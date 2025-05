Do 31 maja 2025 r. odpis na ZFŚS. Ile wynosi?

Pierwszą ratę odpisu na ZFŚS należy przekazać do końca maja 2025 roku (31 maja – sobota). Ile wynosi odpis na ZFŚS w 2025 roku? Kiedy trzeba wpłacić drugą ratę?

ZFŚS 2025

Kto tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2025 roku? Obowiązek ten dotyczy podmiotów, które od 1 stycznia 2025 r. zatrudniają:

minimum 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty),

od 20 do 49 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), gdy o utworzenie ZFŚS wnioskuje zakładowa organizacja związkowa.

Obowiązek utworzenia ZFŚS nałożony jest również na jednostki sektora budżetowego i samorządowego. Tutaj nie ma znaczenia liczba zatrudnianych pracowników. Wszystkie jednostki muszą prowadzić Zakładowy Fundusz Świadczeń Spcjalnych.

Jeśli niezobowiązany podmiot dobrowolnie tworzy ZFŚS (np. prywatna firma, która nie zatrudnia 50 pracowników), nie jest związany wskazaną przepisami prawa wysokością odpisów. Nie musi również stosować się do terminów ich przekazania.

Odpis na ZFŚS w 2025 roku - wysokość

Ile wynosi wysokość odpisu na ZFŚS w 2025 roku? Obecnie odpisy na ZFŚS są wyższe niż w 2024 roku. Ustala się ją na podstawie kwoty przeciętnego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2014 roku. Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r. (Monitor Polski z 2025, poz. 148) przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w poprzednim roku wyniosło 7140,52 zł. Natomiast w drugim półroczu 2024 roku było to 7262,39 zł. Kwotą bazową do obliczeń odpisów na ZFŚS jest więc druga kwota czyli 7262,39 zł.

Odpis podstawowy na ZFŚS w 2025 roku wynosi:

pracownik zatrudniony w normalnych warunkach (37,5%) - 2723,40 zł pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50%) - 3631,20 zł pracownik młodociany:

pierwszy rok nauki (5%) - 363,12 zł

drugi rok nauki (6%) - 435,74 zł

trzeci rok nauki (7%) - 508,37 zł

Zwiększenia fakultatywne na jednego pracownika z tytułu:

zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego (6,25%) - 453,90 zł

objęcia opieką socjalną byłych pracowników: emerytów i rencistów (6,25%) - 453,90 zł

utworzenia przez pracodawcę żłobka lub klubu dziecięcego (7,5%) - 544,68 zł

Pierwsza rata odpisu na ZFŚS do końca maja 2025 r.

Pracodawcy zobowiązani do utworzenia ZFŚS w 2025 r. u przekazują środki w dwóch ratach we wskazanych przepisami terminach. Pierwszą ratę muszą przelać na rachunek funduszu do końca maja (sobota 31 maja 2025 roku). Należy przekazać minimum 75% odpisu podstawowego.

Kolejnym terminem na przekazanie drugiej raty jest 30 września 2025 roku. Należy wówczas przelać pozostałą część odpisów podstawowych oraz odpisy zwiększające.