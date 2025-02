Dofinansowanie z ZUS na 2025 r. Już można składać wniosek

Jak uzyskać dofinansowanie ZUS 2025? Wcale nie tak trudno, a można dostać nawet 300 000 zł. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2025 r. wynosi 120 000 000. Warto więc złożyć wniosek. W artykule opis tego, dla kogo, na co i po spełnieniu jakich warunków ZUS przyzna kwotę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma niewątpliwie interes prawny w tym, aby przeznaczać pewne środku finansowe na rzecz przedsiębiorstw, bo kiedy zakład pracy jest lepiej wyposażony, gdy warunki pracy spełniała wszelkie normy BHP to trudniej o wypadek przy pracy czy chorobę zawodową. Oznacza to więc tyle, że wówczas z ZUS docelowo będą "zachowane" pieniądze, które potencjalnie byłyby przeznaczone na zasiłki, świadczenia wypadkowe, odszkodowania, renty i inne świadczenia pieniężne. Cała idea nie jest więc wcale taka zła. Okazuje się, że wiele przedsiębiorców nie ma nawet świadomości, że pewne świadczenia im się należą! Opisujemy więc warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać dotację w 2025 r.

REKLAMA

Autopromocja

Wysokość dofinansowania z ZUS na poprawę BHP wynosi aktualnie 299.000,- zł na realizację działań inwestycyjnych lub 300.000,- zł na realizację projektów inwestycyjno-doradczych. Procentowa wysokość dofinansowania ZUS wynosi w obu przypadkach 80% wartości projektu. Na co można dostać dotację? Okazuje się, że katalog jest całkiem szeroki. Z środków można dokonać ulepszeń w zakładzie pracy, co przyczyni się z pewnością do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, a tym samym zmniejszy ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Można np. przeznaczyć pieniądze na:

zabezpieczenie krawędzi (dotacje z ZUS chroniące przed upadkiem z wysokości);

dotacje do oświetlenia (oświetlenie hal oraz magazynów, poprawa BHP i wymiana oświetlenia na energooszczędne LED);

dotacja ZUS na wózek widłowy (ograniczenie obciążenia przez dofinansowanie na wózek widłowy);

ograniczenie hałasu (dotacja ZUS 2025 na poprawę BHP posłuży wyciszeniu stanowiska pracy);

ZUS dofinansuje osłony maszyn (zabezpieczenie niebezpiecznej strefy maszyn i urządzeń);

dotacja na manipulator do szyb (ZUS dofinansuje specjalistyczne urządzenia BHP);

dotacje ZUS do wentylacji czy klimatyzacji;

dofinansowanie do odciągów stanowiskowych.

W konsekwencji dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy; urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym; oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym; ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną; urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza; sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy; sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego; sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne; środki ochrony indywidualnej.

Dofinansowanie z ZUS w 2025

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił on ulżyć przedsiębiorcom w zakresie utrzymania zdolności do pracy pracowników. Od 10 lat można otrzymać z ZUS dotacje na poprawę warunków pracy w firmie. Dofinansowanie na poprawę BHP można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata; minimalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł., a maksymalna – niezależnie od wielkości firmy – 300 tys. O środki na poprawę BHP może ubiegać się każda firma, która przygotuje wypełniony wniosek o dofinansowanie z ZUS projektu inwestycyjnego lub doradczo-inwestycyjnego w zakresie BHP. Pomocy w tym zakresie można uzyskać poprzez zgłoszenie za pomocą formularza.

Ile dofinansowania z ZUS 2025?

Udziały procentowe wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mikro- przedsiębiorstwo 1-9 pracowników 300 000 – 80% Małe Przedsiębiorstwo 10-49 pracowników 300 000 – 80% Średnie przedsiębiorstwo 50-249 pracowników 300 000 – 80% Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej pracowników 300 000 – 80%

Dla kogo dofinansowanie z ZUS w 2025?

Do konkursu organizowanego przez ZUS w zakresie otrzymania dotacji na poprawę BHP w 2025 może przystąpić wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

jest Płatnikiem składek;

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

nie zalega z opłacaniem podatków;

nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;

nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

KROK PO KROKU: Jak uzyskać dotacje ZUS 2025?

Krok 1 Analiza sytuacji BHP w przedsiębiorstwie. Uzyskanie dofinansowania z ZUS wymaga przede wszystkim dokonania analizy sytuacji bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie, stanu maszyn i urządzeń.

Krok 2. Kwalifikacja do projektu - po wewnętrznej analizie w zakresie BHP, aby uzyskać z ZUS dofinansowanie należy sprawdzić czy przedsiębiorca może ubiegać się o dotacje, ale dane te należy już wysłać do ZUS. Wystarczy wypełnić formularz, niebawem będzie dostępny.

Krok 3. Wybranie przedmiotu dofinansowania - dotacje z ZUS do BHP mogą dotyczyć zakupu nowych maszyn lub zabezpieczenia aktualnych maszyn. Konsultant doradzi zakres projektu i najlepsze dotacje na urządzenia BHP.

Krok 4. Opracowanie kompletnego wniosku ZUS - dofinansowanie z ZUS można otrzymać na podstawie szczegółowego wniosku na poprawę BHP, niebawem będzie dostępny. W ZUS pracują eksperci, którzy pomagają wypełnić wniosek.

Krok 5. Przyznanie dotacji oraz zawarcie umowy - wypłata dofinansowania ZUS następuje na podstawie zawartej umowy.

Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie z ZUS 2025?

Termin składania wniosków o dofinansowanie z ZUS w zakresie poprawy BHP trwa już od 2025 r.