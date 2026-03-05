Przełom dla niepełnosprawnych. Prezydent zdecydował i podpisał dokumenty. Już nie tylko dla OzN PFRON, PZON, WZON, MOPS, ZUS ale też RdsOzN przy Prezydencie RP

To może być przełom dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ ich głos będzie jeszcze bardziej wysłuchany. Kto, jak nie OzN lepiej zna problemy dnia codziennego, bariery biurokratyczne, zdrowotne, finansowe, społeczne, na rynku pracy, architektoniczne i inne. Mając to na uwadze, Prezydent RP zdecydował i podpisał ważne dokumenty. Już zatem na rzecz osób z niepełnosprawnościami nie będą działały tylko takie organy jak m.in.: PFRON, PZON, WZON, MOPS, ZUS ale też RdsOzN przy Prezydencie RP. Co to realnie da?

Gremia konsultacyjno–doradcze przy Prezydencie RP

Przy Prezydencie RP Karolu Nawrockim działa obecnie dziesięć rad konsultacyjno-doradczych, składających się z zewnętrznych ekspertów. Rady mają za zadanie przygotowywać analizy, ekspertyzy, opinie i stanowić głos społeczności, którą reprezentują. Do tej pory przy Prezydencie RP powołano m.in.:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Radę Młodzieży Radę Rodziny i Demografii Radę Zdrowia Radę Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Radę do spraw Kombatantów, Osób Represjonowanych i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej Radę Nowych Technologii i Cyfryzacji Radę Energii i Zasobów Naturalnych Radę Parlamentarzystów Radę Samorządu Terytorialnego Radę do spraw Osób z Niepełnosprawnościami.

Powołanie Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami

Na początku marca 2026 r. została oficjalnie powołana Rada do spraw Osób z Niepełnosprawnościami przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Akty powołania członkom Rady wręczył minister Mateusz Kotecki. W uroczystości uczestniczył również zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz.

Powołanie Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami przy Prezydencie RP Powołanie Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami przy Prezydencie RP Shutterstock

Prace Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami w istotny sposób przyczynią się do poprawy sytuacji zarówno samych osób z niepełnosprawnościami, jak i ich rodzin - taką nadzieję wyraziła Małżonka Prezydenta RP

Po ceremonii wręczenia nominacji z nowo powołanymi członkami spotkała się Małżonka Prezydenta Marta Nawrocka. Pierwsza Dama, odwołując się do swoich dotychczasowych licznych spotkań ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami i przedstawicielami organizacji je wspierających, wyraziła nadzieję, że prace Rady w istotny sposób przyczynią się do poprawy sytuacji zarówno samych osób z niepełnosprawnościami, jak i ich rodzin.

Co daje Rada do spraw Osób z Niepełnosprawnościami?

Zadania Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami są różnorodne. Jednak wspólnym mianownikiem wszystkich działań jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnościami, ich samych, jak i opiekunów i rodzin. Chodzi o wszelkie możliwe aspekty począwszy od tych w zakresie ochrony zdrowia, ochrony pracy, poprawy kwestii związanych z szeroko rozumianą biurokracją (np. w kwestii występowania przed komisjami). Chodzi też o aspekty społeczne o po prostu lepsze życie, łatwiejsze funkcjonowanie w sprawach dniach codziennego - bez barier, bez trudności, z godnością.

REKLAMA

Uszczegóławiając, w komunikacie na stronie Prezydent RP czytamy, że rada stanowi gremium konsultacyjno-doradcze Prezydenta RP. Do jej głównych zadań należy przede wszystkim:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

analizowanie aktualnej sytuacji i prowadzonych działań publicznych w obszarze niepełnosprawności,

przygotowywanie opinii i analiz dla Prezydenta,

prowadzenie strategicznej debaty,

formułowanie generalnych wniosków dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce,

zatem ogólnie reprezentowanie środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin czy opiekunów.

Podczas uroczystości głos zabrał minister Mateusz Kotecki, który w imieniu Prezydenta Karola Nawrockiego podziękował członkom Rady za przyjęcie zaproszenia do zaangażowania się w jej prace. Minister zwrócił także uwagę, że materia prac Rady wymaga szczególnej wrażliwości na drugiego człowieka a spektrum zadań stojących przed tym gremium jest bardzo szerokie ze względu na doniosłość społeczną tej tematyki.

Przełom dla niepełnosprawnych. Prezydent zdecydował i podpisał dokumenty. Już nie tylko dla OzN PFRON, PZON, WZON, MOPS, ZUS ale też RdsOzN przy Prezydencie RP

W skład Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami weszli m.in. przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami, osoby zaangażowane w działania na rzecz tego środowiska, przedstawiciele organizacji pozarządowych i eksperci zajmujący się tematyką niepełnosprawności. W skład Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami powołani zostali:

Małgorzata Radziszewska – Przewodnicząca Rady Bawer Aondo–Akaa Michał Brutkowski Paweł Bilski Jakub Gietka Maciej Jabłoński Robert Jagodziński Małgorzata Jarosińska–Jedynak Katarzyna Karczewska Maria Król Lilianna Lewandowska Paulina Malinowska–Kowalczyk Agnieszka Mazurek Tomasz Piesiecki Blanka Popowska Krzysztof Rowiński Magdalena Ruszkowska–Cieślak Jolanta Rychlik Agnieszka Ścigaj Paweł Wdówik Tomasz Wieczerzak