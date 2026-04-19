Po 2025 r. pracownicy liczą na podwyżki w 2026 r. Najbardziej zadowoleni z zarobków są pracownicy 55+

Po 2025 r., który pracownicy oceniają średnio, liczą na podwyżki w 2026 r. Najbardziej zadowoleni z zarobków są pracownicy 55+, a kto najbardziej narzeka na wysokość pensji? Pracodawcy powinni spodziewać się wniosków o podwyżki.

Czy Polacy są zadowoleni ze swoich wynagrodzeń?

Oto podsumowanie zadowolenia Polaków z wynagrodzeń, które otrzymywali w 2025 roku. Najnowsza edycja „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service pokazuje, jak Polacy oceniają mijający rok w kontekście zawodowym. Zdania są mocno podzielone. 40 proc. badanych wskazuje, że było średnio, a co trzeci mówi wprost, że było źle lub bardzo źle. Dobrą opinię ma co czwarty zatrudniony. Co ciekawe, lepiej oceniamy swoje zarobki. Największa grupa pracowników (36 proc.) deklaruje zadowolenie z wynagrodzenia w 2025 roku. Negatywnych opinii jest o 7 pkt proc. mniej.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

- Mijający rok na rynku pracy był pełen niepewności, co wpłynęło na nastroje pracowników. Z jednej strony mieliśmy do czynienia ze schłodzeniem w zatrudnieniu, co widać delikatnie w statystykach GUS. W okresie styczeń-październik zatrudnienie było niższe o 0,9 proc. Zmniejszyła się także liczba wolnych miejsc pracy. W drugim kwartale było ich o ponad 13 proc. mniej niż rok wcześniej, co dla pracowników oznacza mniejszą liczbę ofert i mniejszą rotację. Jeśli spojrzymy na wynagrodzenia, to choć dynamika ich wzrostu wyhamowała, przeciętne płace w przedsiębiorstwach były wyższe o 6,6 proc. rok do roku, a w wielu branżach tempo wzrostu płac utrzymywało się powyżej średniej, m.in. w IT, produkcji, logistyce i usługach budowlanych – komentuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service.

Pracownicy 55+ najbardziej zadowoleni z wynagrodzeń

Polacy z dystansem podsumowują mijający rok na rynku pracy. Największa grupa (40 proc. badanych) ocenia 2025 rok jako średni, wskazując, że był zarówno dobry, jak i zły w podobnym stopniu. Co jednak istotne, aż 31 proc. ankietowanych mówi wprost, że rynek pracy był raczej zły lub bardzo zły. Pozytywne opinie formułuje 24 proc. pracowników, a 6 proc. trudno jednoznacznie wskazać ocenę.

Kiedy wejdziemy w szczegóły, widać wyraźne różnice między grupami zawodowymi i wiekowymi. Najbardziej krytyczni są młodzi dorośli w wieku 25-34 lata, ponieważ tylko 19 proc. z nich uważa, że rynek pracy był dobry lub bardzo dobry. Dla porównania w grupie 55+ pozytywną ocenę wystawia już 32 proc. badanych. Znaczące różnice widać również ze względu na formę zatrudnienia. Najgorzej 2025 rok ocenia aż 37 proc. osób pracujących na umowę zlecenie lub dzieło. To ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą, gdzie jedynie 19 proc. formułuje równie negatywną opinię.

REKLAMA

Niezadowolenie z wynagrodzeń w dużych miastach

Choć opinie o rynku pracy są mieszane, ocena własnych zarobków wypada nieco lepiej. Grudniowy „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service pokazuje, że 36 proc. Polaków deklaruje zadowolenie ze swojego wynagrodzenia (w tym 6 proc. zdecydowanie), a kolejnych 35 proc. plasuje się „pośrodku”, czyli trochę zadowolonych, trochę nie. Łącznie daje to obraz rynku, na którym zdecydowana większość pracowników w mniejszym lub większym stopniu akceptuje aktualny poziom swoich zarobków. Negatywne oceny formułuje 29 proc. badanych, przy czym 11 proc. jest zdecydowanie niezadowolonych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Głębsza analiza danych pokazuje kilka interesujących różnic. Kobiety są bardziej zadowolone ze swojego wynagrodzenia niż mężczyźni. Pozytywnie ocenia je 39 proc. kobiet wobec 34 proc. mężczyzn. Poziom satysfakcji z wynagrodzeń różni się również geograficznie. Najbardziej niezadowoleni są mieszkańcy dużych miast (od 100 do 500 tys. mieszkańców), gdzie zarobki ocenia negatywnie więcej niż co trzecia osoba (36 proc.) vs. co czwarta mieszkająca na wsi (24 proc.). - 2025 był mniej dynamiczny niż poprzednie lata, z ochłodzeniem po stronie pracodawców, ale jednocześnie z nadal stabilną sytuacją pracowników. Nastroje są mieszane i to pokazuje, że rynek pracy po prostu zwalnia. Nie można już mówić o swego rodzaju rynku pracownika w każdej branży, ale nadal daleko mu do rynku pracodawcy – podsumowuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service.

Metodologia: Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1077 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Zrealizowane w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2025. Metoda: CAWI.

Źródło: Personnel Service

Pracownicy liczą na podwyżki w 2026 - wnioski dla pracodawców

Analizując powyższe dane, można wyciągnąć kilka wniosków dla pracodawców. Na rynku pracy przeważa średnie zadowolenie z zarobków. Może się to wiązać ze składaniem w 2026 r. wniosków o podwyżkę, szczególnie jeśli pracownicy dawno nie mieli podnoszonych wynagrodzeń. Zatrudniający powinni być na to przygotowani. Najbardziej niezadowoleni są pracownicy z dużych miast, a więc to tam najpewniej posypią się prośby o wyższą pensję. Co więcej, częściej dokumenty będą składać mężczyźni.