  • Możliwość umorzenia bezprzedmiotowych postępowań – projektowany § 2³ art. 477¹⁴ KPC pozwoli sądowi jednocześnie uchylić decyzję, umorzyć postępowanie administracyjne i zakończyć postępowanie sądowe, gdy kontynuowanie sporu straciło sens.

Dlaczego zmiana jest potrzebna?

Obecny model odwoławczy w sprawach ubezpieczeniowych opiera się na zasadzie reformatoryjności – sąd nie ogranicza się do skasowania błędnej decyzji, lecz samodzielnie przeprowadza dowody i wydaje rozstrzygnięcie merytoryczne. Konsekwencją tego modelu jest sytuacja, w której sądy regularnie przejmują obowiązki "śledcze" dowodowe organów rentowych, kompensując niedostatki postępowań administracyjnych prowadzonych pospiesznie i powierzchownie. Autorzy projektu wskazują trzy główne cele nowej regulacji:

  1. Przyspieszenie ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy rozpoczętej przed organem rentowym i kontynuowanej na drodze sądowej.
  2. Zdyscyplinowanie organów rentowych do skrupulatnego przestrzegania reguł postępowania administracyjnego oraz wzmocnienie ochrony procesowej uczestników tych postępowań.
  3. Dopasowanie zakresu orzeczeń sądowych do rzeczywistej różnorodności decyzji wydawanych przez instytucje ubezpieczeniowe.

Intencją ustawodawcy jest ograniczenie przypadków, w których to sąd wykonuje elementarne czynności wyjaśniające zamiast organu rentowego.

Nowe przesłanki orzekania kasatoryjnego

Centralnym elementem nowelizacji jest przeformułowanie art. 477¹⁴ § 2¹ KPC. Zaktualizowany przepis precyzuje warunki, w jakich sąd może skorzystać z kompetencji kasatoryjnej, czyli uchylić decyzję i zwrócić akta organowi. Projektodawca zachował istniejącą ochronę ubezpieczonych – uchylenie dotyczy wyłącznie decyzji „innej niż przyznająca prawo do świadczenia". Odesłanie sprawy do organu będzie dopuszczalne w dwóch sytuacjach:

  • Poważne naruszenie procedury – decyzja została wydana w sposób tak pobieżny, że sąd musiałby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w całości lub w znacznej części od początku.
  • Przewaga szybkości postępowania administracyjnego – organ rentowy dysponuje możliwościami pozwalającymi mu uzupełnić luki w materiale dowodowym sprawniej niż sąd powszechny.

Gwarancję prawidłowego działania tego mechanizmu stanowi dodane na końcu przepisu zdanie zobowiązujące sąd do wskazania okoliczności wymagających uwzględnienia przy ponownym rozpoznaniu. Wytyczne te wiążą organ rentowy prawnie, co ma ukierunkować jego dalsze działania i zapobiec powtórzeniu tych samych zaniedbań.

W praktyce organy rentowe nierzadko zamykają postępowania wyłącznie na podstawie przesłanek formalnych, nie dokonując żadnej oceny merytorycznej wniosku. Sądy ubezpieczeń społecznych stają wówczas przed problemem – trudno orzec co do istoty, skoro organ pierwszej instancji w ogóle jej nie analizował. Lukę tę wypełnia projektowany § 2² art. 477¹⁴ KPC. Zgodnie z tą normą, w sytuacji gdy zaskarżona decyzja definitywnie kończy postępowanie, lecz nie odnosi się merytorycznie do całości lub części sprawy, sąd będzie uprawniony do jej uchylenia i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania. Dzięki temu ubezpieczony zyska pewność, że jego roszczenie zostanie faktycznie zbadane po wyeliminowaniu wadliwej interpretacji proceduralnej dokonanej przez urząd.

Zamykanie spraw, które utraciły przedmiot

Istotnym uzupełnieniem proceduralnym porządkującym sytuacje nierozstrzygalne jest projektowany § 2³ art. 477¹⁴ KPC. W toku postępowania sądowego mogą zaistnieć zdarzenia sprawiające, że dalsze prowadzenie sporu staje się bezcelowe i prawnie niedopuszczalne. Przykładem są roszczenia o charakterze ściśle osobistym, nierozerwalnie związane z konkretnym ubezpieczonym – wygasają one w momencie jego śmierci i nie wchodzą w skład spadku.

Dotychczas nie istniały odpowiednie narzędzia prawne do uporządkowania takich przypadków, w których utrzymywanie decyzji nie miało sensu, a jej modyfikacja była niemożliwa wobec braku uprawnionego podmiotu. Nowy przepis rozwiązuje ten problem, umożliwiając sądowi uchylenie zaskarżonej decyzji oraz umorzenie postępowania na obu płaszczyznach – administracyjnej i sądowej. Pozwoli to definitywnie zamknąć sprawę na każdym etapie.

Przewidywany wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości

Stosownie do wymogów procedury legislacyjnej, twórcy projektu opracowali ocenę skutków regulacji określającą spodziewane konsekwencje nowych przepisów. Szersze wykorzystanie instytucji kasatoryjnej powinno w perspektywie systemowej odciążyć kadrowo i organizacyjnie wydziały pracy i ubezpieczeń społecznych sądów powszechnych.

Wejście w życie i reguły intertemporalne - jakie zasady?

Projekt wyznacza datę rozpoczęcia obowiązywania znowelizowanych przepisów na lipiec 2026 r. Przewidziany okres przejściowy ma umożliwić sędziom, radcom prawnym obsługującym organy rentowe oraz pełnomocnikom procesowym stron przyswojenie zmodyfikowanych zasad postępowania dowodowego. Znowelizowane regulacje znajdą zastosowanie wyłącznie do spraw, w których odwołanie od decyzji wpłynęło 1 lipca 2026 r. lub później. Postępowania wszczęte przed tą datą będą toczyć się na dotychczasowych zasadach. Takie rozwiązanie zabezpiecza interesy osób pozostających już w sporze z organem rentowym i eliminuje ryzyko niespodziewanej zmiany reguł w trakcie trwającego procesu.

Dodatek stażowy: Czy przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
20 mar 2026

Wyższy dodatek stażowy powinien być wypłacany z uwzględnieniem daty 1 stycznia 2026 roku jako momentu uzyskania uprawnienia. Wyrównania za wcześniejsze lata udokumentowanego stażu pracodawca nie musi wypłacać.
Polska się starzeje - dane są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie seniorem
20 mar 2026

Z danych Unii Metropolii Polskich wynika, że do 2050 roku liczba seniorów w Polsce wzrośnie niemal o 2,5 miliona. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku emerytalnym - jak podaje „GW".
Przysługuje im od roku, a wielu wciąż nie wie. Tysiące rodziców już skorzystało
20 mar 2026

Niemal dokładnie rok temu w życie weszło nowe uprawnienie skierowane do rodziców, którzy po narodzinach muszą zmierzyć się z dłuższą hospitalizacją dziecka. Z danych ZUS wynika, że skorzystało z niego już ponad pięć tysięcy osób - ale spora grupa uprawnionych wciąż nie wie, że to świadczenie dotyczy właśnie ich.

Dodatkowy zasiłek macierzyński dla rodziców wcześniaków. ZUS wypłacił już tysiące świadczeń
20 mar 2026

Do końca ubiegłego roku 3,9 tys. rodziców wcześniaków pobrało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu macierzyńskiego - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia do lutego 2026 roku świadczenie to otrzymywało 1,7 tys. osób.
PFRON na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców?
20 mar 2026

Czy wreszcie głosy osób korzystających z PFRON będą wysłuchane? Wydaje się, że tak, bo PFRON jest na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców? Spore, bo digitalizacja instytucji publicznych przestaje być możliwością a staje się obligatoryjnością. Na wzór m. in. ZUSu różne organy administracji sukcesywnie unowocześniają swoją infrastrukturę IT, dążąc do większej efektywności, wyższego poziomu bezpieczeństwa i lepszego dopasowania usług do oczekiwań obywateli. Tą samą ścieżką podąża Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując pewnego rodzaju kompleksowy program przeobrażeń cyfrowych.
Na L4 pojedziesz na wakacje i nie stracisz automatycznie zasiłku: zmiany w przepisach, które wywrócą dotychczasowe zasady kontroli ZUS do góry nogami
20 mar 2026

Już 13 kwietnia 2026 r. wejdą w życie przepisy, które zmieniają zasady utraty prawa do zasiłku chorobowego. Wtedy „wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem" zostanie zastąpione „aktywnością niezgodną z celem zwolnienia" - a w ustawie pojawi się też definicja. Czy to oznacza, że ZUS nie odbierze już zasiłku za wakacje na L4? Odpowiedź nie jest tak banalna, jak sugerują niektórzy.
Pytania i odpowiedzi: resort pracy wyjaśnia jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracowników
20 mar 2026

1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy wprowadzające nowe zasady naliczania stażu pracy. Pracownicy i pracodawcy nadal mają problemy z ich praktycznym zastosowaniem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracownicze takie jak: nagroda jubileuszowa, wymiar urlopu wypoczynkowego, odprawa emerytalna, okres wypowiedzenia.

BHP: dlaczego ważne jest, aby utrzymywać odzież ognioodporną w czystości? Jak prać odzież trudnopalną?
19 mar 2026

BHP: regularne pranie odzieży ochronnej wydaje się oczywistą koniecznością – choćby po to, by nie narażać współpracowników na charakterystyczny zapach już zużytej odzieży trudnopalnej. To rzeczywiście istotny argument, jednak w przypadku ubrań ochronnych istnieje także kilka innych czynników, o których warto pamiętać, aby zachować pełnię ich właściwości i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że odzież trudnopalna musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11612. W normie tej określono wymagania dla odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.
Zwolnienie na dziecko (2 dni opieki). Kto może z niego skorzystać w 2026 r.?
19 mar 2026

Zwolnienie na dziecko czyli 2 dni opieki w roku kalendarzowym - takie uprawnienie wynika z przepisów Kodeksu pracy. Kto może z niego skorzystać w 2026 roku?
