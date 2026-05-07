Pracodawca, który w 2026 r. zatrudni emeryta zarejestrowanego w urzędzie pracy, może otrzymać nawet 2403 zł miesięcznej dopłaty do jego wynagrodzenia. Program obejmuje również osoby po 70. roku życia i pozwala ograniczyć koszty zatrudnienia o ponad 14 tys. zł rocznie. Dopłata nie trafia jednak do firmy co miesiąc, a w części przypadków urząd pracy może zażądać zwrotu otrzymanych środków.

W 2026 r. zatrudnienie emeryta może wiązać się dla pracodawcy z możliwością uzyskania dofinansowania z urzędu pracy w wysokości do 2403 zł miesięcznie na jednego pracownika. Najważniejsze zasady dopłaty do zatrudnienia emeryta w tym roku to:

Maksymalnie 2403 zł miesięcznie (50% płacy minimalnej)

Wypłacane co drugi miesiąc

Umowa może trwać do 12 miesięcy

Pracownik musi być zarejestrowany w urzędzie pracy

Nie dla osób zatrudnionych u tego samego pracodawcy przed rejestracją, dotyczy wszystkich form zatrudnienia

Pracodawca może obniżyć koszty zatrudnienia o ponad 14 tys. zł rocznie

Dofinansowanie do zatrudnienia emeryta 2026. Firmy mogą otrzymać wsparcie także na pracowników po 70. roku życia

Zgodnie z ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia osoby, która osiągnęła wiek emerytalny (kobiety po ukończeniu 60 lat oraz mężczyźni po ukończeniu 65 lat) i jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako poszukująca pracy. Przepisy nie przewidują jednocześnie maksymalnego wieku uczestnika programu. Oznacza to, że z dopłat mogą korzystać także osoby w starszym wieku, jeżeli nadal chcą pozostawać aktywne zawodowo.

Wsparcie przyznawane jest przez starostę na podstawie umowy zawartej z pracodawcą. Warunkiem jest, aby kandydat był wcześniej zarejestrowany w urzędzie pracy i aktywnie poszukiwał zatrudnienia lub innej formy aktywizacji zawodowej.

Dofinansowanie do zatrudnienia emeryta w 2026 r. Jaką kwotę może otrzymać pracodawca?

Wysokość dopłaty do wynagrodzenia pracownika w wieku emerytalnym zależy od obowiązującej płacy minimalnej. Zgodnie z przepisami, wsparcie nie może przekroczyć 50 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z urzędem pracy.

Ponieważ minimalna pensja w 2026 r. wynosi 4806 zł brutto, maksymalna kwota dofinansowania może sięgnąć 2403 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego emeryta. Ostateczna wysokość wsparcia jest ustalana indywidualnie w umowie zawieranej z urzędem pracy i stanowi częściową refundację kosztów zatrudnienia pracownika.

Jak działa dopłata do wynagrodzenia emeryta w 2026 r. Urząd pracy finansuje zatrudnienie tylko w wybranych miesiącach

Dopłata do zatrudnienia emeryta działa na innych zasadach niż większość programów wsparcia z urzędu pracy. Choć pracownik może być zatrudniony nawet przez rok, urząd pracy pokrywa część jego wynagrodzenia tylko co drugi miesiąc.

Oznacza to, że w jednym miesiącu pracodawca otrzymuje dopłatę do pensji pracownika, a w kolejnym pokrywa pełne koszty zatrudnienia z własnych środków. Następnie wsparcie może zostać przyznane ponownie. Taki system może być stosowany przez cały okres obowiązywania umowy.

W efekcie przedsiębiorca zatrudniający emeryta przez rok może uzyskać z urzędu pracy ponad 14 tys. zł refundacji kosztów wynagrodzenia jednego pracownika.

Jakie warunki musi spełnić firma, aby otrzymać dopłatę do zatrudnienia emeryta w 2026 r.

Pracodawcy i przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w wieku emerytalnym, składając wniosek w odpowiednim urzędzie pracy. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia potwierdzające:

brak zaległości wobec organów publicznych,

niekaralność za przestępstwa m.in. przestępstwa skarbowe, fałszowanie dokumentów, składanie nieprawdziwych oświadczeń lub naruszenia praw pracowniczych.

Kiedy urząd pracy odmówi dopłaty do zatrudnienia emeryta? Lista ograniczeń dla pracodawców w 2026 r.

Dofinansowanie nie zostanie przyznane w sytuacji, gdy emeryt zostanie zatrudniony u pracodawcy, u którego pracował bezpośrednio przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy. Ograniczenie to dotyczy nie tylko zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale także innych form wykonywania pracy, np. umowy zlecenia.

Ponadto wsparcie nie zostanie przyznane firmom, których właściciele lub osoby zarządzające zostały w ciągu ostatnich dwóch lat prawomocnie skazane m.in. za przestępstwa skarbowe, fałszowanie dokumentów, składanie nieprawdziwych oświadczeń lub naruszenia praw pracowniczych.

Urząd pracy odmówi również przyznania dopłaty podmiotom posiadającym zaległości wobec pracowników albo państwowych funduszy i instytucji, w tym ZUS, Funduszu Pracy czy PFRON. Dotyczy to także zaległych podatków i innych obowiązkowych należności publicznych.

Zwrot dofinansowania do zatrudnienia emeryta w 2026 r. Nawet skrócenie umowy może oznaczać oddanie pieniędzy

Przedsiębiorca korzystający z dopłaty do wynagrodzenia pracownika w wieku emerytalnym musi spełnić warunek dalszego zatrudnienia tej osoby. Przepisy określają, że po okresie objętym wsparciem pracownik powinien pozostać w firmie jeszcze przez pełny kolejny miesiąc.

Jeżeli zatrudnienie zakończy się wcześniej, urząd pracy może zażądać zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi. Gdy pracownik nie przepracuje całego wymaganego miesiąca, ale pozostanie zatrudniony przez co najmniej jego połowę, pracodawca będzie musiał oddać 50 proc. otrzymanej kwoty za ten okres. W przypadku krótszego zatrudnienia zwrot obejmie całość dopłaty za ostatni miesiąc wsparcia.