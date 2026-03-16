Parasol ochronny roztoczony przez SN nad pracownikami 50 plus i 55 plus - ten przywilej dano im już w niższym wieku

Parasol ochronny roztoczony przez SN nad pracownikami 50 plus i 55 plus - ten przywilej dano im już w niższym wieku

16 marca 2026, 15:24
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
ochrona przedemerytalna, uchwała Sądu Najwyższego, umowy terminowe, wiek ochronny, wypowiedzenie umowy
Do tej pory zasady były proste: data końca umowy terminowej o pracę to świętość. Jednak Sąd Najwyższy rozpostarł szeroki parasol ochronny nad pracownikami w wieku 50 plus. Ten znany przywilej działa od teraz inaczej i wcześniej. Pracodawcy są szczerze zdziwieni i zarzucają zmianę przepisów wyrokiem, a nie ustawą. Sprawdź, czy łapiesz się na tę niezwykłą ochronę, która nie wynika wprost z kodeksu.

Sądowa loteria zakończona. Wygrywa pracownik z rozszerzoną ochroną przedemerytalną

Koniec z interpretacyjną "wolną amerykanką". To, co wydarzyło się w Sądzie Najwyższym pod koniec 2025 roku, to prawdziwe trzęsienie ziemi, którego wstrząsy wtórne będą odczuwalne przez cały 2026 rok. Zasady zwalniania pracowników na umowach terminowych uległy radykalnej zmianie.

Przez lata polskie sądy przypominały kasyno. Jedni sędziowie trzymali się sztywno kalendarza: "Nie masz 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) w dniu wypowiedzenia? Przykro mi, ochrona cię nie dotyczy". Inni, bardziej propracowniczy, twierdzili, że liczy się zamiar stron i czas trwania umowy. Spór ten ostatecznie rozstrzygnął Sąd Najwyższy. Werdykt? Wygrała opcja dająca pracownikom potężny parasol ochronny.

O co chodzi w praktyce? Jeśli pracodawca podpisał z Tobą umowę na czas określony, która miała trwać aż do Twojego wieku przedemerytalnego, to zdaniem SN złożył Ci obietnicę stabilizacji. Nie może jej cofnąć tylko dlatego, że w momencie wręczania wypowiedzenia brakuje Ci jeszcze np. roku do wejścia w ustawowy okres ochronny (4 lata przed emeryturą).

Masz więcej niż 4 lata do emerytury? Jesteś bezpieczny dzięki uchwale Sądu Najwyższego

To absolutne sedno nowej uchwały. Przeanalizujmy to na konkretnym przykładzie pani Anny:

  • Wiek: 54 lata (do ochrony brakuje jej 2 lat).
  • Umowa: Na czas określony, ważna do 2028 roku.
  • Sytuacja: W 2028 roku pani Anna będzie miała 56 lat, czyli wejdzie w wiek ochronny.

Według starych zasad szef mógłby ją zwolnić dzisiaj bez mrugnięcia okiem. Według Sądu Najwyższego (stan na 2026 r.): Skoro umowa zahacza o przyszły okres ochronny, to ochrona rozciąga się już teraz. Wypowiedzenie takiej umowy wcześniej jest traktowane jako obejście prawa. Sama data końcowa kontraktu wciąga Cię pod ochronę, nawet jeśli Twój PESEL wskazuje, że jesteś jeszcze za młody/a na art. 39 Kodeksu pracy.

Pracodawcy wykorzystywali luki w kodeksie pracy co do wieku ochronnego na umowach terminowych. SN mówi: STOP

Dlaczego ta zmiana jest tak bolesna dla firm? Bo do tej pory zwalnianie ludzi na "terminówkach" tuż przed ich 56. lub 61. urodzinami było powszechną strategią optymalizacji kosztów. SN tupnął nogą: nie można karać pracownika za to, że zawarł długoterminową umowę. Jeśli jej termin sięga okresu ochronnego - pracownik jest nietykalny (przynajmniej w rozumieniu art. 39 kodeksu pracy).

Instrukcja przetrwania: Co robić, gdy szef daje wypowiedzenie?

Scenariusz z życia wzięty: Marzec 2026, są sprawozdania finansowe i rozliczenia podatkowe za ubiegły rok, wychodzi na to, że firma musi ciąć koszty. Kierownik kładzie przed Tobą wypowiedzenie. Jesteś przed wiekiem ochronnym, ale masz długą umowę. Co robisz?

  1. Zachowaj zimną krew. Nie daj się zastraszyć.
  2. STOP! Nie podpisuj porozumienia stron. Jeśli to zrobisz, dobrowolnie zrzekasz się ochrony. Wtedy nawet Sąd Najwyższy Ci nie pomoże.
  3. Sprawdź datę końca umowy. Czy sięga ona momentu, gdy osiągniesz 56 (kobiety) lub 61 (mężczyźni) lat? Jeśli tak - jesteś na wygranej pozycji.
  4. Użyj atomowego argumentu. Powiedz twardo: "Zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą Sądu Najwyższego podlegam ochronie ze względu na czas trwania umowy".
Ważne

Klucz do sukcesu - zanotuj sygnaturę:

Powołaj się dokładnie na Uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2025 r., sygn. III PZP 6/24.

To powinno zadziałać niemal jak magiczne zaklęcie, które mrozi działy HR. Uchwały w powiększonym składzie (7 sędziów) mają większą moc prawną. Sądy rejonowe nie będą orzekać przeciwko nim. A co, jeśli szef mimo to wręczy wypowiedzenie? Masz 21 dni na odwołanie się do sądu pracy. W pozwie wpisujesz sygnaturę III PZP 6/24. Twoje szanse na przywrócenie do pracy lub wysokie odszkodowanie są ogromne.

Ważne

Wyjątki: Kiedy ochrona nie działa?

Zanim otworzysz szampana, pamiętaj o dwóch sytuacjach, w których SN nie pomoże:

  • Dyscyplinarka (Art. 52 KP): Alkohol, kradzież, ciężkie naruszenie obowiązków. Wtedy wylatujesz natychmiast, bez względu na wiek.
  • Upadłość/Likwidacja firmy: Gdy zakład pracy przestaje istnieć, ochrona znika.

Biznes w szoku: "Sędziowie dopisali prawo, którego nie ma w kodeksie pracy"

Przedsiębiorcy są wściekli. Wskazują, że art. 39 Kodeksu pracy w swoim literalnym brzmieniu nie przewiduje tak szerokiej ochrony. Nowa linia orzecznicza de facto zmusza ich do trzymania pracownika aż do emerytury, nawet jeśli projekt, do którego został zatrudniony, się skończył.

- To wylanie dziecka z kąpielą - słychać głosy z rynku. Przedsiębiorcy boją się, że podpisując roczną umowę z 55-latkiem, nieświadomie wiążą się z nim na 5 lat, bo ochrona przedemerytalna zaczyna działać wcześniej zgodnie z tym, co orzekł Sąd Najwyższy.

Efekt mrożący jako skutek uboczny uchwały SN: czy firmy przestaną zatrudniać 50-latków wcześniej?

Choć intencje sędziów były szlachetne - ochrona seniorów - skutek może być tragiczny. Pracodawcy, bojąc się "zabetonowania" etatów przez nową interpretację, mogą po prostu przestać zatrudniać osoby zbliżające się do wieku ochronnego. Zamiast bezpiecznej umowy o pracę, 50-latkowie mogą być wypychani na umowy zlecenia, gdzie kodeksowa ochrona nie obowiązuje. Nadmierna "propracowniczość" wyroku może więc rykoszetem uderzyć w tych, których miała chronić. Czy tak się stanie? Rok 2026 pokaże, jak rynek zareaguje na nową rzeczywistość prawną.

57 672 zł w 2026 roku do wypłaty to oblig - pracownicy muszą dostać co najmniej tyle
15 000 zł na dziecko, jeżeli się pospieszysz - bez zaświadczeń o zarobkach
Do 30 kwietnia jeszcze jest czas, ale już do 31 marca - to mało. Czy zdążysz załapać się na 36 000 zł nowej ulgi podatkowej?
Kadry
Przerwy na karmienie dziecka – ile przysługuje i czy są płatne?
16 mar 2026

Kobiety karmiące dziecko piersią wciąż mierzą się z wieloma wątpliwościami w zakresie przysługujących praw. Nie ma się co dziwić, w obliczu ciągłych zmian w prawie, można pogubić się w gąszczu przepisów. Najczęściej matki, będące pracownicami pytają: Ile krócej pracuje matka karmiąca? Czy pracodawca może odmówić połączenia przerw na karmienie?Czy pracodawca może zwolnić matkę karmiąca? Czy pracodawca wymaga zaświadczenia o karmieniu piersią? Przerwy na karmienie dziecka – ile przysługuje i czy są płatne? Czy przy pracy zdalnej przysługują przerwy na karmienie piersią? Jak długo można korzystać z przerw na karmienie piersią?
Ponad 1,5 mln Polaków pracuje na zleceniu. Nowe dane pokazują wyraźny trend [DANE GUS]
16 mar 2026

Na koniec III kw. 2025 r. pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało nieco ponad 1,5 mln osób – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To o 5,4 proc. więcej niż na koniec września 2024 r.
Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP
16 mar 2026

Rok 2026 przyniósł istotną zmianę w sposobie komunikacji z instytucjami publicznymi, w tym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia korespondencja kierowana do ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP nie jest uznawana za skutecznie doręczoną. Do 11 marca ZUS honorował korespondencję przysłaną w ten sposób, więc tak złożone wnioski zostaną jeszcze rozpatrzone. Od 12 marca obowiązują inne zasady. Sprawdź jakie.
Praca przy komputerze: 5 minut przerwy monitorowej po każdej godzinie i okulary lub soczewki. Co dokładnie gwarantują przepisy?
16 mar 2026

Po każdej godzinie pracy przy monitorze przysługuje co najmniej 5 minut przerwy wliczanej do czasu pracy - albo praca ma być organizowana przemiennie. W skali roku robi się z tego ukryta pokaźna pula godzin. A jeśli lekarz medycyny pracy zaleci korekcję wzroku do monitora, pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary lub soczewki.

"Czekaliśmy na to ponad 20 lat, ale warto było" - podkreśla Główny Inspektor Pracy. Jak będzie wyglądać przekształcenie zlecenia w etat?
16 mar 2026

Można powiedzieć, że nadchodzi rewolucja w Państwowej Inspekcji Pracy – po 20 latach oczekiwań czas na zmiany. Czy to jednak będą zmiany na dobre? Poniżej przedstawiamy stanowisko Głównego Inspektora Pracy Pana Marcina Staneckiego, który wypowiada się w sprawie nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw.
PIP dostanie realną władzę nad „śmieciówkami” i B2B. Reforma przeszła przez Senat – co się zmieni dla firm i pracowników?
13 mar 2026

Senat właśnie przepuścił bez żadnych poprawek ustawę, która może na nowo ułożyć relacje między pracodawcami a wykonawcami pracującymi na „śmieciówkach” i B2B. Państwowa Inspekcja Pracy ma dostać narzędzia, by zamieniać fikcyjne kontrakty cywilnoprawne w etaty – a od ich użycia zależą również pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Dokument zmierza teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
PPK: osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta
13 mar 2026

Osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta. Głównym celem uczestnictwa w PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu właśnie 60. roku życia. Wariant wypłaty, wybrany przez uczestnika PPK po osiągnięciu tego wieku, przesądza o tym, czy uczestnik będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych.
Rozliczanie nadgodzin u pracownika zatrudnionego na część etatu. Poradnik dla pracodawców
13 mar 2026

Zatrudnianie pracowników na część etatu to dla wielu firm klucz do elastyczności. Jednak rozliczanie ich czasu pracy budzi znacznie więcej kontrowersji niż w przypadku pracowników pełnoetatowych. Kluczowym wyzwaniem jest prawidłowe ustalenie momentu, w którym pracownikowi zaczyna przysługiwać dodatek za nadgodziny. Błędne zapisy lub ich brak w umowie o pracę mogą narazić pracodawcę na roszczenia ze strony pracowników lub problemy w razie kontroli przez PIP.

Senat przyjął PIP. Decyzje inspektora "na przyszłość" budzą spory
13 mar 2026

Senat przyjął w czwartek reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert prawa pracy prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk ocenił dla PAP, że reforma zmierza w dobrym kierunku i jest rozwiązaniem kompromisowym. Zaznaczył jednak, że niektóre przepisy mogą być kontrowersyjne.
13 emerytura 2026 netto. Kiedy wypłata? [Terminy]
16 mar 2026

13 emerytura w 2026 roku - ile wynosi kwota netto? Nie trzeba składać wniosku o trzynastkę - przyznawana jest z urzędu. Wypłata trzynastki funkcjonuje od 2019 roku. Kiedy przewidywana jest w tym roku? Oto terminy wskazane przez ZUS.
