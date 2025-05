Rekrutacja smart. Jak wykorzystać AI, by zatrudniać lepiej, szybciej i bardziej fair?

Rekrutacja smart to nowoczesne podejście do zatrudniania oparte na danych, analityce i sztucznej inteligencji, zamiast na deklaracjach z CV czy subiektywnych ocenach. Technologia umożliwia obiektywną i powtarzalną ocenę dopasowania do roli, wspierając bardziej sprawiedliwe i efektywne decyzje rekrutacyjne. Warto zatem odejść od bezkrytycznej wiary w CV czy testów osobowości i stworzyć kandydatom warunki do pokazania, co naprawdę potrafią. To nie futurystyczna wizja, ale konieczność w obliczu przeciążenia informacyjnego i rosnących wyzwań na rynku pracy.

Rekruterzy doskonale wiedzą, jak wygląda klasyczny scenariusz rekrutacji. W skrócie to setki CV, z których wiele zawiera niepełne lub „podrasowane” informacje. To oczywiście naturalne, że kandydaci starają się wypaść jak najlepiej. Ale oznacza to również, że nie zawsze w procesie wygrywa ten, kto naprawdę najlepiej pasuje do stanowiska. Zdaniem Pauliny Wardęgi, CEO Heroify, firmy dostarczającej rozwiązania do prowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem AI, najważniejszą kompetencją na rynku pracy stało się pisanie dobrego CV. To jednak droga donikąd – w końcu chcemy zatrudniać ludzi, którzy potrafią wykonywać konkretną pracę, a nie tych, którzy najlepiej wypadają na papierze. To samo dotyczy testów osobowości – choć bywają popularne, są podatne na manipulacje. Kandydaci często odpowiadają nie zgodnie z prawdą, ale z tym, czego – ich zdaniem – oczekuje pracodawca.

Gdzie tu jest miejsce AI?

W rekrutacji smart rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji pomagają od początku uporządkować proces i skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie: kompetencjach, potencjale i dopasowaniu do roli. Przykładowo Heroify to narzędzie AI, które analizuje ofertę pracy, identyfikuje, które kompetencje są kluczowe i tworzy tzw. assessment, czyli sposób oceny dopasowany do konkretnego stanowiska. Kandydaci rozwiązują krótki test, który bada np. sposób podejmowania decyzji, nastawienie na cel czy styl komunikacji – bez jednoznacznych dobrych lub złych odpowiedzi. Wszystkie opcje są pozytywne, co eliminuje presję i pozwala kandydatom odpowiedzieć szczerze. Z kolei rekruter nie dostaje gotowego „tak/ nie”, ale raport pokazujący poziom dopasowania do zadań na danym stanowisku – z konkretnymi wska - zówkami, na co warto zwrócić uwagę w rozmowie kwalifikacyjnej.

JAkie błędy eliminuje rekrutacja smart?

Zaufanie do CV jako głównego źródła informacji to pierwszy z błędów rekrutacji. CV może i często jest kreatywną opowieścią. Nawet jeśli kandydat pracował w dużych i znanych firmach, należy sprawdzić, czy za doświadczeniem stoi realna wiedza i umiejętności. Kolejny problem rekrutacji to swoista fiksacja na liczbie lat doświadczenia. Jak podkreśla Paulina Wardęga: „Nie ma magicznej liczby lat, po których nagle stajesz się specjalistą”. Następny mit skutecznej rekrutacji to testy osobowości – oparte na deklaracjach, łatwe do zmanipulowania, oderwane od realnego kontekstu pracy. Zamiast tego typu rozwiązań lepiej stosować testy behawioralne i sytuacyjne. Ostatni kluczowy błąd to brak porównywalnych danych o kandydatach. Tutaj wsparciem może okazać się AI, która daje rekru - terom konkretne dane pozwalające na porównanie kandydatów w sposób uczciwy i obiektywny.

Rekrutacja smart to też rekrutacja fair

Kwestia uczciwości i obiektywizmu to jedna z naj - ważniejszych – po szybkości i skuteczności – zalet wyróżniających rekrutację opartą na AI. Każdy, kto przystępuje do assessmentu w Heroify, otrzymuje od razu feedback – niezależnie od tego, czy zostanie zatrudniony. Feedback nie dotyczy rekrutacji („prze - chodzisz/nie przechodzisz do kolejnego etapu”), ale wyników kandydata z odniesieniem do tego, jak wypada na tle normy i zawiera sugestie, jak może dalej rozwijać swoje umiejętności lub w jakiego rodzaju rolach czy firmach odnajdzie się najlepiej. To nierzadko pierwszy i jedyny feedback, jaki kandydat w ogóle otrzymuje. Co więcej, taki sposób rozstania się z kandydatem wspiera wizerunek firmy jako pracodawcy, który dba o candidate experience oraz odpowiedzialnie i profe - sjonalnie prowadzi procesy rekrutacyjne.

HRyouDoing to mój autorski projekt – społeczność liderek i liderów HR, w której dzielimy się wiedzą i praktycznymi case studies oraz dyskutujemy o najnowszych trendach w obszarze HR i zarządzania. Mówimy wprost, jak jest i nie boimy się trudnych pytań. Co tydzień zapraszam do rozmowy wybranego eksperta lub ekspertkę, z którymi rozmawiam wprost, zadając trudne pytania. Dołączasz? Zapraszam! Yuliia Pysmenna, COO Tutlo & Host HR You Doing

IDEALNY PROCES REKRUTACYJNY Z WYKORZYSTANIEM AI*

Zdefiniowanie potrzeb - Zanim zacznie się zbieranie aplikacji, firma powinna jasno określić, jakich zadań ma dotyczyć praca i jakie kompetencje są do ich wykonywania niezbędne.

- Zanim zacznie się zbieranie aplikacji, firma powinna jasno określić, jakich zadań ma dotyczyć praca i jakie kompetencje są do ich wykonywania niezbędne. Tworzenie assessmentu z pomocą AI - Narzędzie analizuje ogłoszenie i sugeruje, co warto przetestować. Rekruter akceptuje test, a następnie może go zintegrować z systemem ATS lub wysłać kandydatom ręcznie.

- Narzędzie analizuje ogłoszenie i sugeruje, co warto przetestować. Rekruter akceptuje test, a następnie może go zintegrować z systemem ATS lub wysłać kandydatom ręcznie. Testowanie wszystkich kandydatów - Brak selekcji „na oko” – każdy kandydat ma szansę się wykazać, niezależnie od CV. To także forma wyrównywania szans i odkrywana nieoczywistych talentów.

- Brak selekcji „na oko” – każdy kandydat ma szansę się wykazać, niezależnie od CV. To także forma wyrównywania szans i odkrywana nieoczywistych talentów. Analiza wyników i rekomendacje - Rekruter dostaje nie tylko wyniki, ale i interpretacje – wskazówki, które osoby warto zaprosić dalej, jakie są ich rzeczywiste mocne strony i potencjalne wyzwania oraz na co zwrócić uwagę w rozmowie.

- Rekruter dostaje nie tylko wyniki, ale i interpretacje – wskazówki, które osoby warto zaprosić dalej, jakie są ich rzeczywiste mocne strony i potencjalne wyzwania oraz na co zwrócić uwagę w rozmowie. Spotkanie z kandydatami - Już z konkretną wiedzą i pytaniami poszerzającymi informacje zdobyte dzięki testom – wówczas rozmowy są bardziej merytoryczne, a mniej intuicyjne. Rekrutacja smart z wykorzystaniem AI to nie futurystyczna wizja, a konieczność w czasach przeładowania informacjami, CV i oczekiwaniami. To sposób na to, by zatrudniać lepiej i szybciej, podejmować decyzje na podstawie danych, a nie intuicji, traktować kandydatów sprawiedliwie i z szacunkiem oraz pozwolić rekruterom skupić się na tym, w czym naprawdę są niezastąpieni: budowaniu relacji i doradzaniu biznesowi.

AI nie zastąpi rekruterów, ale zmieni ich rolę. Rekruterzy, którzy dziś skupiają się wyłącznie na przeglądaniu CV czy prowadzeniu screeningów, wkrótce mogą zostać zastąpieni – bo AI robi to szybciej, taniej i bez zmęczenia. Ale ci, którzy potrafią budować relacje z kandydatami, rozumieją rynek i wspierają zarząd w podejmowaniu strategicznych decyzji – będą niezastąpieni. Wierzę, że rekruterzy powinni stać się sprzedawcami firmy – w najlepszym znaczeniu tego słowa. Bo kiedy kandydat po rozmowie wychodzi z myślą: „Jeśli tacy ludzie tam pracują, to ja też chcę” – to znaczy, że ktoś zrobił świetną robotę. Paulina Wardęga, CEO Herofiy

Useful Phrases

SMART RECRUITMENT

EN: data-driven and AI-supported hiring focused on real skills and potential

PL: rekrutacja oparta na danych i AI, skupiająca się na rzeczywistych kompetencjach i potencjale

Example: Smart recruitment helps reduce bias and ensures a fairer selection process

SKILLS-BASED HIRING

EN: focusing on candidates’ actual skills rather than CVs or degrees

PL: zatrudnianie oparte na umiejętnościach, a nie na CV czy wykształceniu

Example: More companies are shifting to skills-based hiring to find the right talent

AI-POWERED ASSESSMENT

EN: using artificial intelligence to evaluate candidate fit and potential

PL: ocena kandydatów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Example: An AI-powered assessment offers a more objective way to measure soft skills

BIAS REDUCTION

EN: minimizing unconscious bias in recruitment decisions

PL: ograniczanie uprzedzeń w procesie rekrutacyjnym

Example: Smart recruitment tools aim at bias reduction through anonymized evaluations

FAIR RECRUITMENT

EN: a transparent and equal hiring process for all candidates

PL: sprawiedliwy, równy proces rekrutacyjny dla wszystkich kandydatów

Example: Fair recruitment means giving everyone the same opportunity to show their abilities

OBJECTIVE EVALUATION

EN: assessing candidates based on consistent, measurable criteria

PL: obiektywna ocena kandydatów na podstawie konkretnych i mierzalnych kryteriów Example: With objective evaluation, recruiters can compare candidates more accurately

SITUATIONAL TESTING

EN: evaluating how candidates react to real job scenarios

PL: testy sytuacyjne badające reakcje kandydatów w rzeczywistych kontekstach zawodowych

Example: Situational testing helps assess decision-making and communication style

PREDICTIVE HIRING

EN: using data and AI to predict a candidate’s success in a role

PL: przewidywanie dopasowania kandydata do stanowiska na podstawie danych i AI Example: Predictive hiring allows companies to focus on long-term potential TALENT

MATCHING

EN: finding the best fit between a candidate and a job role

PL: dopasowanie talentów do konkretnych ról zawodowych

Example: AI helps optimize talent matching by analyzing job requirements and candidate profiles

DATA-DRIVEN DECISIONS

EN: making recruitment choices based on insights and analytics

PL: podejmowanie decyzji rekrutacyjnych na podstawie danych i analiz

Example: Data-driven decisions improve hiring quality and reduce time-to-hire

FEEDBACK LOOP

EN: providing personalized feedback to all candidates after assessments

PL: udzielanie informacji zwrotnej kandydatom po zakończeniu testów lub rekrutacji Example: A strong feedback loop builds trust and enhances the candidate experience

RECRUITMENT EFFICIENCY

EN: increasing speed and accuracy in hiring through technology

PL: zwiększenie efektywności procesu rekrutacji dzięki technologii

Example: Recruitment efficiency is one of the key benefits of using smart hiring tools