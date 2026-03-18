ZUS ostrzega przed płatną „pomocą" przy świadczeniu wspierającym. Wniosek złożysz za darmo

ZUS ostrzega przed płatną „pomocą” przy świadczeniu wspierającym. Wniosek złożysz za darmo

18 marca 2026
ZUS ostrzega przed płatną „pomocą” przy świadczeniu wspierającym. Wniosek złożysz za darmo
ZUS ostrzega przed płatną „pomocą” przy świadczeniu wspierającym. Wniosek złożysz za darmo
ZUS zaapelował do osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich o ostrożność wobec ofert płatnej pomocy w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Pracownicy ZUS bezpłatnie pomagają w wypełnieniu wniosku o świadczenie i złożeniu go w placówkach lub przez infolinię.

Do ZUS-u docierają sygnały od klientów, którzy otrzymują propozycje odpłatnego załatwienia świadczenia wspierającego. Jak podał w komunikacie ZUS, przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzają w domach osoby z niepełnosprawnością, często starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznają się z treścią podpisywanych dokumentów. Zdarza się, że dopiero później dowiadują się o wysokich opłatach zapisanych w umowie.

Szokujący przypadek: prawie 22 tys. zł dla kancelarii

Niedawno do jednej z placówek ZUS zgłosiła się wnuczka klientki, która skorzystała z usług kancelarii oferującej pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego. Klientka podpisała umowę i udzieliła pełnomocnictwa do działania w jej imieniu. Wyrównanie oraz pierwsza wypłata świadczenia zostały przekazane na konto kancelarii. Była to kwota niemal 22 tys. zł. Po rozliczeniu należności kancelaria, działając w imieniu klientki, złożyła w ZUS dokumenty dotyczące zmiany rachunku bankowego do dalszej wypłaty świadczenia na rachunek klientki oraz odwołania pełnomocnictwa. Pieniądze, które trafiły do kancelarii jako wynagrodzenie za jej usługi, mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów opieki, leczenia lub rehabilitacji klientki” – wskazał ZUS.

Nawet 10 tys. zł lub wielokrotność świadczenia dla pośredników

Zakład podkreślił, że podobne sytuacje zdarzały się również w ubiegłym roku. Klienci informowali o ofertach pośredników, którzy proponowali pomoc w zamian za bardzo wysokie wynagrodzenie sięgające nawet 10 tys. zł albo sześciokrotności miesięcznego świadczenia.

Wniosek za darmo - co oferuje ZUS

ZUS zaznaczył, że nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników, aby otrzymać świadczenie wspierające. Wniosek można złożyć samodzielnie przez internet na portalu eZUS lub z bezpłatnym wsparciem pracowników ZUS.

Osoba z niepełnosprawnością może również upoważnić do załatwiania spraw w ZUS-ie zaufaną osobę, na przykład członka rodziny lub bliskiego. Taki pełnomocnik również może liczyć na bezpłatną pomoc pracowników ZUS przy złożeniu wniosku.

ZUS zaapelował o ostrożność w sytuacji, gdy kancelaria zaoferuje pomoc w uzyskaniu świadczenia lub taka oferta pojawi się w internecie.

Zachowajmy ostrożność i spokojnie przeanalizujmy taką propozycję. Przed podpisaniem dokumentów dobrze jest dokładnie zapoznać się z ich treścią, skonsultować decyzję z bliską osobą oraz w razie wątpliwości skontaktować się z ZUS” – podkreślono w komunikacie.

Jak bezpiecznie ubiegać się o świadczenie wspierające?

Aby starać się o świadczenie wspierające w ZUS, trzeba mieć decyzję z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia, wydaną przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W decyzji tej musi zostać przyznane co najmniej 70 punktów. Dopiero wtedy można złożyć w ZUS wniosek o świadczenie wspierające. Zakład zaznaczył, że kancelarie czy pośrednicy nie mają wpływu na wydanie tej decyzji ani na liczbę przyznanych punktów.

Ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat, weszła w życie 1 stycznia 2024 r.

Świadczenie było wprowadzane etapowo, aby dostosować system do rosnącej liczby uprawnionych. Od 2024 r. przysługiwało osobom z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia (87-100 punktów), a od 2025 r. rozszerzono je na osoby z 78-86 punktami.

Od nowego roku dostęp do niego uzyskają wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów (z wyjątkiem specjalnej ścieżki dla osób, których opiekunowie pobierali świadczenia opiekuńcze – one mogły korzystać z niego już od 2024 r.).

Elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej - jak ją uzyskać, co zawiera i gdzie jest honorowana
PZON: To już seria. Pkt 7 nie dla osoby niepełnosprawnej. Odebranie świadczenia pielęgnacyjnego matce
Niepełnosprawni tracą pkt 7 w orzeczeniu. Nie ma świadczenia pielęgnacyjnego. Zarówno starego jak i nowego
Źródło: PAP
Zarobki 2026: czy będą mogła zapytać kadry i płace o wynagrodzenie koleżanki?
18 mar 2026

W czerwcu 2026 r. przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń wchodzą w życie także u pracodawców sektora prywatnego. W związku z tym powstaje wiele pytań, mi.in. czy będzie można zapytać wprost o wysokość zarobków konkretnej osoby z pracy. Celem zmian w przepisach prawa pracy jest wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet za taką samą lub podobną pracę.
Kobiety w pracy zdalnej: skromność i wewnętrzny krytyk nie pomagają w budowaniu widoczności [WYWIAD]
18 mar 2026

Kobiety w pracy zdalnej mają trudniej? Często przez skromność i silnego wewnętrznego krytyka są niewidoczne w organizacji. Jak mogą zmienić podejście do budowania własnej marki i wpływać na swoją widoczność w pracy? Wywiad zawiera kilka cennych wskazówek od trenerki biznesu Magdy Maroń.
Wyższe świadczenie dla stulatków od marca. ZUS podaje nową kwotę
18 mar 2026

Świadczenie honorowe wypłacane przez ZUS pobiera łącznie 4057 stulatków. Najwięcej w woj. mazowieckim (693), a najmniej w woj. opolskim (76) - poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od marca kwota świadczenia z tytułu ukończenia stu lat wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie.

Kiedy pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia. W tych sytuacjach masz pełne prawo do pensji
18 mar 2026

Nie każda niższa wypłata jest zgodna z prawem. Choć przepisy przewidują sytuacje, w których wynagrodzenie może zostać obniżone, istnieje też wiele przypadków, gdy pracodawca nie ma takiego prawa. W praktyce to właśnie brak wiedzy powoduje, że pracownicy godzą się na niższą pensję, mimo że przepisy jasno ich chronią.
ZUS informuje: pisma przez ePUAP od 12 marca bez skutku prawnego
17 mar 2026

Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez platformę ePUAP. Oznacza to, że wnioski i pisma wpływające przez platformę nie będą rozpatrywane. W użyciu pozostają dwie drogi elektroniczne: portal eZUS oraz e-Doręczenia - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Od 1 kwietnia 2026 r. odszkodowania w górę. Nawet 1781 zł za 1 proc. uszczerbku
18 mar 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Nowe stawki będą wyższe o blisko 9 proc., a maksymalne świadczenia sięgną ponad 160 tys. zł – wynika z obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim.
Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej rodzicowi małego dziecka? Kodeks pracy 2026
17 mar 2026

Kodeks pracy 2026: czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej rodzicowi małego dziecka? Są dwie podstawy do wnioskowania o pracę z domu - którą wybrać? Kiedy osoba zatrudniająca musi to zaakceptować, a kiedy nie?

Przerwy na karmienie dziecka – ile przysługuje i czy są płatne?
16 mar 2026

Kobiety karmiące dziecko piersią wciąż mierzą się z wieloma wątpliwościami w zakresie przysługujących praw. Nie ma się co dziwić, w obliczu ciągłych zmian w prawie, można pogubić się w gąszczu przepisów. Najczęściej matki, będące pracownicami pytają: Ile krócej pracuje matka karmiąca? Czy pracodawca może odmówić połączenia przerw na karmienie?Czy pracodawca może zwolnić matkę karmiąca? Czy pracodawca wymaga zaświadczenia o karmieniu piersią? Przerwy na karmienie dziecka – ile przysługuje i czy są płatne? Czy przy pracy zdalnej przysługują przerwy na karmienie piersią? Jak długo można korzystać z przerw na karmienie piersią?
Ponad 1,5 mln Polaków pracuje na zleceniu. Nowe dane pokazują wyraźny trend [DANE GUS]
16 mar 2026

Na koniec III kw. 2025 r. pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało nieco ponad 1,5 mln osób – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To o 5,4 proc. więcej niż na koniec września 2024 r.
