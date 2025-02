Koniec darmowego leczenia na NFZ dla tych osób w 2025

Jeśli w systemie NFZ, eWUŚ zamiast na "zielono" świecimy się na "czerwono" powinniśmy zareagować. Przy najbliższej wizycie w placówce medycznej warto sprawdzić co wyświetla system w 2025 r. Po pierwsze zdarzają się błędy a po drugie w pewnych sytuacjach traci się tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, a tym samym darmowego leczenia i darmowych leków.

Kwestię ubezpieczenia zdrowotnego reguluje m.in. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.). Jeżeli spełnimy prawnie określone wymogi i przesłanki ustawowe możemy cieszyć się "dobrowolnym" ubezpieczeniem zdrowotnym. Oczywiście słowo "dobrowolnym" jest w cudzysłowiu, bo wiadomo, że i tak jako podatnicy w pewien sposób za to płacimy. Co więcej, polski system zdrowotny ma charakter solidarnościowy. Jeżeli więc opłacamy składkę zdrowotną, a nie skorzystamy z wizyt u lekarza na NFZ, z leków na NFZ, z pobytu w szpitalu na NFZ to i tak tych pieniędzy nikt nam nie odda jak np. w OFE w przypadku śmierci bliskiej osoby. Ze świadczeń skorzysta w ramach tego inna osoba, bardziej potrzebująca. To jest właśnie ta solidarność społeczna.

Generalnie w ramach świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych prawo do tych świadczeń w Polsce mają osoby:

ubezpieczone obowiązkowo;

osoby ubezpieczone dobrowolnie;

inne osoby uprawnione - po spełnieniu warunków określonych w tej ustawie.

Sprawdź czy świecisz się na "czerwono" czy na "zielono" w 2025

Przy najbliższej wizycie w placówce medycznej warto sprawdzić co wyświetla system w 2025 r. Po pierwsze zdarzają się błędy a po drugie w pewnych sytuacjach traci się tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, a tym samym darmowego leczenia i darmowych leków. Weryfikacji dokona osoba uprawniona do dysponowania systemem eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). Informację o ubezpieczeniu zdrowotnym otrzymamy natychmiastowo. Jest to system umożliwiający w czasie rzeczywistym potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie według danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają prawo pacjenta do świadczeń w dniu, w którym dokonano sprawdzenia. Jak uzyskać informację? Najprościej podać w przychodni, szpitalu czy gabinecie lekarskim swój numer PESEL oraz potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym; paszportem; prawem jazdy.

Co jeśli świecisz się na "czerwono"? Czy to koniec darmowego leczenia i leków na NFZ?

Tak, takie świecenie się w systemie na "czerwono" oznacza, że dana osoba nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Oznacza to w zasadzie koniec darmowych wizyt u lekarza, darmowego korzystania z zabiegów, operacji czy leków. Kiedy taka sytuacja ma miejsce?

Koniec darmowego leczenia na NFZ dla tych osób

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustaje zazwyczaj po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego np.:

w przypadku zakończenia prowadzenia "firmy", tj. pozarolniczej działalności gospodarczej; po upływie 30 dni od dnia formalnego zakończenia prowadzenia działalności wg CEIDG;

w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę czy mianowania, powołania, wyboru), po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę;

w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym, po upływie 30 dni od rozpoczęcia korzystania z urlopu bezpłatnego (nie np. złożenia o niego wniosku);

w przypadku osób bezrobotnych – po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego;

w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia – członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.

Jak podaje NFZ, jeśli jednak jesteś osobą, która:

ukończyła szkołę ponadpodstawową lub została skreślona z listy uczniów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje Ci przez 6 (sześć) miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów; ukończyła szkołę wyższą lub szkołę doktorską lub została skreślona z listy studentów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje Ci przez 4 (cztery) miesiące od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów; ubiega się o przyznanie emerytury lub renty - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń; pobiera zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez te osoby zasiłku; mają zawieszone prawa do renty socjalnej - w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.) - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.

Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ w 2025

Jeśli Twoje prawo do świadczeń wygasło, a chcesz nadal korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, musisz uzyskać inny tytuł do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie lub zostać zgłoszonym jako członek rodziny. Jeżeli tego nie uczynisz, możesz ponieść koszty udzielonych świadczeń. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 22 stycznia 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2024 r. wyniosło 8549,18 zł.

Ważne Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: styczeń, luty i marzec 2025 r. Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: styczeń, luty i marzec 2025 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 769,43 zł (8549,18 zł x 9% podstawy wymiaru składki = 769,43 zł).