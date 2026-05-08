Podwyżka wynagrodzeń już od 1 lipca 2026 r. Minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zł [projekt] w zależności od stażu. Kto tyle zarobi? Czy w 2027 i 2028 też planowane są podwyżki?

Podwyżka wynagrodzeń już od 1 lipca 2026 r. Minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zł [projekt] w zależności od stażu. Kto tyle zarobi? Czy w 2027 i 2028 też planowane są podwyżki?

08 maja 2026, 11:08
[Data aktualizacji 08 maja 2026, 12:24]
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ShutterStock

To nie jest fake news! Autentycznie będzie znaczna podwyżka wynagrodzeń w Polsce i to już od 1 lipca 2026 r. Co więcej, patrząc na dotychczasowe regulacje, taka podwyżka szykuje się też w 2027, 2028, 2029 roku itd. To coroczna waloryzacja, ma ona rekompensować coraz to wyższe koszty życia, ale i doniosłość wykonywanej pracy. I tutaj uwaga, według aktualnej wersji projektu minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zł,, bo podwyżka to około 1000 zł. Na ostateczną wartość kwot musimy jeszcze poczekać, ale generalnie wszystko w zależności od stażu pracy. I teraz zasadnicze pytanie: kto tyle zarobi?

Kto tyle zarobi? No niestety nie będzie to przeciętny Kowalski. Ale według OSR - Oceny Skutków Regulacji zmiana będzie dotyczyła 52 tys. osób. Można powiedzieć, że w Polsce mamy różne systemy wynagradzania pracowników. Jedni podlegają pod standardowe minimalne wynagrodzenie za pracę, które obowiązuje od 1 stycznia danego roku, inni pracujący w oświacie mają inne zasady, podobnie jak pracownicy służb mundurowych, budżetówki szeroko rozumianej czy służby zdrowia. Wszystko zależy więc od specyfiki pracy i podwyżki ustalanej przez rząd, no i oczywiście tego ile pieniędzy jest w budżecie.

Podwyżka wynagrodzeń już od 1 lipca 2026 r. Podstawa prawna

Podstawą prawną do podwyżki minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2026 r. jest: art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 37 i 203)

Ważne

Chodzi o projekt z dnia 27.04.2026 r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRAZDROWIA z dnia ………… 2026 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. PROJEKT DOSTĘPNY JEST TUTAJ.

Zatem 1 lipca to data, na którą z uwagą czeka środowisko medyczne. Właśnie wtedy wchodzi w życie coroczna waloryzacja wynagrodzeń. Tym razem Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia, który bezpośrednio wpłynie na pensje lekarzy i lekarzy dentystów kształcących się w trybie rezydentury. Znamy już szczegóły dotyczące tego, jak bardzo wzrosną stawki i od jakich czynników będzie zależeć ostateczna kwota na koncie każdego z rezydentów.

Zgodnie z informacjami płynącymi z resortu zdrowia, krąg beneficjentów nadchodzących zmian jest szeroki i jasno określony. Podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego będą kwalifikować się wszyscy lekarze oraz lekarze dentyści, którzy aktualnie odbywają specjalizację w ramach rezydentury. Ostateczna stawka nie będzie jednak jednakowa dla każdego z nich. Z projektu rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego wynika, że o wysokości pensji decydować będą dwa kluczowe czynniki:

  • wybór priorytetowej dziedziny medycyny,
  • rok specjalizacji, na którym aktualnie kształci się dany medyk.

Jak jest teraz?

Aktualnie obowiązuje jeszcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Na podstawie art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2024 r. poz. 1287 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 619 i 769) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach:

  • 1) anestezjologia i intensywna terapia,
  • 2) chirurgia dziecięca,
  • 3) chirurgia ogólna,
  • 4) chirurgia onkologiczna,
  • 5) choroby wewnętrzne,
  • 6) choroby zakaźne,
  • 7) geriatria,
  • 8) hematologia,
  • 9) kardiologia dziecięca,
  • 10) medycyna paliatywna,
  • 11) medycyna ratunkowa,
  • 12) medycyna rodzinna,
  • 13) neonatologia,
  • 14) neurologia,
  • 15) neurologia dziecięca,
  • 16) onkologia i hematologia dziecięca,
  • 17) onkologia kliniczna,
  • 18) patomorfologia,
  • 19) pediatria,
  • 20) psychiatria,
  • 21) psychiatria dzieci i młodzieży,
  • 22) radioterapia onkologiczna,
  • 23) stomatologia dziecięca

– w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 10 711 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 11 685 zł.

§ 2. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dziedzinach medycyny innych niż wymienione w § 1 w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 9737 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 10 030 zł.

§ 3. Lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji w trybie rezydentury przed dniem 1 lipca 2020 r., zachowują prawo do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w art. 16j ust. 2b pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wysokości określonej w § 1 dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie.

Podsumowując, czekamy na ostateczną wersję rozporządzenia. Ktoś zapyta - czemu tyle zarabiają? Jak czytamy w OSR czytamy:

Regulacja będzie miała jedynie ograniczony wpływ w obszarze „zdrowie”, gdyż zwiększając wysokości wynagrodzeń zasadniczych może przyczynić się do wzrostu zainteresowania odbywaniem określonych specjalizacji w trybie rezydentury i w ten sposób w przyszłości poprawić dostępność lekarzy specjalistów.

Podstawa prawna

Art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 37 i 203)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz.U. 2025 poz. 812)

Projekt z dnia 27.04.2026 r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRAZDROWIA z dnia ………… 2026 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Źródło: INFOR
