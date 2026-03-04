REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » ZUS sam daje 7000 zł bez 61,08 zł i bez stażu, bez ani jednego dnia pracy, bez wniosku. Kiedy i dla kogo?

ZUS sam daje 7000 zł bez 61,08 zł i bez stażu, bez ani jednego dnia pracy, bez wniosku. Kiedy i dla kogo?

04 marca 2026, 09:18
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS
ZUS sam daje 7000 zł bez 61,08 zł i bez stażu, bez ani jednego dnia pracy, bez wniosku. Kiedy i dla kogo?
Shutterstock

Kto z nas nie chciałby mieć przyznanego prawa do świadczenia w wysokości 7000 zł, i kto nie chciałby otrzymywać co miesiąc, na konto - bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków, bez stażu pracy, bez ani jednego dnia pracy - tak dużych pieniędzy?

rozwiń >

7000 zł bez 61,08 zł i bez ani jednego dnia pracy z ZUS. Kiedy i dla kogo?

Wielu zastanawia się jak to możliwe, że może przysługiwać 7000 zł bez 61,08 zł (zatem dokładnie 6938,92 zł) i bez stażu, bez ani jednego dnia pracy z ZUS. Kiedy i dla kogo? Już w 2024 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowe przepisy, które po wejściu w życie 1 stycznia 2025 r. dały możliwość wypłaty tzw. świadczenia honorowego dla stulatków. Chodzi zatem o ustawę z dnia 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (Dz.U. 2024 poz. 1674, dalej jako: ustawa). Ustawa zastąpiła dotychczasowy pozaustawowy i prowizoryczny mechanizm przyznawania świadczenia, który działało od ponad 50 lat (sic!) - w drodze świadczenia specjalnego.

Ile w 2026 r. wynosi świadczenie dla 100-latków?

W 2026 r. tzw. świadczenie dla 100-latków, świadczenie honorowe wynosi: 6938,92 zł. W 2025 r. kiedy świadczenie honorowe weszło w życie było to 6589,67 zł. Wzrosło więc o niemal 350 zł .Ze świadczenia honorowego pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od 2025 r., kiedy ustawa weszła w życie obowiązuje waloryzacja emerytury honorowej. Przepis art. 4 art. ust. 2 ustawy stanowi, że: Świadczenie honorowe podlega waloryzacji na zasadach i w terminach dotyczących waloryzacji świadczeń, o których mowa w art. 88–94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 3. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, kwotę świadczenia honorowego.

ZUS sam daje 7000 zł bez 61,08 zł i bez stażu, bez ani jednego dnia pracy, bez wniosku. Dlaczego wprowadzono ustawowo a nie dalej w drodze świadczenia wyjątkowego?

Przez ponad pół wieku osoby, które ukończyły 100 lat, mogły liczyć na specjalną premię przyznawaną w drodze wyjątku. Świadczenie to przyznawane było od 1972 roku i miało stałą wysokość, odpowiadającą kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin jubilata. W praktyce doprowadziło to do znacznych różnic w wysokości wypłacanych świadczeń, ponieważ raz ustalona kwota pozostawała niezmienna przez całe życie beneficjenta, nie podlegając waloryzacji – informowała w komunikacie Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. Jak od 2025 r. i na 2026 r. zmieniły się zasady?

To świadczenie jest rozumiane jako wyróżnienie dla osób, które dożyły wieku wyjątkowo rzadkiego społecznie. Ci 100-latkowie powinni być równo traktowani, świadczenie powinno być waloryzowane, każdy 100 - latek powinien mieć taką samą wysokość świadczenia. Przez lata było inaczej. W debacie senackiej podkreślano, że jest to „piękna tradycja” i wyraz uznania i szacunku dla stulatków, postrzeganych jako „skarb” lokalnych wspólnot i nośnik pamięci historycznej. Bardzo długie życie, doświadczenie i wkład pokoleniowy są zauważane!

Kto wypłaca świadczenie honorowe?

Decyzje w sprawie świadczenia honorowego wydaje i świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie płatności wskazanym w decyzji. Od decyzji w sprawie świadczenia honorowego stronie przysługuje prawo do wniesienia do organu, który wydał decyzję, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. W sprawie decyzję wydaje właściwy organu emerytalny lub rentowy (ZUS, KRUS, WBE, ZER MSWiA, BESW lub jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto ma prawo do świadczenia honorowego?

Prawo do świadczenia ma osoba, która spełnia powyższe warunki. ZUS podaje, że świadczenie przysługuje jeżeli masz obywatelstwo polskie, skończyłeś 100 lat, w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym skończyłeś 100 lat masz prawo do świadczenia wymienionego w ustawie o świadczeniu honorowym, tj.:

  • emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, wskazanych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  • renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty rodzinnej po renciście pobierającym rentę z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy, którego śmierć nastąpiła po wejściu w życie ustawy, wskutek takiego wypadku, renty rodzinnej po renciście pobierającym rentę z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach lub z tytułu choroby zawodowej pozostającej w związku ze szczególnymi okolicznościami, którego śmierć nastąpiła po wejściu w życie ustawy, wskutek takiego wypadku lub choroby zawodowej, wskazanych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowyc;
  • renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, wskazanych w ustawie o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach;
  • renty socjalnej, wskazanej w ustawie o rencie socjalnej;
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, wskazanego w ustawie o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
  • renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, wskazanych w ustawie o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
  • emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, emerytury w drodze wyjątku, renty z tytułu niezdolności od pracy w drodze wyjątku, renty rodzinnej w drodze wyjątku, wskazanych w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  • świadczenia pieniężnego wskazanego w ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych;
  • emerytury wojskowej, wojskowej renty inwalidzkiej lub wojskowej renty rodzinnej, wskazanych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin;
  • emerytury policyjnej, policyjnej renty inwalidzkiej lub policyjnej renty rodzinnej, wskazanych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin [11];;
  • świadczenia pieniężnego, wskazanego w ustawie o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia;
  • emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty rodzinnej, emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wskazanych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  • uposażenia sędziego w stanie spoczynku i uposażenia rodzinnego, wskazanego w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
  • uposażenia sędziego sądów wojskowych w stanie spoczynku i uposażenia rodzinnego, wskazanego w ustawie - Prawo o ustroju sądów wojskowych;
  • uposażenia sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, wskazanego w ustawie o Sądzie Najwyższym;
  • uposażenia prokuratora w stanie spoczynku i uposażenia rodzinnego, wskazanego w ustawie - Prawo o prokuraturze.
Ważne

ZUS sam daje 7000 zł bez 61,08 zł i bez stażu, bez ani jednego dnia pracy, bez wniosku. Jeżeli spełnisz powyższe warunki nie musisz składać wniosku o świadczenie honorowe, otrzymasz to świadczenie z urzędu. Świadczenie honorowe z urzędu przysługuje Ci od miesiąca, w którym skończyłeś 100 lat.

Tylko jedno świadczenie honorowe

Co istotne, jeżeli w chwili skończenia 100 lat dana osoba będzie pobierać więcej niż jedno świadczenie emerytalno-rentowe, np. emeryturę i rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, to otrzyma tylko jedno świadczenie honorowe.

Dla ilu osób prawie 7000 zł?

Jak podaje interia.pl.: "W ubiegłym roku liczba osób otrzymujących emeryturę honorową z ZUS sięgnęła niemal 4000. W sierpniu urząd informował, że co miesiąc pieniądze z tego świadczenia wysyłane są do ponad 3,8 tys. osób. Liczba beneficjentów emerytury honorowej rośnie w miarę jak żyjemy coraz dłużej. Liczby pokazują to najlepiej - 8 lat temu w 2018 roku ZUS wysyłał emeryturę honorową do 1,9 tys. osób. Było to więc dwa razy mniej względem 3,8 tys. beneficjentów aktualnie".

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (Dz.U. z 2024 r., poz. 1674)

POELCAMY: KODEKS PRACY 2026

Źródło: INFOR
