REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Umowa o pracę » Od 7 stycznia pracodawcy mogą zawierać umowy elektronicznie. Specjalny system MRPiPS [umowa o pracę, uaktywniająca, o świadczenie usług, zlecenie]

Od 7 stycznia pracodawcy mogą zawierać umowy elektronicznie. Specjalny system MRPiPS [umowa o pracę, uaktywniająca, o świadczenie usług, zlecenie]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 14:05
Wojciech Napora
Zielona Linia
Zielona Linia
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
elektroniczne zawieranie umów umowa o pracę zlecenie o świadczenie usług uaktywniająca system
Elektroniczne zawieranie umów już możliwe - umowa o pracę, zlecenie, umowa o świadczenie usług, umowa uaktywniająca - specjalny system MRPiPS
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 7 stycznia 2026 r. pracodawcy mogą zawierać niektóre umowy związane z pracą elektronicznie: umowa o pracę, uaktywniająca, o świadczenie usług i zlecenie. Powstał specjalny system MRPiPS. Jakie daje możliwości podmiotom zatrudniającym?

rozwiń >

Pracodawcy mogą zawierać niektóre umowy elektronicznie

Od 7 stycznia 2026 r. niektórzy pracodawcy mogą zawierać popularne rodzaje umów dotyczących pracy w sposób elektroniczny przy pomocy „Systemu teleinformatycznego do obsługi niektórych umów”. Jest to moduł przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kto może z niego skorzystać? Jakie daje możliwości? Jak działa System? Odpowiedź w poniższym tekście.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

W ustawie o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów czytamy m.in.: „Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki udostępni System w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy.” W związku z tym zapisem, 7 stycznia 2026 r. zaczął funkcjonować moduł, który umożliwia zawieranie niektórych umów związanych z pracą w formie elektronicznej, czyli „System teleinformatyczny do obsługi niektórych umów”

Elektroniczne umowy dot. pracy - kto może zawierać?

Którzy pracodawcy mogą skorzystać z Systemu? Z Systemu mogą korzystać wybrani pracodawcy, a więc:

  • Rodzice,
  • Osoby fizyczne,
  • Rolnicy,
  • Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 pracowników (średniorocznie)), którzy chcą zawrzeć umowę z osobą fizyczną.

Jak skorzystać z Systemu teleinformatycznego do obsługi niektórych umów?

Od czego zacząć? Aby skorzystać z Systemu, należy wejść na stronę praca.gov.pl i z lewej strony (na stronie głównej) kliknąć „Umowy elektroniczne”. Po przejściu na stronę główną Systemu, wybiera się rolę, czyli zakładkę „Dla zatrudniającego” – opcja dla pracodawcy, który zatrudnia lub chce zatrudnić pracownika na wybranej umowie (np. umowie o pracę, umowie zlecenia lub umowie uaktywniającej) lub zakładkę „Dla zatrudnianego” – opcja dla osoby fizycznej, która ma zawrzeć umowę z pracodawcą. System umożliwia tworzenie dwóch kontekstów (dwóch rodzajów kont) – osoby fizycznej (jako pracodawcy i pracownika) oraz organizacji (firmy, JDG).

REKLAMA

Zgodnie z instrukcją wykonawcy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Aby założyć konto osoby fizycznej należy w prawym górnym rogu wybrać przycisk "Zaloguj", a następnie wybrać jedną z metod logowania:

  • „Logowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym". Po podpisaniu oświadczenia użytkownik zostanie przekierowany do formularza zakładania konta, na którym należy wypełnić wszystkie wymagane pola, a następnie go zatwierdzić.
  • "Logowanie przez login.gov.pl". Po uwierzytelnieniu się użytkownik zostanie przekierowany do portalu praca.gov.pl/umowy/, gdzie będzie kontynuował zakładanie konta osoby fizycznej poprzez wypełnienie wymaganych pól na formularzu zakładania konta, a następnie jego zatwierdzenie.”

Konto dla firm - konto organizacji

Użytkownik po zalogowaniu się na konto w Systemie (praca.gov.pl/umowy/), ma możliwość założenia kontekstu organizacji. W tym celu należy zalogować się na swoje konto (osoby fizycznej). Następnie w prawym górnym rogu ekranu nacisnąć pole z imieniem i nazwiskiem oraz wybrać opcję „Utwórz kontekst organizacji”. W sekcji „Pobieranie danych organizacji” należy wprowadzić numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz kliknąć przycisk „Pobierz dane z CEiDG”. W przypadku pozytywnej weryfikacji użytkownika i statusu organizacji w CEiDG wyświetlone zostaną dane pobrane z CEiDG oraz możliwość dodania nowych danych kontaktowych lub zmiany danych kontaktowych pobranych z CEiDG, a także wybór formy powiadomień opcjonalnych oraz obowiązkowe oświadczenie mikroprzedsiębiorcy. Po wprowadzeniu wymaganych danych i zatwierdzeniu ich przyciskiem „Załóż kontekst organizacji”, kontekst organizacji zostanie utworzony.

Wybór konta - zmiana kontekstu

Aby wybrać kontekst organizacji, należy zalogować się na swoje konto (osoby fizycznej). Następnie przez naciśnięcie przycisku z imieniem i nazwiskiem znajdującego się w górnej części ekranu rozwinąć listę ustawień użytkownika i wybrać opcję „Zmiana kontekstu”. Z listy kontekstów należy wybrać właściwą organizację.

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Autopromocja

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Sprawdź

Wybór kontekstu jest uzależniony od tego, kto jest / ma być stroną umowy: osoba fizyczna czy organizacja.

Osoby uprawnione

System umożliwia wyznaczania osób upoważnionych do korzystania z wybranych czynności dotyczących obsługi umów. W sekcji „Zarządzanie kontekstem” w zakładce „Lista osób uprawnionych” znajduje się przycisk „Dodaj upoważnienie” wywołujący okno, w którym należy wprowadzić podstawowe dane identyfikacyjne osoby upoważnionej (imię i nazwisko oraz PESEL), a także parametry upoważnienia (daty obowiązywania upoważnienia lub wybór opcji „bezterminowo”).

W zakres uprawnień osoby upoważnionej wchodzą jedynie niektóre czynności związane z obsługą umów w Systemie. Wśród nich nie znajdują się czynności formalno-prawne, takie jak podpisanie dokumentu, odebranie pisma, podejmowanie decyzji o przyjęciu wypowiedzenia zmieniającego, czyli te, które wpływają na przebieg umowy. Upoważniony może wykonywać czynności związane z przeglądaniem wszystkich dokumentów oraz przygotowywaniem nowych treści dokumentów. Nie może jednak akceptować dokumentów, podpisywać, odbierać pism czy podejmować decyzji.

Jakie umowy można zawierać w Systemie?

System umożliwia zawieranie kilku popularnych rodzajów umów dotyczących pracy. Są to:

Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej
Autopromocja

Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej

Sprawdź

  • umowa o pracę (łącznie z późniejszym przygotowaniem świadectwa pracy),
  • umowa zlecenia,
  • umowa uaktywniająca,
  • umowa o świadczenie usług.

Dodatkowymi zaletami Systemu są:

  • możliwość złożenia wypowiedzenia, podpisania aneksu czy zawarcia porozumienia,
  • wsparcie w rozliczeniu z ZUS oraz możliwość przygotowania dokumentów PIT-11 (System jest zintegrowany z Ceidg.gov.pl (pobieranie danych JDG), ZUS (przekazywanie danych do deklaracji zgłoszeniowych) i e-Deklaracje (generowanie informacji PIT-11)),
  • możliwość przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz dokumentacji umowy.

System zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, chroniąc przed nieuprawnionym dostępem, oraz ułatwia dostęp do akt na wypadek kontroli lub weryfikacji. Techniczne bezpieczeństwo gwarantuje silne uwierzytelnianie użytkowników – podpis osobisty, profil zaufany, podpis kwalifikowany oferują jednoznaczną identyfikację osoby.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Zobacz również:
Powiązane
Babciowe - do wniosku będzie potrzebna umowa uaktywniająca z babcią, dziadkiem lub innym członkiem rodziny
Babciowe - do wniosku będzie potrzebna umowa uaktywniająca z babcią, dziadkiem lub innym członkiem rodziny
Umowa cywilnoprawna (świadczenie usług) a umowa o pracę - podobieństwa i różnice
Umowa cywilnoprawna (świadczenie usług) a umowa o pracę - podobieństwa i różnice
Podpisanie umowy o pracę w formie elektronicznej. Jak to zrobić zgodnie z przepisami prawa pracy
Podpisanie umowy o pracę w formie elektronicznej. Jak to zrobić zgodnie z przepisami prawa pracy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Kadry: roczne obowiązki sprawozdawcze GUS w styczniu 2026 r. Do 5 tys. zł kary za opóźnienie
26 sty 2026

Kadry i płace mają liczne obowiązki na przełomie roku. Do jednych z nich należą roczne obowiązki sprawozdawcze GUS (Z-06, Z-10). Co trzeba zrobić jeszcze w styczniu 2026 roku? Za późnienie grozi kara grzywny do 5 tys. zł.

ZUS zasypany wnioskami o wydanie zaświadczenia. Pracownicy walczą o swoje uprawnienia
26 sty 2026

ZUS wydał już ponad pół miliona zaświadczeń o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy. Dłuższy staż pracy przekłada się na uprawnienia pracownicze – np. dłuższy urlop wypoczynkowy, dłuższy okres wypowiedzenia czy wcześniejsze prawo do nagrody jubileuszowej.
Od 7 stycznia pracodawcy mogą zawierać umowy elektronicznie. Specjalny system MRPiPS [umowa o pracę, uaktywniająca, o świadczenie usług, zlecenie]
26 sty 2026

Od 7 stycznia 2026 r. pracodawcy mogą zawierać niektóre umowy związane z pracą elektronicznie: umowa o pracę, uaktywniająca, o świadczenie usług i zlecenie. Powstał specjalny system MRPiPS. Jakie daje możliwości podmiotom zatrudniającym?
Prawo do nagrody jubileuszowej mają również emeryci. MRPiPS potwierdza, że nie można odmówić im wypłaty
26 sty 2026

Czy emeryt ma prawo do nagrody jubileuszowej? Oczywiście mowa o emerycie, który decyduje się kontynuować swoją pracę zawodową. Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy nie budzą większych wątpliwości, do MRPiPS trafiła petycja, która dotyczyła tego zagadnienia.

REKLAMA

Wielki Piątek wolny od pracy? Petycja jest już w Sejmie, czy posłowie zdążą szybko załatwić temat jeszcze w 2026 r., a już 5 kwietnia będzie dniem wolnym?
26 sty 2026

Pod sam koniec ubiegłego roku do sejmu trafiła petycja o ustanowienie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy. Komisja ds. Petycji zajmuje się sprawą od połowy grudnia. Autor wskazuje m.in., że w większości krajów UE ten dzień jest wolny, a dzieci i tak mają wtedy wolne od szkoły. Czy po wolnej Wigilii przyjdzie czas na kolejny dzień wolny? Sprawdzamy argumenty.
Luty 2026: kalendarz do druku [PDF]
26 sty 2026

Luty 2026 – kalendarz do druku w formacie PDF. Pobierz za darmo i wydrukuj. Kalendarz posiada miejsce na notatki. W tym miesiącu wypadają takie święta jak Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej) czy Dzień Zakochanych (Walentynki). Pobierz kalendarz lutego 2026 do druku w formacie pdf.
Jak znaleźć pracę w czasach kryzysu? Nieszablonowo, ale z kompetencjami - praktyczne wskazówki
26 sty 2026

Jak znaleźć pracę w czasach kryzysu? Przyjrzyjmy się sytuacji na rynku pracy pod koniec 2025 r. Jak poszukiwać pracy nieszablonowo, ale z kompetencjami - oto praktyczne wskazówki ekspertki.
Stażowe - kiedy ZUS odmawia wydania zaświadczenia. Ważny komunikat ZUS z 26 stycznia 2026 r.
26 sty 2026

W dniu 26 stycznia 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał informację prasową, która odnosi się do procedury wnioskowania i wydawania zaświadczenia dotyczącego tzw. stażowe. ZUS wskazuje też, kiedy odmawia wydania zaświadczenia - warto wiedzieć jakich błędów uniknąć. Bo jak wynika z informacji ZUS: Do tej pory ZUS odmówił wydania 49 569 zaświadczeń.

REKLAMA

Półtora miliona dni chorobowych więcej w 2025 niż rok wcześniej. Dlaczego Polacy coraz więcej chorują?
26 sty 2026

W 2025 r. ZUS zarejestrował 22,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej wystawionych na łączną liczbę 277,6 mln dni absencji. Tym samym liczba dni absencji zwiększyła się o prawie 1,5 miliona w porównaniu do roku 2024. To tak, jakby ponad milion pracowników zniknął z pracy na cały rok. Statystyki wyraźnie pokazują trend wzrostowy w kontekście liczby dni absencji chorobowej w ostatnich latach.
Nowelizacja: Pracownicy się ucieszą. Podwyżka diet o 33% [Projekt rozporządzenia]
25 sty 2026

Podwyżka diet krajowych z 45 zł za dzień podróży służbowej do 60 zł (wzrost o 33%). Rząd uwzględnił postulaty pracowników i związków zawodowych. Zmienią się powiązane z wysokością diety: ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (12 zł), ryczałt za nocleg (150% diety – 90 zł,) wycena zwrotu za jedną dobę hotelową (dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 1200 zł).
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA