Część D akt osobowych a zatarcie kary porządkowej

Zatarcie kary porządkowej

Zatarcie kary porządkowej ma miejsce w następujących przypadkach:

uwzględnienie sprzeciwu przez pracodawcę, uwzględnienie odwołania przez sąd pracy, upływ roku nienagannej pracy, na mocy decyzji pracodawcy podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Nienaganne wykonywanie pracy jest utożsamiane z wykonywaniem jej w sposób nieuzasadniający zastosowania odpowiedzialności porządkowej. W doktrynie podkreśla się, że nienaganność wykonywania pracy nie odnosi się do kar nakładanych na pracowników w innym trybie, np. przez organy kontrolne, jak Państwowa Inspekcja Pracy, czy organy kontroli skarbowej (por. M. Sadowski, Wybrane zagadnienia pracowniczej odpowiedzialności materialnej i osobistej, SPPiPS 1994, Nr 1, s. 89 i n.).

Zdaniem Sądu Najwyższego (wyrok z 17 marca 1986 r., sygnatura III PZP 12/86) – uznanie kary porządkowej za niebyłą przed upływem roku nienagannej pracy jest całkowicie uzależnione od decyzji pracodawcy. Oznacza to, że pracownik nie ma w tym zakresie żadnych środków prawnych.

Nieusunięcie kary porządkowej - prawa pracownika

Nieusunięcie kary porządkowej z akt osobowych pracownika może godzić w jego dobra osobiste (art. 111 KP), a więc należy uznać, że będzie on miał prawo do wystąpienia z powództwem o usunięcie z jego akt osobowych informacji o ukaraniu. W skrajnych przypadkach, gdy na skutek takich działań pracodawcy pracownik doznał szkody, może on dodatkowo wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym na podstawie art. 471 w zw. z art. 300 KP.

Kara porządkowa w części D akt osobowych

Od 1 stycznia 2019 r. informacje o ukaraniu pracownika karą porządkową umieszcza się w części D akt osobowych. Zamieszcza się w niej odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu (§ 4 rozporządzenia MRPiPS z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, Dz. U poz. 2369). Kara to również dodatkowa dokumentacja, taka jak: (notatki z danego zdarzenia, zeznania świadków, itp.).

Dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1 i kolejne; w takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej części.