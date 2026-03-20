Czy po zmianie prawa łatwiej będzie wygrać z ZUS? Wszystko wskazuje na to, że tak. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (oznaczenie: UDER104, dalej jako: projekt), który gruntownie przebudowuje zasady rozstrzygania sporów ubezpieczeniowych. Sądy zyskają większe uprawnienia, a urzędnicy ZUS i KRUS będą musieli starannie i sumiennie wykonywać swoją pracę - aby nie było cofnięcia i podważenia ich decyzji przez sąd. Propozycja znacząco rozszerza możliwości sądów w zakresie uchylania wadliwych decyzji ZUS i zwracania spraw do ponownego rozpatrzenia – szczególnie gdy organ dopuścił się poważnych błędów proceduralnych lub zaniechał zebrania niezbędnych dowodów. Czy ZUS będzie bardziej rozważny w przyznawaniu świadczeń czy też ich odbieraniu? Oby tak. Bo nie chodzi o to, aby dla zasady i dla większych wpływów do budżetu państwa utrudniać obywatelowi życie.

Rewolucja w sporach z ZUS: sądy będą odsyłać nierzetelnie przygotowane sprawy z powrotem do urzędników

Wśród najistotniejszych propozycji znajdują się:

Rozszerzenie uprawnień kasatoryjnych – nowe brzmienie § 2¹ w art. 477¹⁴ KPC przewiduje dwie dodatkowe przesłanki pozwalające sądowi uchylić decyzję i odesłać akta do organu rentowego w celu uzupełnienia postępowania.

– nowe brzmienie § 2¹ w art. 477¹⁴ KPC przewiduje dwie dodatkowe przesłanki pozwalające sądowi uchylić decyzję i odesłać akta do organu rentowego w celu uzupełnienia postępowania. Kontrola prawidłowości działania organu – sąd będzie mógł uchylić decyzję, jeżeli organ rentowy dopuścił się istotnych uchybień proceduralnych wymuszających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego od nowa lub w przeważającej części przez sąd.

– sąd będzie mógł uchylić decyzję, jeżeli organ rentowy dopuścił się istotnych uchybień proceduralnych wymuszających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego od nowa lub w przeważającej części przez sąd. Kryterium efektywności gromadzenia dowodów – sąd uzyska możliwość zwrotu sprawy organowi, gdy ten ze względów obiektywnych jest w stanie uzupełnić materiał dowodowy szybciej niż sąd powszechny.

– sąd uzyska możliwość zwrotu sprawy organowi, gdy ten ze względów obiektywnych jest w stanie uzupełnić materiał dowodowy szybciej niż sąd powszechny. Nakaz sformułowania wiążących wytycznych – przepisy zobligują sąd do jednoznacznego wskazania okoliczności, które organ rentowy musi uwzględnić, ponownie zajmując się sprawą.

– przepisy zobligują sąd do jednoznacznego wskazania okoliczności, które organ rentowy musi uwzględnić, ponownie zajmując się sprawą. Regulacja dotycząca decyzji formalnych – nowy § 2² art. 477¹⁴ KPC wprost ureguluje tryb uchylania decyzji kończących postępowanie bez merytorycznego rozstrzygnięcia o uprawnieniach ubezpieczonego.

– nowy § 2² art. 477¹⁴ KPC wprost ureguluje tryb uchylania decyzji kończących postępowanie bez merytorycznego rozstrzygnięcia o uprawnieniach ubezpieczonego. Możliwość umorzenia bezprzedmiotowych postępowań – projektowany § 2³ art. 477¹⁴ KPC pozwoli sądowi jednocześnie uchylić decyzję, umorzyć postępowanie administracyjne i zakończyć postępowanie sądowe, gdy kontynuowanie sporu straciło sens.

Dlaczego zmiana jest potrzebna?

Obecny model odwoławczy w sprawach ubezpieczeniowych opiera się na zasadzie reformatoryjności – sąd nie ogranicza się do skasowania błędnej decyzji, lecz samodzielnie przeprowadza dowody i wydaje rozstrzygnięcie merytoryczne. Konsekwencją tego modelu jest sytuacja, w której sądy regularnie przejmują obowiązki "śledcze" dowodowe organów rentowych, kompensując niedostatki postępowań administracyjnych prowadzonych pospiesznie i powierzchownie. Autorzy projektu wskazują trzy główne cele nowej regulacji:

Przyspieszenie ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy rozpoczętej przed organem rentowym i kontynuowanej na drodze sądowej. Zdyscyplinowanie organów rentowych do skrupulatnego przestrzegania reguł postępowania administracyjnego oraz wzmocnienie ochrony procesowej uczestników tych postępowań. Dopasowanie zakresu orzeczeń sądowych do rzeczywistej różnorodności decyzji wydawanych przez instytucje ubezpieczeniowe.

Intencją ustawodawcy jest ograniczenie przypadków, w których to sąd wykonuje elementarne czynności wyjaśniające zamiast organu rentowego.

Nowe przesłanki orzekania kasatoryjnego

Centralnym elementem nowelizacji jest przeformułowanie art. 477¹⁴ § 2¹ KPC. Zaktualizowany przepis precyzuje warunki, w jakich sąd może skorzystać z kompetencji kasatoryjnej, czyli uchylić decyzję i zwrócić akta organowi. Projektodawca zachował istniejącą ochronę ubezpieczonych – uchylenie dotyczy wyłącznie decyzji „innej niż przyznająca prawo do świadczenia". Odesłanie sprawy do organu będzie dopuszczalne w dwóch sytuacjach:

Poważne naruszenie procedury – decyzja została wydana w sposób tak pobieżny, że sąd musiałby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w całości lub w znacznej części od początku.

– decyzja została wydana w sposób tak pobieżny, że sąd musiałby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w całości lub w znacznej części od początku. Przewaga szybkości postępowania administracyjnego – organ rentowy dysponuje możliwościami pozwalającymi mu uzupełnić luki w materiale dowodowym sprawniej niż sąd powszechny.

Gwarancję prawidłowego działania tego mechanizmu stanowi dodane na końcu przepisu zdanie zobowiązujące sąd do wskazania okoliczności wymagających uwzględnienia przy ponownym rozpoznaniu. Wytyczne te wiążą organ rentowy prawnie, co ma ukierunkować jego dalsze działania i zapobiec powtórzeniu tych samych zaniedbań.

W praktyce organy rentowe nierzadko zamykają postępowania wyłącznie na podstawie przesłanek formalnych, nie dokonując żadnej oceny merytorycznej wniosku. Sądy ubezpieczeń społecznych stają wówczas przed problemem – trudno orzec co do istoty, skoro organ pierwszej instancji w ogóle jej nie analizował. Lukę tę wypełnia projektowany § 2² art. 477¹⁴ KPC. Zgodnie z tą normą, w sytuacji gdy zaskarżona decyzja definitywnie kończy postępowanie, lecz nie odnosi się merytorycznie do całości lub części sprawy, sąd będzie uprawniony do jej uchylenia i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania. Dzięki temu ubezpieczony zyska pewność, że jego roszczenie zostanie faktycznie zbadane po wyeliminowaniu wadliwej interpretacji proceduralnej dokonanej przez urząd.

Zamykanie spraw, które utraciły przedmiot

Istotnym uzupełnieniem proceduralnym porządkującym sytuacje nierozstrzygalne jest projektowany § 2³ art. 477¹⁴ KPC. W toku postępowania sądowego mogą zaistnieć zdarzenia sprawiające, że dalsze prowadzenie sporu staje się bezcelowe i prawnie niedopuszczalne. Przykładem są roszczenia o charakterze ściśle osobistym, nierozerwalnie związane z konkretnym ubezpieczonym – wygasają one w momencie jego śmierci i nie wchodzą w skład spadku.

Dotychczas nie istniały odpowiednie narzędzia prawne do uporządkowania takich przypadków, w których utrzymywanie decyzji nie miało sensu, a jej modyfikacja była niemożliwa wobec braku uprawnionego podmiotu. Nowy przepis rozwiązuje ten problem, umożliwiając sądowi uchylenie zaskarżonej decyzji oraz umorzenie postępowania na obu płaszczyznach – administracyjnej i sądowej. Pozwoli to definitywnie zamknąć sprawę na każdym etapie.

Przewidywany wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości

Stosownie do wymogów procedury legislacyjnej, twórcy projektu opracowali ocenę skutków regulacji określającą spodziewane konsekwencje nowych przepisów. Szersze wykorzystanie instytucji kasatoryjnej powinno w perspektywie systemowej odciążyć kadrowo i organizacyjnie wydziały pracy i ubezpieczeń społecznych sądów powszechnych.

Wejście w życie i reguły intertemporalne - jakie zasady?

Projekt wyznacza datę rozpoczęcia obowiązywania znowelizowanych przepisów na lipiec 2026 r. Przewidziany okres przejściowy ma umożliwić sędziom, radcom prawnym obsługującym organy rentowe oraz pełnomocnikom procesowym stron przyswojenie zmodyfikowanych zasad postępowania dowodowego. Znowelizowane regulacje znajdą zastosowanie wyłącznie do spraw, w których odwołanie od decyzji wpłynęło 1 lipca 2026 r. lub później. Postępowania wszczęte przed tą datą będą toczyć się na dotychczasowych zasadach. Takie rozwiązanie zabezpiecza interesy osób pozostających już w sporze z organem rentowym i eliminuje ryzyko niespodziewanej zmiany reguł w trakcie trwającego procesu.