Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Co z PFRON w 2026 dla niepełnosprawnych?

Co z PFRON w 2026 dla niepełnosprawnych?

19 lutego 2026, 10:27
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Co z PFRON w 2026 dla niepełnosprawnych?
Co z PFRON w 2026 dla niepełnosprawnych?
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia tegoroczną edycję programu „Aktywny samorząd" z budżetem przekraczającym 300 milionów złotych. To ogromnie pieniądze do rozdysponowania na różne formy pomocy (na rzecz konkretnych samorządów, osób z niepełnosprawnościami, przedsiębiorców - pracodawców). Tegoroczna odsłona przynosi kilka istotnych zmian – pojawiły się zupełnie nowe kategorie pomocy, a przy okazji zmodyfikowano zasady finansowania kursów na prawo jazdy (maksymalna kwota dofinansowania do kategorii B wzrosła do 3.200 zł, a pozostałych kategorii - do 4.820 zł.).

Co z PFRON w 2026 dla niepełnosprawnych?

W oficjalnym komunikacie PFRON z lutego 2026 r. czytamy: "Informacja o podziale środków finansowych dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2026. Informujemy, że w dniu 9 lutego 2026 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzje w sprawie podziału środków finansowych Funduszu na 2026 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji (…). Plan finansowy PFRON na 2026 r. przewiduje na realizację przelewów redystrybucyjnych środki (łącznie z kosztami obsługi) w wysokości 2.350.000 tys. zł w tym:

  • dla samorządów wojewódzkich 475.353 tys. zł (bez kosztów obsługi),
  • dla samorządów powiatowych 1.817.330 tys. zł (bez kosztów obsługi).

Podziały środków PFRON zawarte są w załącznikach.". Taką szczegółową informację z załączników można znaleźć tutaj. Poniżej pokrótce opisujemy najważniejsze zagadnienia.

Nowość dla osób z niepełnosprawnościami!

PFRON informuje: od bieżącego roku oferujemy nowe formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością:

  • pomoc w zakupie manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia (Obszar C Zadanie 6),
  • pomoc w zamianie architektonicznie niedostępnego mieszkania na mieszkanie spełniające indywidualne kryterium dostępności, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem (moduł III Zadanie 1),
  • pomoc absolwentom w wynajęciu samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności (moduł III Zadanie 2).
Ważne

W 2026 roku kontynuujemy wsparcie na dotychczasowych warunkach. Wyjątkiem jest pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, gdzie zwiększyliśmy kwoty dofinansowania. Maksymalna kwota dofinansowania do kategorii B wzrosła do 3.200 zł, a pozostałych kategorii - do 4.820 zł - podaje PFRON!

Wnioski o dofinansowanie: PFRON 2026

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Możesz skorzystać w naszym systemie z różnych form pomocy w trakcie składania wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON. System SOW jest wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania możesz skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania. Dużym ułatwieniem jest możliwość wykorzystywania wprowadzonych danych w przyszłości, w trakcie aplikowania o kolejne wsparcie ze środków PFRON.

Co za wsparcie dla niepełnosprawnych w 2026! PFRON rozszerza pomoc finansową i nie tylko. MODUŁ I

W 2026 roku realizowane będą wszystkie zadania programowe tj. następujące formy wsparcia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
  • Zadanie 6 - pomoc w zakupie manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, adresowana do osób w wieku od rozpoczęcia edukacji przedszkolno-szkolnej do 18 roku życia lub w wieku aktywności zawodowej, ze stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), z niepełnosprawnością sprzężoną, tj. co najmniej dwoma przyczynami wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności, z koniecznością stałego korzystania z ręcznego wózka inwalidzkiego dopasowanego do potrzeb wynikających z ograniczeń w pozycji siedzącej, co powoduje konieczność korzystania z manualnego wózka multipozycyjnego, których wniosek uzyska pozytywną opinię eksperta PFRON co do funkcjonalnego dostosowania wózka do indywidualnych potrzeb i aktywności jego użytkownika.
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
  • Obszar E – pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), które korzystają z koncentratora tlenu lub respiratora w warunkach domowych w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej, tj. pod opieką: paliatywną lub hospicjum lub długoterminową pielęgniarską, zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem, lekarza specjalisty, który zalecił stosowanie urządzenia, przy czym wsparcie dotyczy także osób korzystających z urządzenia wypożyczonego lub zakupionego ze środków własnych.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie z PFRON 2026

Wniosek o przyznanie dodatku w Obszarze E można złożyć od dnia 16 lutego do dnia 30 listopada 2026 roku (wentylacja domowa). Wnioski o dofinansowanie w pozostałych zadaniach modułu I można składać od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2026 roku. Pamiętaj - możesz złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Akademia Prawa Pracy 2026 – edycja 9

