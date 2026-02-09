Jaka była najniższa krajowa od 1 grudnia 1970 r. do 2026 r. [TABELA]

Od stycznia 2026 r. najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Jaka była najniższa krajowa przed covidem w 2019 r., a jaka w trakcie pandemii w 2020-2022 r.? Ile minimalna płaca wynosiła w 2010 r., a ile w 1998 r.? Tabela przedstawia kwoty minimalnego wynagrodzenia w Polsce aż od grudnia 1970 r.

Najniższa krajowa 2026 – ile na rękę?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1242). najniższa krajowa od 1 stycznia 2026 roku wynosi 4806 zł brutto. W stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 140 zł. Po odjęciu składek ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy pracownik otrzyma kwotę netto. Ile na rękę wynosi minimalna płaca przy kwocie zmniejszającej podatek 300 zł i zerowych kosztach uzyskania przychodu?

Składka emerytalna (9,76%) - 469,07 zł

Składka rentowa (1,5%) - 72,09 zł

Składka chorobowa (2,45%) - 117,75 zł

Suma składek ZUS - 658,91 zł

4806 – 658,91 zł = 4147,09 zł (podstawa wymiaru składki zdrowotnej)

Składka zdrowotna (9%) - 373,24 zł

Podstawa wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy - 4147,00 zł

Zaliczka na podatek dochodowy (12%) - 197,64 zł (do urzędu skarbowego 198 zł)

Najniższa krajowa netto - 3 575,85 zł

Zgodnie z powyższymi wyliczeniami pracownik zatrudniony w 2026 roku na najniższą krajową otrzyma na rękę 3575,85 zł. Wyniki obliczeń minimalnej krajowej netto mogą się nieco różnić ze względu na np. uczestnictwo w PPK, wyższe koszty uzyskania przychodów.

Najniższa krajowa od 1970 r. do 2024 r. – tabela

W 2025 r. najniższa krajowa wynosiła 4666 zł brutto. Jak przedstawiała się jej wysokość od 1970 r. do 2024 r.?

Najniższa krajowa od 1970 r. do 2024 r. gov.pl