Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » W Polsce szybciej przybywa członkiń zarządów niż prezesek – kobiety w biznesie zwiększyły przychody o 6,9 mld

W Polsce szybciej przybywa członkiń zarządów niż prezesek – kobiety w biznesie zwiększyły przychody o 6,9 mld

22 października 2025, 06:30
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Firmy należące do kobiet w Polsce osiągnęły łącznie w 2024 r. ponad 112,9 mld zł przychodów, co stanowi wzrost o 6,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę liczbę prezesek, członkiń zarządów i właścicielek, już ponad milion firm w Polsce kierowanych i zarządzanych jest przez kobiety. Ponad 31 proc. firm w województwie świętokrzyskim należy do kobiet. W duchu nagłaśniania przedsiębiorczości kobiet startuje XVII edycja konkursu Sukces Pisany Szminką organizowanego przez Fundację WłączeniPlus, najstarszej i największej tego typu inicjatywy w Polsce.

Firmy należące do kobiet w Polsce osiągnęły łącznie w 2024 r. ponad 112,9 mld zł przychodów, co stanowi wzrost o 6,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę liczbę prezesek, członkiń zarządów i właścicielek, już ponad milion firm w Polsce kierowanych i zarządzanych jest przez kobiety. Ponad 31 proc. firm w województwie świętokrzyskim należy do kobiet.

Ważne

W duchu nagłaśniania przedsiębiorczości kobiet startuje XVII edycja konkursu Sukces Pisany Szminką organizowanego przez Fundację WłączeniPlus, najstarszej i największej tego typu inicjatywy w Polsce.

Obecnie funkcję prezeski pełni 85,3 tys. kobiet w Polsce – wynika z najnowszych danych przygotowanych na zlecenie Fundacji WłączeniPlus

Obecnie funkcję prezeski pełni 85,3 tys. kobiet w Polsce – wynika z najnowszych danych przygotowanych na zlecenie Fundacji WłączeniPlus przez wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet na podstawie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. Odsetek firm zarządzanych przez prezeski stanowi ponad 22 proc. wszystkich polskich przedsiębiorstw i wzrósł w ostatnim roku o ponad 2 pp. W tym samym czasie do 77,4 tys. wzrosła liczba kobiet zasiadających w zarządach firm. Członkinie zarządów stanowią obecnie 28,4 proc. osób w nich zasiadających, w porównaniu do danych z 2024 roku stanowi to wzrost o 3,5 p.p. Analiza towarzyszy startowi XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, najstarszej i największej inicjatywy wspierającej przedsiębiorczość kobiet, a także liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności oraz włączania w Polsce.

– Kobiety budują firmy, które realnie napędzają gospodarkę, tworzą miejsca pracy i generują miliardy złotych przychodów. A mimo to wciąż zbyt często nie dostają równego dostępu do finansowania. Wiele przedsiębiorczyń zabiera na spotkania z inwestorami mężczyzn niezwiązanych z biznesem – bo ich sama obecność zwiększa szanse na pozyskanie środków. To absurd, który pokazuje skalę problemu. Jeśli chcemy, by polska gospodarka rosła szybciej, musimy przeciwdziałać tym uprzedzeniom i tworzyć środowisko, w którym kapitał podąża za pomysłem oraz kompetencjami, a nie za płcią – komentuje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką, prezeska Fundacji WłączeniPlus.

Rokroczny wzrost przychodów o 6,5 proc. w kobiecych przedsiębiorstwach

Analiza firm należących do kobiet wykazała, że ich łączny przychód w 2024 roku wyniósł ponad 112,9 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost o 6,5 proc. – wtedy kształtował się on na poziomie ponad 106 mld zł. Jednocześnie w 2023 roku firmy te wypracowały przychód na poziomie 94 mld zł.

– Wzrost przychodów firm prowadzonych przez kobiety pokazuje nie tylko ich rosnące znaczenie w polskiej gospodarce, ale także drzemiący w kobietach potencjał biznesowy, który warto wybudzić i stymulować. W Mastercard od ponad 30 lat wspieramy polskich przedsiębiorców i przedsiębiorczynie w rozwoju ich firm, dostarczając im nie tylko narzędzia cyfrowe i rozwiązania finansowe, ale także dedykowane programy edukacyjne i akceleracyjne, dzięki którym wzmacniamy inkluzywny ekosystem gospodarczy. Pomagamy również kobietom na początku ich drogi biznesowej. Jak pokazało nasze tegoroczne badanie, co druga ankietowana Polka rozważała założenie lub prowadzenie własnej firmy, ale jedna trzecia z nich jeszcze nie podjęła działań w tym kierunku. Brak wiary we własne możliwości oraz brak pieniędzy i narzędzi „na start” to najczęstsze bariery hamujące rozwój przedsiębiorczości kobiet. Zaangażowanie w konkurs Sukces Pisany Szminką, którego od lat jesteśmy partnerem strategicznym, jest dla nas naturalną kontynuacją działań wspierających rozwój kobiecej przedsiębiorczości – mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe, partnera strategicznego konkursu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Największy odsetek firm należących do kobiet w świętokrzyskim – 31 proc.

Dane Dun&Brandstreet wskazują, że właścicielkami firm jest ponad 910 tys. kobiet, co stanowi ponad 30 proc. udziału w całkowitej liczbie prywatnej przedsiębiorczości w Polsce. Najwięcej kobiecych biznesów jest w województwie mazowieckim – 153,6 tys. firm. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się województwa śląskie (102,7 tys.) i małopolskie (95,7 tys.). Pod kątem proporcji firm prowadzonych przez kobiety względem całkowitej liczby przedsiębiorstw w regionie największy odsetek tych należących do przedsiębiorczyń jest w województwach świętokrzyskim (31,3 proc.), a także zachodniopomorskim (30,2 proc.) i śląskim (30,1 proc.).

XVII edycja konkursu Sukces Pisany Szminką

Od 17 lat konkurs Sukces Pisany Szminką nagradza polskie przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki społeczne, edukatorki, a także liderki i liderów oraz organizacje, które odważnie kształtują przyszłość, walcząc o równość, różnorodność i włączenie. To wyróżnienie dla ludzi zmieniających świat na lepsze. Do konkursu można zgłosić zarówno siebie, jak i nominować przedsiębiorczynię, którą chcielibyśmy wyróżnić, korzystając z formularza online na stronie www.konkurs.sukcespisanyszminka.pl w jednej z pięciu kategorii otwartych:

  • Biznes Roku: przychód powyżej 10 mln złotych,
  • Biznes Roku: przychód poniżej 10 mln złotych,
  • Start-up Roku,
  • Mikrobiznes,
  • Liderka w Nowych Technologiach,
  • Przedsiębiorcza Cudzoziemka.
Ważne

Nominacje przyjmowane będą do 31 grudnia br., a zgłoszenia konkursowe do 8 stycznia 2026 r. Organizator konkursu to Fundacja WłączeniPlus. Patronat Honorowy Konkursu objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Źródło: Fundacja WłączeniPlus powstała, by budować otwarte, różnorodne i inkluzywne społeczeństwo, w którym każdy ma równe szanse na rozwój, sukces i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz zawodowym. Wierzymy, że włączenie to siła, która napędza innowacje, wspiera talenty i umacnia wspólnotę, dlatego nasze działania koncentrują się na wspieraniu przedsiębiorczości, edukacji oraz równości szans w różnych sektorach. Fundacja WłączeniPlus wyrasta z organizacji Sukces Pisany Szminką, stworzonej przez Olgę Kozierowską w 2008 roku.

Źródło: INFOR
