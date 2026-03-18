ZUS ostrzega przed płatną „pomocą” przy świadczeniu wspierającym. Wniosek złożysz za darmo

ZUS zaapelował do osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich o ostrożność wobec ofert płatnej pomocy w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Pracownicy ZUS bezpłatnie pomagają w wypełnieniu wniosku o świadczenie i złożeniu go w placówkach lub przez infolinię.

Do ZUS-u docierają sygnały od klientów, którzy otrzymują propozycje odpłatnego załatwienia świadczenia wspierającego. Jak podał w komunikacie ZUS, przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzają w domach osoby z niepełnosprawnością, często starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznają się z treścią podpisywanych dokumentów. Zdarza się, że dopiero później dowiadują się o wysokich opłatach zapisanych w umowie.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Szokujący przypadek: prawie 22 tys. zł dla kancelarii

„Niedawno do jednej z placówek ZUS zgłosiła się wnuczka klientki, która skorzystała z usług kancelarii oferującej pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego. Klientka podpisała umowę i udzieliła pełnomocnictwa do działania w jej imieniu. Wyrównanie oraz pierwsza wypłata świadczenia zostały przekazane na konto kancelarii. Była to kwota niemal 22 tys. zł. Po rozliczeniu należności kancelaria, działając w imieniu klientki, złożyła w ZUS dokumenty dotyczące zmiany rachunku bankowego do dalszej wypłaty świadczenia na rachunek klientki oraz odwołania pełnomocnictwa. Pieniądze, które trafiły do kancelarii jako wynagrodzenie za jej usługi, mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów opieki, leczenia lub rehabilitacji klientki” – wskazał ZUS.

Nawet 10 tys. zł lub wielokrotność świadczenia dla pośredników

Zakład podkreślił, że podobne sytuacje zdarzały się również w ubiegłym roku. Klienci informowali o ofertach pośredników, którzy proponowali pomoc w zamian za bardzo wysokie wynagrodzenie sięgające nawet 10 tys. zł albo sześciokrotności miesięcznego świadczenia.

Wniosek za darmo - co oferuje ZUS

ZUS zaznaczył, że nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników, aby otrzymać świadczenie wspierające. Wniosek można złożyć samodzielnie przez internet na portalu eZUS lub z bezpłatnym wsparciem pracowników ZUS.

REKLAMA

Osoba z niepełnosprawnością może również upoważnić do załatwiania spraw w ZUS-ie zaufaną osobę, na przykład członka rodziny lub bliskiego. Taki pełnomocnik również może liczyć na bezpłatną pomoc pracowników ZUS przy złożeniu wniosku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZUS zaapelował o ostrożność w sytuacji, gdy kancelaria zaoferuje pomoc w uzyskaniu świadczenia lub taka oferta pojawi się w internecie.

„Zachowajmy ostrożność i spokojnie przeanalizujmy taką propozycję. Przed podpisaniem dokumentów dobrze jest dokładnie zapoznać się z ich treścią, skonsultować decyzję z bliską osobą oraz w razie wątpliwości skontaktować się z ZUS” – podkreślono w komunikacie.

Jak bezpiecznie ubiegać się o świadczenie wspierające?

Aby starać się o świadczenie wspierające w ZUS, trzeba mieć decyzję z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia, wydaną przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W decyzji tej musi zostać przyznane co najmniej 70 punktów. Dopiero wtedy można złożyć w ZUS wniosek o świadczenie wspierające. Zakład zaznaczył, że kancelarie czy pośrednicy nie mają wpływu na wydanie tej decyzji ani na liczbę przyznanych punktów.

Ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat, weszła w życie 1 stycznia 2024 r.

Świadczenie było wprowadzane etapowo, aby dostosować system do rosnącej liczby uprawnionych. Od 2024 r. przysługiwało osobom z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia (87-100 punktów), a od 2025 r. rozszerzono je na osoby z 78-86 punktami.

Od nowego roku dostęp do niego uzyskają wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów (z wyjątkiem specjalnej ścieżki dla osób, których opiekunowie pobierali świadczenia opiekuńcze – one mogły korzystać z niego już od 2024 r.).