14 emerytura 2025 - kiedy wypłata? [Rozporządzenie]

14 emerytura 2025 - ile wynosi?

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów. Jaka jest wysokość czternastki? Dodatkowe świadczenie przysługuje w wysokości:

REKLAMA

Autopromocja

kwoty najniższej emerytury obowiązującej od dnia 1 marca 2025 r. dla osób, których wysokość świadczenia emerytalno-rentowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; kwoty najniższej emerytury obowiązującej od dnia 1 marca 2025 r. pomniejszonej o kwotę różnicy między kwotą wysokości świadczenia emerytalno-rentowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł - dla osób, których wysokość świadczenia przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń przekracza kwotę 2900 zł.

Jeśli kwota 14 emerytury miałaby wynosić mniej niż 50 zł, dodatkowego świadczenia się nie przyznaje. Jeśli świadczenie emerytalno-rentowe, które uprawnia do wypłaty 14 emerytury (art. 2 ustawy zawiera katalog tych świadczeń), zostało zawieszone na dzień 31 sierpnia 2025 r., czternastka nie przysługuje.

W tym roku (od 1 marca 2025 r.) najniższa emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, co daje około 1709,81 zł netto.

Ważne Co ciekawe, Rada Ministrów ma możliwość ustalenia w drodze rozporządzenia wyższą kwotę 14 emerytury niż kwota najniższej emerytury. Bierze przy tym pod uwagę sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych.

14 emerytura 2025 - kiedy wypłata?

14 emeryturę wypłaca się w miesiącu określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów, a dokładnie w terminie wypłaty świadczeń uprawniających do czternastki (stała data wypłaty emerytury, renty) albo w innym terminie w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu, jeżeli nie jest możliwa wypłata dodatkowego świadczenia wraz ze świadczeniem głównym. Ustawa nakłada obowiązek wydania takiego rozporządzenia nie później niż do dnia 31 października danego roku. W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się już projekt rozporządzenia:

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2025 r. (RD200)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z rozporządzeniem, mając na uwadze możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe takie jak ZUS, KRUS, zakłady emerytalno-rentowe służb mundurowych), Rada Ministrów proponuje, aby 14 emerytura została wypłacona we wrześniu 2025 r.

Dokładne terminy wypłaty świadczeń w ZUS to 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień każdego miesiąca.

14 emerytura a renta rodzinna

Co w przypadku uprawnionych do renty rodzinnej? Czy wszyscy otrzymują czternastkę? Do renty rodzinnej przysługuje jedno dodatkowe świadczenie. Czternastka podlega wówczas proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty. Natomiast jeśli jedna z tych osób uprawniona jest także do renty socjalnej, pomija się ją przy podziale czternastki na osoby uprawnione do renty rodzinnej. Taka osoba otrzyma dodatkowe świadczenie, ale z tytułu prawa do renty socjalnej.

Ważne Czy czternastka to dochód opodatkowany? Czy dokonuje się z niej potrąceń? Na te pytania odpowiada Ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów: Art. 8. [Kwoty dodatkowego świadczenia niewliczane do dochodu] Kwoty dodatkowego świadczenia nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w: art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335); art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 i 1572); art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1649). Art. 9.[Dochód] Do dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323, 858, 1615 i 1871), nie wlicza się wypłaconej kwoty dodatkowego świadczenia. Art. 10.[Potrącenia i egzekucje] Z kwoty dodatkowego świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Art. 11. [Podatek dochodowy] 1. Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych dodatkowe świadczenie stanowi świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226, z późn. zm.). 2. Do kwoty dodatkowego świadczenia stosuje się odpowiednio art. 66 ust. 1 pkt 16, art. 81 ust. 8 pkt 2, art. 83 ust. 1 i art. 85 ust. 9-11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, 858, 1222, 1593, 1615 i 1915).

Dla kogo 14 emerytura?

Omawiana ustawa dokładnie wskazuje, kto ma prawo do 14 emerytury. Już w art. 2 wylicza 16 świadczeń, których beneficjenci, otrzymują 14 emeryturę z urzędu (nie muszą składać żadnych wniosków, aby ją uzyskać):

Dla kogo 14 emerytura 2025? Lista świadczeń INFORLEX

Jeśli jednej osobie przysługuje więcej niż jedno z wymienionych świadczeń, przy ustalaniu prawa i wysokości czternastej emerytury przyjmuje się sumę tych świadczeń, które są wypłacane. Zawsze osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna czternastka.