Zatrudnienie seniora 60+ i 65+ w 2026 r. Nawet 2403 zł dopłaty miesięcznie, ale urząd pracy wypłaca środki tylko w wybranych miesiącach i może zażądać zwrotu

Zatrudnienie seniora 60+ i 65+ w 2026 r. Nawet 2403 zł dopłaty miesięcznie, ale urząd pracy wypłaca środki tylko w wybranych miesiącach i może zażądać zwrotu

07 maja 2026, 07:47
Marta Borysiuk
Państwo dopłaci nawet 2403 zł do zatrudnienia seniora. Jest jednak ważny warunek
Pracodawca, który w 2026 r. zatrudni emeryta zarejestrowanego w urzędzie pracy, może otrzymać nawet 2403 zł miesięcznej dopłaty do jego wynagrodzenia. Program obejmuje również osoby po 70. roku życia i pozwala ograniczyć koszty zatrudnienia o ponad 14 tys. zł rocznie. Dopłata nie trafia jednak do firmy co miesiąc, a w części przypadków urząd pracy może zażądać zwrotu otrzymanych środków.

W 2026 r. zatrudnienie emeryta może wiązać się dla pracodawcy z możliwością uzyskania dofinansowania z urzędu pracy w wysokości do 2403 zł miesięcznie na jednego pracownika. Najważniejsze zasady dopłaty do zatrudnienia emeryta w tym roku to:

  • Maksymalnie 2403 zł miesięcznie (50% płacy minimalnej)
  • Wypłacane co drugi miesiąc
  • Umowa może trwać do 12 miesięcy
  • Pracownik musi być zarejestrowany w urzędzie pracy
  • Nie dla osób zatrudnionych u tego samego pracodawcy przed rejestracją, dotyczy wszystkich form zatrudnienia
  • Pracodawca może obniżyć koszty zatrudnienia o ponad 14 tys. zł rocznie

Dofinansowanie do zatrudnienia emeryta 2026. Firmy mogą otrzymać wsparcie także na pracowników po 70. roku życia

Zgodnie z ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia osoby, która osiągnęła wiek emerytalny (kobiety po ukończeniu 60 lat oraz mężczyźni po ukończeniu 65 lat) i jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako poszukująca pracy. Przepisy nie przewidują jednocześnie maksymalnego wieku uczestnika programu. Oznacza to, że z dopłat mogą korzystać także osoby w starszym wieku, jeżeli nadal chcą pozostawać aktywne zawodowo.

Wsparcie przyznawane jest przez starostę na podstawie umowy zawartej z pracodawcą. Warunkiem jest, aby kandydat był wcześniej zarejestrowany w urzędzie pracy i aktywnie poszukiwał zatrudnienia lub innej formy aktywizacji zawodowej.

Dofinansowanie do zatrudnienia emeryta w 2026 r. Jaką kwotę może otrzymać pracodawca?

Wysokość dopłaty do wynagrodzenia pracownika w wieku emerytalnym zależy od obowiązującej płacy minimalnej. Zgodnie z przepisami, wsparcie nie może przekroczyć 50 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z urzędem pracy.

Ponieważ minimalna pensja w 2026 r. wynosi 4806 zł brutto, maksymalna kwota dofinansowania może sięgnąć 2403 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego emeryta. Ostateczna wysokość wsparcia jest ustalana indywidualnie w umowie zawieranej z urzędem pracy i stanowi częściową refundację kosztów zatrudnienia pracownika.

Jak działa dopłata do wynagrodzenia emeryta w 2026 r. Urząd pracy finansuje zatrudnienie tylko w wybranych miesiącach

Dopłata do zatrudnienia emeryta działa na innych zasadach niż większość programów wsparcia z urzędu pracy. Choć pracownik może być zatrudniony nawet przez rok, urząd pracy pokrywa część jego wynagrodzenia tylko co drugi miesiąc.

Oznacza to, że w jednym miesiącu pracodawca otrzymuje dopłatę do pensji pracownika, a w kolejnym pokrywa pełne koszty zatrudnienia z własnych środków. Następnie wsparcie może zostać przyznane ponownie. Taki system może być stosowany przez cały okres obowiązywania umowy.

W efekcie przedsiębiorca zatrudniający emeryta przez rok może uzyskać z urzędu pracy ponad 14 tys. zł refundacji kosztów wynagrodzenia jednego pracownika.

Jakie warunki musi spełnić firma, aby otrzymać dopłatę do zatrudnienia emeryta w 2026 r.

Pracodawcy i przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w wieku emerytalnym, składając wniosek w odpowiednim urzędzie pracy. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia potwierdzające:

  • brak zaległości wobec organów publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa m.in. przestępstwa skarbowe, fałszowanie dokumentów, składanie nieprawdziwych oświadczeń lub naruszenia praw pracowniczych.
Kiedy urząd pracy odmówi dopłaty do zatrudnienia emeryta? Lista ograniczeń dla pracodawców w 2026 r.

Dofinansowanie nie zostanie przyznane w sytuacji, gdy emeryt zostanie zatrudniony u pracodawcy, u którego pracował bezpośrednio przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy. Ograniczenie to dotyczy nie tylko zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale także innych form wykonywania pracy, np. umowy zlecenia.

Ponadto wsparcie nie zostanie przyznane firmom, których właściciele lub osoby zarządzające zostały w ciągu ostatnich dwóch lat prawomocnie skazane m.in. za przestępstwa skarbowe, fałszowanie dokumentów, składanie nieprawdziwych oświadczeń lub naruszenia praw pracowniczych.

Urząd pracy odmówi również przyznania dopłaty podmiotom posiadającym zaległości wobec pracowników albo państwowych funduszy i instytucji, w tym ZUS, Funduszu Pracy czy PFRON. Dotyczy to także zaległych podatków i innych obowiązkowych należności publicznych.

Zwrot dofinansowania do zatrudnienia emeryta w 2026 r. Nawet skrócenie umowy może oznaczać oddanie pieniędzy

Przedsiębiorca korzystający z dopłaty do wynagrodzenia pracownika w wieku emerytalnym musi spełnić warunek dalszego zatrudnienia tej osoby. Przepisy określają, że po okresie objętym wsparciem pracownik powinien pozostać w firmie jeszcze przez pełny kolejny miesiąc.

Jeżeli zatrudnienie zakończy się wcześniej, urząd pracy może zażądać zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi. Gdy pracownik nie przepracuje całego wymaganego miesiąca, ale pozostanie zatrudniony przez co najmniej jego połowę, pracodawca będzie musiał oddać 50 proc. otrzymanej kwoty za ten okres. W przypadku krótszego zatrudnienia zwrot obejmie całość dopłaty za ostatni miesiąc wsparcia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620)

Kadry
W tym roku przechodzę na emeryturę. Ile urlopu mi przysługuje?
07 maja 2026

Jestem zatrudniona na umowę o pracę. Mój staż pracy wynosi 40 lat. W każdym roku kalendarzowym przysługuje mi 26 dni urlopu wypoczynkowego. W tym roku przechodzę na emeryturę w lipcu. Ile urlopu mi przysługuje?
Co czwarta wypłata wynagrodzenia z błędami. Pracownik ma później duże problemy, np. musi dopłacić podatek
07 maja 2026

Co czwarta wypłata wynagrodzenia z błędami. Pracownik ma później duże problemy, np. musi dopłacić podatek
Zatrudnienie seniora 60+ i 65+ w 2026 r. Nawet 2403 zł dopłaty miesięcznie, ale urząd pracy wypłaca środki tylko w wybranych miesiącach i może zażądać zwrotu
07 maja 2026

Pracodawca, który w 2026 r. zatrudni emeryta zarejestrowanego w urzędzie pracy, może otrzymać nawet 2403 zł miesięcznej dopłaty do jego wynagrodzenia. Program obejmuje również osoby po 70. roku życia i pozwala ograniczyć koszty zatrudnienia o ponad 14 tys. zł rocznie. Dopłata nie trafia jednak do firmy co miesiąc, a w części przypadków urząd pracy może zażądać zwrotu otrzymanych środków.
8 godzin urlopu na badania - komu przysługuje?
06 maja 2026

8 godzin urlopu na badania to dodatkowy, płatny czas na wykonanie badań, konsultacji lekarskich lub innych działań wspierających zdrowie. Komu przysługuje urlop na profilaktykę?

Nowe emerytury idą w dół. Wszystko przez tablice średniego dalszego trwania życia GUS
06 maja 2026

Nowe emerytury idą w dół. Wszystko przez tablicę średniego dalszego trwania życia GUS, która obowiązuje od kwietnia 2026 r. Jak wylicza się wysokość emerytury? Tłumaczy ZUS.
Czy AI realnie odciąża pracowników? Przyszłość pracy [WYWIAD]
06 maja 2026

Obok entuzjazmu z wdrażania sztucznej inteligencji wśród pracowników pojawia się często niepewność, która rodzi takie pytania jak: „czy nadążę za zmianą?”, „czy moja rola będzie w przyszłości nadal potrzebna?”. Czy AI realnie odciąża pracowników? Jaka jest przyszłość pracy? Na nasze pytania odpowiada Katarzyna Turkiewicz, Prezes Zarządu Hewlett Packard Enterprise Global Business Center.
Pracownicy balansują na granicy wypalenia zawodowego. Profilaktyka zdrowia psychicznego się opłaca
06 maja 2026

Dziś pracownicy balansują na granicy wypalenia zawodowego. Dlaczego profilaktyka zdrowotna i psychiczna pracownika to już nie jest tylko problem pracownika? Z badań wynika, że zainwestowanie 1 euro w rozwiązania dobrostanowe zwraca się aż pięciokrotnie.
W 2027 roku praktykant jak pracownik. Umowa i ok. 2500 zł netto miesięcznie [Projekt]
06 maja 2026

Aktualnie przepisy są rozproszone i brakuje jednolitych praktyk. Rząd chce zatem uporządkować sytuację stażystów w firmach. Zyskają oni nowe prawa, a pracodawcy - obowiązki. Nowe przepisy, zgodnie z założeniami, mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

Grzywna od 2 tys. zł do 60 tys. zł dla pracodawców za brak działań po wejściu w życie nowych przepisów dot. jawności wynagrodzeń
06 maja 2026

Nowe przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń, które muszą wejść w życie to także grzywna od 2 tys. zł do 60 tys. zł dla pracodawców za brak działań przy zbyt dużej rozbieżności wynagrodzeń za tę samą pracę lub pracę o jednakowej wartości.
Po rekrutacji zaczyna się prawdziwa wartość AI. Nowe HR to mniej dział wsparcia, a bardziej sterowania [WYWIAD]
06 maja 2026

Po rekrutacji zaczyna się prawdziwa wartość AI. Rekrutacja daje szybki i medialny efekt, ale to po zatrudnieniu AI zaczyna pracować codziennie. Nowe HR to mniej dział wsparcia, a bardziej sterowania tym, jak firma zarządza talentami, podejmuje decyzje i buduje zaufanie do AI. Jak wdrażać AI i jakich błędów nie popełniać? Na nasze pytania odpowiada przedsiębiorca, entuzjasta AI, ekspert e-learningu, Michał Lidzbarski.
