Pilotaż 4-dniowego tygodnia pracy: wyjaśnienia, konsultacje, wyniki analiz, przedstawiciel MŚP w zespole

Rusza pilotaż 4-dniowego tygodnia pracy. Rzecznik MŚP prosi o wyjaśnienia w tej sprawie. Apeluje również o gruntowne konsultacje i wyniki analiz dotyczące skróconego tygodnia pracy. Postuluje o włączenie przedstawiciela Rzecznika MŚP do zespołu ds. skróconego czasu pracy.

4-dniowy tydzień pracy - wniosek o wyjaśnienia dotyczące pilotażu

W związku z zapowiedzią przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomienia pilotażowego programu skrócenia tygodnia pracy Rzecznik MŚP zwróciła się do Minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących programu.

Agnieszka Majewska zwróciła przy tym uwagę, iż propozycja skrócenia czasu pracy budzi liczne obawy wśród przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP. Jak podkreśla, „relacje pracodawca – pracownik są wrażliwe na jakąkolwiek ingerencję, z tego powodu wszelkie zmiany w zakresie zasad wykonywania pracy muszą być podejmowane z uwzględnieniem całokształtu okoliczności i słusznych interesów wszystkich stron”.

Apel o konsultacje i wyniki analiz dot. 4-dniowego tygodnia pracy

Dlatego Minister Majewska zwraca się z apelem do MRPiPS o gruntowne konsultacje. Występuje też o przekazanie informacji o wynikach analiz, na które powołuje się Ministerstwo, ogłaszając program pilotażowy. „W szczególności ważne jest wyjaśnienie – pisze Agnieszka Majewska – czy przeprowadzone analizy obejmowały swoim zakresem wpływ skrócenia czasu pracy na podmioty prowadzące działalność w różnych sektorach gospodarki (w tym zwłaszcza w przemyśle, transporcie, budownictwie i usługach), jaki jest potencjalny wzrost kosztów zatrudnienia oraz jak takie rozwiązanie może wpłynąć na sytuację mniejszych pracodawców i ich konkurencyjność”. Okoliczności te są istotne w kontekście różnic występujących między sektorem MŚP a dużymi firmami.

Przedstawiciel Rzecznika MŚP w zespole ds. skróconego czasu pracy

Rzecznik MŚP zwraca się też z pytaniem, czy przed uruchomieniem programu jego zasady zostaną skonsultowane z organizacjami pracowników i pracodawców, co umożliwiłoby uzyskanie wiarygodnych danych na temat potencjalnego wpływu skrócenia czasu pracy na sytuację pracowników, pracodawców oraz na całość polskiej gospodarki. Minister Majewska postuluje także włączenie do Zespołu ds. skróconego czasu pracy, jaki ma zostać utworzony w MRPiPS stałego przedstawiciela Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jako organu powołanego do ochrony praw przedsiębiorców.

Źródło: Rzecznik MŚP

