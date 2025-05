ZUS: renta wdowia 2025. Komu się należy i jaka jest wysokość świadczenia? [WNIOSEK]

Renta wdowia 2025 - wysokość

Renta wdowia daje możliwość pobierania jednocześnie dwóch świadczeń: renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz własnej emerytury lub renty. Nie dla każdego seniora jest jasne, jakie warunki muszą być spełnione żeby dostać rentę po zmarłym współmałżonku. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są dostępne na stronie internetowej ZUS. Podstawowe pytania dotyczą wysokości wypłat czyli tego, ile będzie wynosiła renta wdowia.

- Warto mieć na uwadze, że oba świadczenia nie będą wypłacane w pełnej wysokości. Można otrzymać pełną rentę rodzinną po małżonku. I tutaj przypominam, że renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia, jakie przysługiwałoby osobie zmarłej - zastrzega Kowalska-Matis. – A do tego 15 proc. własnej emerytury lub odwrotnie – dodaje.

Wdowa lub wdowiec, którzy mają prawo do renty rodzinnej wraz z własnym świadczeniem, mogą wybrać wariant do wypłaty. Mogą się zdecydować na 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego proc. świadczenia albo 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej. Suma świadczeń wypłacanych wraz z rentą rodzinną nie może być wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury, czyli 5 636,73 zł.

Od 1 stycznia 2027 roku drugie świadczenie, (czyli albo renta rodzinna, albo własne emerytura czy renta) będzie wypłacane w wysokości 25 proc. Maksymalna kwota wypłaty renty wdowiej nie może jednak przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury - od 1 marca jest to 5636,73 zł brutto.

Żeby dostać rentę trzeba najpierw wystąpić o rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, która niekiedy jest niższa niż własna emerytura. To powoduje u niektórych klientów obawę, że zamiast zyskać będą dostawali mniej pieniędzy z ZUS. - Tymczasem nie ma powodu do strachu, gdyż przez ZUS zawsze jest wypłacana emerytura lub renta wyższa, czyli korzystniejsza dla seniora – zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka precyzuje, że zasadą jest to, iż ZUS zawsze wypłaca wyższe świadczenie, więc złożenie wniosku o rentę rodzinną nigdy nie skutkuje obniżeniem dotychczas wypłacanych kwot. W sytuacji, gdy renta po zmarłym okazuje się wyższa niż własna emerytura, wtedy ZUS rozpoczyna wypłatę renty rodzinnej w wyższej kwocie.

Czy można dorabiać do renty wdowiej?

Seniorzy często pytają czy na rencie wdowiej są jakieś limity dorabiania. Tymczasem jednym z warunków, otrzymania renty wdowiej jest osiągnięcie wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzna. - Osoby, które są w powszechnym wieku emerytalnym i mają prawo do emerytury mogą do niej dorabiać bez ograniczeń – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Renta rodzinna a renta wdowia

Według rzeczniczki, trudno jest seniorom pogodzić się z tym, że mają prawo do renty rodzinnej, a nie mają prawa do renty wdowiej. Tymczasem wynika to z tego, że warunki do renty rodzinnej są inne od warunków wymaganych do wypłaty połączonych świadczeń (renty wdowiej). Zgodnie z przepisami wdowa może nabyć prawo do renty rodzinnej w wieku 50 lat lub wcześniej (np., jeśli w chwili śmierci męża była niezdolna do pracy). Z kolei jednym z warunków do wypłaty połączonych świadczeń jest nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej, niż w dniu ukończenia 55 lat (dla kobiety). Wdowa, która ma prawo do renty rodzinnej w wieku 50 lat, nie spełnia warunków do wypłaty połączonych świadczeń (renty wdowiej).

- Również w przypadku, gdy np. wdowa ma prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia i spełnia wszystkie warunki do renty wdowiej, jednak wysokość otrzymywanej emerytury przekracza kwotę limitu, czyli trzykrotność najniższej emerytury, to nie ustalimy jej prawa do łącznej wypłaty świadczeń. W tej sytuacji wdowie nadal będziemy wypłacać jedno ze świadczeń – wyższe lub to, które wybierze – wyjaśnia Kowalska-Matis. Rzeczniczka dodaje, że seniorzy pytają jak liczyć wiek, gdy się przeszło na wcześniejszą emeryturę?

Renta wdowia a wiek - warunki

Warunkiem wypłaty świadczeń łącznie z rentą rodzinną, jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Wdowa/wdowiec otrzymają prawo do wypłaty połączonych świadczeń, jeśli spełniają poniższe warunki, czyli:

Mają, co najmniej 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),

Do dnia śmierci małżonka pozostawali z nim we wspólności małżeńskiej,

Nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobieta) lub – 60 lat (mężczyzna),

Nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.

Dodatkowo renta rodzinna lub własne świadczenie powinno być niższe niż trzykrotność najniższej emerytury.

Jeśli wdowa ma ustalone prawo do renty rodzinnej i własnego świadczenia, ale po przyznaniu renty rodzinnej ponownie wyszła za mąż również nie będzie miała prawa do łącznej wypłaty świadczeń (renty wdowiej). W rozwianiu wątpliwości pomocna będzie ankieta i kalkulator. W przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do uzyskania „renty wdowiej”, można skorzystać ze specjalnej ankiety, która znajduje się na stronie internetowej ZUS-u. Po jej wypełnieniu można też obliczyć przy pomocy udostępnionego kalkulatora szacunkową wysokość „renty wdowiej”.

Wniosek o rentę wdowią

Najczęściej seniorzy składają wnioski osobiście bezpośrednio w sala obsługi. W całym kraju do ZUS wpłynęło ponad 830 tysięcy wniosków o tzw. rentę wdowią. - 1 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda pierwsze decyzje oraz dokona pierwszych wypłat renty wdowiej. Ważne jest, aby wniosek wpłynął do Zakładu do 31 lipca br. Zagwarantuje to wypłatę świadczenia od lipca – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie dolnośląskim

- Żeby dostać rentę wdowią trzeba złożyć wniosek na formularzu ERWD i spełnić określone warunki. Nie warto odkładać złożenia wniosku na ostatnią chwilę. Wcześniej złożony wniosek daje pewność, że nie przepadnie żadna wypłata. Złożenie wniosku po 31 lipca będzie skutkowało prawem do świadczenia od miesiąca, w którym go złożono – dodaje rzeczniczka Rzeczniczka wyjaśnia, że klienci mają do wyboru kilka możliwości złożenia wniosku. Można zrobić to osobiście w placówce ZUS-u, wysłać za pośrednictwem poczty lub przekazać online poprzez platformę PUE/eZUS.