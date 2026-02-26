REKLAMA

Stawka godzinowa netto 2026 [Umowa zlecenie]

Stawka godzinowa netto 2026 [Umowa zlecenie]

26 lutego 2026, 18:53
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
minimalna stawka godzinowa 2026 zlecenie netto
Stawka godzinowa netto 2026 [Umowa zlecenie]
Shutterstock

Za wykonanie umowy zlecenia nie można płacić mniej niż 31,40 zł brutto na godzinę. To tzw. minimalna stawka godzinowa w 2026 r. Jaka jest stawka netto czyli ile na rękę otrzyma zleceniobiorca? Od zeszłego roku wrosła o 90 gr. Udostępniamy kalkulator umowy zlecenia.

Stawka godzinowa 2026 - zlecenie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. od dnia 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł, a minimalną stawka godzinowa - 31,40 zł. W 2025 roku płaca minimalna wynosiła 4666 zł, a jeszcze wcześniej 4300 zł brutto. Ostatnia podwyżka najniższej krajowej wyniosła więc tylko140 zł brutto. To mało w porównaniu do poprzedniej podwyżki w wysokości 366 zł. Natomiast stawka godzinowa wzrosła o 90 gr. To również niewielka podwyżka w porównaniu do zeszłorocznej wynoszącej 2,40 zł (do końca 2024 roku minimalna godzinowa wynosiła 28,10 zł). Warto przypomnieć, że z powodu wysokiej inflacji w 2023 i 2024 roku mieliśmy aż dwukrotnie w roku podnoszone płace minimalne – z dniem 1 stycznia i 1 lipca.

Zobacz również:

31,40 brutto - ile to netto?

Podane w rozporządzeniu kwoty to wartość brutto. Ile 31,40 zł to netto? Korzystając z kalkulatora umów zleceń na, można obliczyć, że kwota netto stawki godzinowej w 2026 roku wynosi 24,66 zł z dobrowolną składką chorobową oraz 25,36 zł bez dobrowolnej składki chorobowej (w 2025 r. było to odpowiednio 23,94 zł i 24,62 zł). Natomiast płaca minimalna 2026 brutto czyli 4806 zł wynosi 3575,85 zł netto. Ustalając minimalną stawkę za godzinę pracy na umowie o pracę, należy podzielić 4806 zł na liczbę godzin pracy występującą w danym miesiącu. W styczniu 2026 r. jest 160 godzin pracy. Stawka godzinowa brutto na umowie o pracę wyniesie więc 30,04 zł. Minimalna stawka godzinowa na zleceniu jest więc w styczniu wyższa od najniższej stawki godzinowej na umowie o pracę.

Zobacz również:

Jak rosła stawka godzinowa?

Stawka godzinowa po raz pierwszy została ustanowiona w 2017 roku. Jak przedstawiają się kwoty brutto i netto na przestrzeni lat? Oto tabela:

 Minimalna stawka godzinowa netto od 2017 roku

Minimalna stawka godzinowa netto od 2017 roku

Infor.pl

Stawka godzinowa netto 2026 - kalkulator umowy zlecenia

Udostępniamy Kalkulator umów zlecenia 2026, który pozwala wyliczyć kwotę netto przy zatrudnieniu na umowie zlecenie.  Oblicz wynagrodzenie netto na zleceniu »>

Kalkulator umowy zlecenia 2026 netto

Kalkulator umowy zlecenia 2026 netto

Infor.pl

Zobacz również:
Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1242)

Źródło: INFOR
Kadry
Marzec 2026: kalendarz do druku, przysłowia
26 lut 2026

Marzec 2026 – darmowy kalendarz do druku w formacie PDF. Pobierz i wydrukuj. Kalendarz posiada miejsce na notatki. Jakie ważne dni wypadają w marcu tego roku? Sprawdź przysłowia ludowe związane z trzecim miesiącem w kalendarzu rocznym.
Znaczny stopień niepełnosprawności. Co przysługuje z orzeczeniem w 2026 r.? [LISTA]
26 lut 2026

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności doświadczają wielu trudności w codziennym funkcjonowaniu. Na jaką pomoc mogą liczyć? Czy przysługuje im wsparcie z PFRON i MOPS? Na jakie ulgi można liczyć z orzeczeniem w 2026 roku?
Czy Polacy są przeciw reformie Państwowej Inspekcji Pracy? Sondaż nie pozostawia złudzeń
26 lut 2026

28,71 proc. ankietowanych popiera reformę Państwowej Inspekcji Pracy, która pozwoli urzędnikom jednostronnie zmienić umowy zawarte między pracodawcą, a pracownikiem; 56,41 proc. nie chce jej wprowadzenia - wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla „Super Expressu". 14,88 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.
W marcu 2026 r. zmiana czasu na letni. Spowoduje to mniejszą liczbę godzin pracy. Jak to rozliczyć?
26 lut 2026

Kiedy jest zmiana czasu na letni w 2026 roku? W tym roku przestawiamy zegarki nieco wcześniej niż rok temu, bo w niedzielę 29 marca. Czy w przyszłości nie będzie zmiany czasu? Czy krótsza praca w nocy zmiany czasu oznacza niższe wynagrodzenie? Jak to rozliczyć?

Marzec 2026: dni wolne i godziny pracy
26 lut 2026

Marzec w 2026 roku – ile jest godzin pracy i dni wolnych w tym miesiącu? Sprawdź kalendarz marca 2026 roku. Jak obliczyć liczbę godzin pracy? Czy w marcu wypada niedziela handlowa?
Upskilling sposobem na realne odblokowanie potencjału zespołu. Pracownicy potrzebują wsparcia firmy w rozwoju kompetencji
25 lut 2026

Światowe statystyki wskazują, że zaledwie 3,8% pracowników nabyło nowe umiejętności w pracy w ciągu ostatnich 2 lat. Tymczasem upskilling jest sposobem na realne odblokowanie potencjału zespołu. Aż 90% pracujących Polaków oczekuje wsparcia w rozwoju ze strony firmy, wskazując na brak czasu oraz ograniczone środki finansowe jako główne wyzwania.
Zlecenie, dzieło, B2B czy umowa o pracę? Co przed reformą muszą wiedzieć pracodawcy i zatrudnieni
25 lut 2026

Zlecenie, dzieło, B2B czy umowa o pracę? Jak więc odróżnić poszczególne formy zatrudnienia od siebie? Co przed reformą muszą wiedzieć pracodawcy - poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.
Za osoby po 50. roku życia pracodawca płaci chorobowe tylko 14 dni zamiast 33
25 lut 2026

Za osoby po 50. roku życia pracodawca płaci chorobowe tylko 14 dni. W przypadku młodszych pracowników wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest do 33 dnia niezdolności do pracy. Dopiero od 34. dnia wypłatę przejmuje ZUS. Przy starszych pracownikach Zakład zaczyna płacić już od 15. dnia choroby.

Chcesz odnieść sukces zawodowy w 2026? Oto, co będzie miało największe znaczenie [Raport]
25 lut 2026

Szybkie przyswajanie nowych umiejętności oraz zdolność do elastycznego reagowania na zmiany będą w 2026 r. najważniejszym czynnikiem sukcesu pracowników i firm – co podkreśla raport ManpowerGroup „Raport płacowy 2026”.
Kobiety w ciąży walczą z ZUS - odwołań i spraw w sądach przybywa
25 lut 2026

Liczba odwołań od decyzji ZUS o cofnięciu prawa do zasiłku kobiecie w ciąży systematycznie rośnie. To efekt intensyfikacji działań kontrolnych ubezpieczalni – jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
