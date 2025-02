Od 14 lutego 2025 r. łatwiej będzie o receptę. Ustawa z podpisem Prezydenta

Już w dniu 14 lutego 2025 r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie wystawiania recept. Prezydent Podpisał ustawę zmieniającą. Trzeba przyznać, że takich zmian to jeszcze nie było.

Nie dotyczy to zapowiadanego święta w tym dniu, a wystawiania recept. Zmiany mogą się wydawać kontrowersyjne, bo z pewnością rozszerzają uprawnienia co do wystawiania recept. Po jakimś czasie okaże się czy zamierzony cel legislatora został osiągnięty. Przejdźmy do meritum. Chodzi o ustawę z dnia 5 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 129, dalej jako ustawa). Ustawa została podpisana przez Prezydenta.

Jakie zmiany w receptach w 2025 roku?

Zmiany w receptach w 2025 r. są spore i mają one na celu: eliminację ograniczeń związanych z możliwością wystawiania recept na refundowane niektóre leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przysługujące bezpłatnie osobom do ukończenia 18. roku życia albo po ukończeniu 65. roku życia. Większy krąg osób będzie mógł wystawić receptę i dzięki temu umożliwić szybką realizację bezpłatnego zaopatrzenia w leki dla ww. osób, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Lekarze prowadzący prywatne gabinety również będą mieli możliwość wystawiania recept na bezpłatne leki. Ponadto, tego rodzaju recepty mogą być wystawiane przez lekarzy w ramach opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień, stomatologii, opieki paliatywnej oraz hospicyjnej. Dodatkowo, farmaceuci w aptekach będą mogli wystawiać recepty farmaceutyczne na rekomendowane refundowane szczepionki dostępne w aptekach.

Kto ma uprawnienia do wystawiania recept w 2025?

Aktualnie jedynie lekarz, który ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego, może wystawiać recepty na darmowe leki z listy "S" i "Dz" (dla seniorów i dzieci). Uprawnienia do wystawiania takich recept mają również tzw. lekarze emeryci, wystawiający je dla siebie lub swoich najbliższych, a także niektóre pielęgniarki.

Zgodnie z nowymi przepisami, w 2025 r. w myśl ustawy rozszerza się katalog osób uprawnionych do wystawiania recept. I tak: uprawnioną do wystawiania recept na darmowe leki, środki lub wyroby będzie każda osoba posiadająca uprawnienie do preskrypcji wynikające wprost z wykonywania przez nią zawodu medycznego, jeżeli prawo to zapisano w przepisach regulujących zasady wykonywania tego zawodu (niezależnie od rodzaju udzielanego świadczenia, w konsekwencji którego wystawiana jest recepta, oraz niezależnie od faktu posiadania albo nieposiadania przez osobę wystawiającą receptę umowy z NFZ.

Ważne RECEPTA DLA RODZINY NAWET JEŚLI NIE WYKONUJE SIĘ JUŻ ZAWODU Prawo do wystawienie recepty przysługuje również, w przypadku zaprzestania wykonywania danego zawodu, jeśli recepta wstawiana jest dla siebie albo dla małżonka, albo dla osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, dla krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa).

Ustawa ponadto doprecyzowuje kwestie związane z finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych oraz przyznawania przez dysponenta Funduszu Medycznego dotacji celowej na realizację tego zadania.

Zmiany w prawie farmaceutycznym 2025. Farmaceuci wystawią recepty na refundowane szczepionki

Zajdą też nie małe zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Co dadzą te zmiany:

umożliwią farmaceutom wystawianie recept farmaceutycznych na szersze niż dotychczas, spektrum produktów immunologicznych (szczepionek) stosowanych do przeprowadzania szczepień zalecanych;

(szczepionek) stosowanych do przeprowadzania szczepień zalecanych; umożliwiające odstąpienie od dochodzenia zwrotu otrzymanego wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu pełnienia dyżurów od podmiotu prowadzącego aptekę, w przypadku stwierdzenia, że apteka ogólnodostępna – z uwagi na zaistnienie siły wyższej albo z przyczyn losowych innych niż siła wyższa – nie pełniła dyżuru albo pełniła go w wymiarze mniejszym niż zostało wyznaczone.

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej 2025

Na skutek wprowadzenia nowych przepisów zajdą też zmiany w samym wykonywaniu działalności leczniczej w 2025 r. Zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jednak mają one bardziej techniczny charakter.

Kiedy wchodzą zmiany w przepisach?

Zgodnie z ustawą ma ona wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zatem 14 lutego 2025 r.