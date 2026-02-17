REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Wysokość wynagrodzenia » Wartościowanie stanowisk pracy do 7 czerwca 2026 r. Zadanie dla kadr i płac wynika z dyrektywy płacowej

Wartościowanie stanowisk pracy do 7 czerwca 2026 r. Zadanie dla kadr i płac wynika z dyrektywy płacowej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 lutego 2026, 16:33
Eq system sp. z o.o.
Eq system sp. z o.o.
eksperci w zakresie zarządzania procesami produkcji i zarządzania personelem
Błażej Migoń
Błażej Migoń
ekspert w zakresie rozwiązań dla HR, eq system sp. z o.o.
wartościowanie stanowisk pracy 2026 dyrektywa płacowa wynagrodzenia jawność
Wartościowanie stanowisk pracy 2026 - dyrektywa płacowa i jawność wynagrodzeń
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wartościowanie stanowisk pracy musi odbyć się do 7 czerwca 2026 r. To zadanie dla kadr i płac wynikające z dyrektywy płacowej. Architektura stanowisk a dyrektywa płacowa: dlaczego słownik stanowisk trzeba połączyć z czasem pracy, dodatkami i składnikami wynagrodzenia?

rozwiń >

Architektura stanowisk a dyrektywa płacowa

Dyrektywa (UE) 2023/970 z 10 maja 2023 r. – potocznie nazywana „dyrektywą płacową” – nie tworzy od zera zasady równej płacy, bo ta funkcjonuje w prawie unijnym od lat. Jej sedno polega na dołożeniu konkretnych mechanizmów przejrzystości i egzekwowania, które mają ograniczyć sytuacje, w których nierówności ujawniają się dopiero w sporze albo w kontroli, a wcześniej pozostają niewidoczne w codziennej praktyce wynagradzania. Dyrektywa weszła w życie 6 czerwca 2023 r., a państwa członkowskie mają czas na jej wdrożenie do 7 czerwca 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Z perspektywy pracodawcy – i szczególnie z perspektywy kadr oraz płac – kluczowe jest to, że dyrektywa opiera porównywanie „takiej samej pracy” oraz „pracy o tej samej wartości” na obiektywnych, neutralnych płciowo kryteriach oraz na spójnych strukturach wynagrodzeń. Równolegle wzmacnia dostęp do informacji potrzebnych do porównań, a u większych pracodawców wprowadza raportowanie luki płacowej oraz procedury uruchamiane wtedy, gdy wyniki wskazują istotne rozbieżności (w tym próg 5% jako punkt wyzwalający dodatkowe działania).

Wartościowanie stanowisk pracy do 7 czerwca 2026 r.

W praktyce temat wartościowania stanowisk przestaje być „projektem opisowym”, a zaczyna działać jak element infrastruktury zgodności: musi dać się przełożyć na realne dane o wynagrodzeniach i realne reguły rozliczeń. To właśnie w tym miejscu organizacje najczęściej wpadają w pułapkę rozdzielenia światów: słownik stanowisk i opisy ról funkcjonują osobno, a faktyczne różnice w wypłatach powstają w mechanice czasu pracy i składników zmiennych. Nadgodziny, dyżury, praca nocna, dodatki zmianowe, premie regulaminowe i uznaniowe czy ryczałty potrafią „zbudować” rozbieżności szybciej niż sama stawka zasadnicza, a dane o tych elementach są rozproszone w procesach kadrowo-płacowych oraz w ewidencji i rozliczaniu czasu pracy.

W efekcie porównywalność pracy bywa formalna tylko na papierze: dwie osoby mogą mieć identyczną nazwę stanowiska, a jednocześnie pracować w innych warunkach, na innych harmonogramach i z inną ekspozycją na dodatki i nadgodziny. Jeśli wartościowanie i kategorie porównawcze nie uwzględniają tej warstwy, każda analiza zaczyna się od ręcznego dopowiadania kontekstu, a to osłabia powtarzalność, spójność i możliwość rzetelnego wyjaśniania wyników.

REKLAMA

ZFŚS. Zasady tworzenia i prowadzenia
Autopromocja

ZFŚS
Zasady tworzenia i prowadzenia

Sprawdź

W tym układzie pierwszym zadaniem nie jest „doszlifowanie” opisów stanowisk, tylko uporządkowanie architektury stanowisk tak, aby była użyteczna dla kadr i płac. Architektura stanowisk to w praktyce zestaw reguł: jakie stanowiska istnieją w organizacji, jak są nazywane, jakie mają poziomy lub kategorie zaszeregowania, jakie elementy pracy są dla nich typowe i jakie warunki organizacyjne są „wpisane” w rolę. Dopiero na tym tle wartościowanie przestaje być abstrakcją, a staje się narzędziem, które pozwala logicznie grupować prace do porównań – bez mieszania ról, które różnią się odpowiedzialnością, wymaganiami albo warunkami pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Największy błąd wartościowania stanowisk pracy

Najczęstszy błąd polega na tym, że porządek stanowisk buduje się wyłącznie na podstawie „tego, co widać” w HR: nazwa, dział, przełożony, ogólny opis zadań. Tymczasem z punktu widzenia wynagrodzeń to nie wystarcza. Wypłata jest rezultatem pracy w konkretnym czasie i w konkretnych warunkach, a to generuje składniki zmienne. Jeżeli stanowisko „magazynier” obejmuje zarówno pracę jednozmianową bez nocy i weekendów, jak i pracę w systemie czterobrygadowym z dodatkami zmianowymi, nocnymi i częstymi nadgodzinami, to jedna nazwa stanowiska nie opisuje jednej rzeczywistości płacowej. W analizie wyjdzie rozbieżność, ale jej źródłem nie będzie „niesprawiedliwa stawka”, tylko różny model organizacji pracy.

Właśnie dlatego dyrektywa płacowa tak mocno premiuje podejście oparte na kryteriach i porównywalności. Kategorie porównawcze nie mogą być tylko zbiorem osób o tej samej nazwie stanowiska, bo wtedy porównujesz nie „pracę tej samej wartości”, ale miks harmonogramów, dodatków i lokalnych praktyk. Kategorie muszą uwzględniać to, co faktycznie różnicuje warunki pracy i składniki płac – inaczej będą produkować fałszywe wnioski i niepotrzebne napięcia.

Trzy poziomy wartościowania stanowisk pracy

W praktyce kadrowej warto zacząć od prostego rozdzielenia trzech poziomów, które często są mylone. Pierwszy poziom to stanowisko/rola jako funkcja w organizacji – co jest robione i jaka jest odpowiedzialność. Drugi poziom to warunki wykonywania pracy – system czasu pracy, typowe pory, gotowość, dyżury, ekspozycja na pracę w nocy, w niedziele i święta. Trzeci poziom to konstrukcja wynagrodzenia – jakie składniki występują na danym typie stanowiska i na jakich zasadach są naliczane. W wielu firmach te poziomy są opisane w różnych miejscach, różnym językiem i z różną aktualnością. Efekt jest przewidywalny: organizacja nie ma jednej definicji „porównywalności”, tylko kilka równoległych, zależnie od tego, czy pytasz HR, kadry, planistów czy płace.

https://sklep.infor.pl/szkolenie-jawnosc-rownosc-i-transparentnosc-wynagrodzen
Autopromocja

Szkolenie:
Jawność, równość i transparentność wynagrodzeń

Sprawdź

Gdy te trzy poziomy zostaną spięte, wartościowanie zaczyna „działać” operacyjnie. Nie chodzi o to, żeby wartościowanie liczyło nadgodziny albo premię. Chodzi o to, żeby kategorie porównawcze były zbudowane w sposób, który uwzględnia elementy generujące zmienność wypłat i który pozwala konsekwentnie odpowiedzieć na pytania: czy porównujemy osoby w tej samej logice organizacji pracy, czy porównujemy pracę o tej samej wartości wykonywaną w innych warunkach, a jeśli tak – to jakie różnice w składnikach wynagrodzenia są naturalną konsekwencją tych warunków.

Największą wartością dla kadr i płac jest tu eliminacja „ręcznego tłumaczenia” wyników. Zamiast szukać po czasie, że jedna osoba miała 38 godzin nocnych, druga 0; że jedna była w grafiku weekendowym, druga nie; że jedna miała dyżury, druga nie; że premia jest w praktyce powiązana z obsadą zmian, a nie z poziomem stanowiska – organizacja ma te informacje wprost powiązane z rolą i kategorią porównawczą. To skraca analizę, urealnia wnioski i pozwala rozmawiać o działaniach korygujących na właściwym poziomie: czasem jest to kwestia stawek, a czasem regulaminów dodatków, organizacji zmian, zasad przydziału nadgodzin lub sposobu premiowania.

Raportowanie luki płacowej

W praktyce dyrektywa przesuwa ciężar tematu na raportowanie: nie chodzi o to, żeby organizacja miała wyłącznie dobrze opisane role, tylko żeby potrafiła w sposób powtarzalny zbudować porównywalne kategorie i policzyć wynagrodzenia tak, aby było jasne, z czego wynikają różnice. Kadry i płace potrzebują tu nie tyle nowego narzędzia, co wspólnego mianownika danych: tej samej definicji stanowiska i kategorii porównawczej, tej samej definicji składników wynagrodzenia oraz tej samej logiki czasu pracy, na której opiera się naliczanie dodatków. Bez tego raportowanie luki płacowej zaczyna się od ustalania podstaw: kogo porównujemy, co liczymy jako wynagrodzenie i jak traktujemy składniki wynikające z organizacji pracy.

Minimalny standard, który zwykle wystarcza, żeby uporządkować raportowanie, można opisać jako zestaw kilku atrybutów przypiętych do stanowiska albo do kategorii porównawczej. Po pierwsze, identyfikator stanowiska i poziomu zaszeregowania, który nie zmienia się w zależności od nazwy użytej lokalnie w dziale. Po drugie, informacja o modelu czasu pracy przypisanym do roli: czy jest to praca jednozmianowa czy zmianowa, czy występuje noc, weekendy i święta jako element typowy, a nie incydentalny. Po trzecie, profil składników wynagrodzenia, które mogą wystąpić na danej roli: które dodatki i ryczałty są „z natury stanowiska”, a które są wyjątkami, oraz czy premia jest regulaminowa czy uznaniowa i czy jej logika jest indywidualna czy zespołowa. Ten zestaw nie służy do oceny ludzi – służy do tego, żeby raportowanie nie porównywało przypadkiem dwóch różnych warunków pracy ukrytych pod tą samą nazwą stanowiska.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Pokazywanie wynagrodzeń w warstwach

W raporcie i w analizie wewnętrznej warto też przyjąć prostą zasadę prezentacji danych, która znacząco poprawia jakość wniosków: pokazywać wynagrodzenie w warstwach. Warstwa pierwsza to stałe elementy wynagrodzenia przypisane do stanowiska i poziomu. Warstwa druga to elementy wynikające z czasu pracy i warunków, czyli dodatki nocne, świąteczne, zmianowe, dyżury oraz nadgodziny. Warstwa trzecia to składniki zmienne zależne od zasad premiowania. Taki podział pozwala kadrom i płacom szybko odpowiedzieć na pytanie, czy obserwowana rozbieżność jest kwestią stawek, czy organizacji pracy, czy konstrukcji zmiennych składników – a to jest dokładnie ten typ wyjaśnienia, który w reżimie przejrzystości wynagrodzeń przestaje być „opcją”, a staje się codzienną potrzebą operacyjną.

W tym miejscu potrzebne jest jedno doprecyzowanie, żeby nie wprowadzać fałszywej ostrożności: nadgodziny i dodatki nie są problemem samym w sobie i mogą w pełni legalnie podnosić wynagrodzenie. W raportowaniu trzeba je natomiast wyodrębnić, bo potrafią istotnie zmieniać obraz porównań. Jeżeli w jednej kategorii pracowników różnice wynikają głównie z godzin nocnych, dyżurów albo nadgodzin, to wnioski i działania korygujące będą dotyczyły raczej organizacji pracy i zasad przydziału, a nie poziomu stawek zasadniczych. Tę różnicę widać dopiero wtedy, gdy dane o stanowisku, czasie pracy i składnikach wynagrodzenia są spięte w jedną logikę raportową.

Zobacz również:
Powiązane
Wynagrodzenia minimalne. TSUE podtrzymuje dyrektywę płacową, rząd nie ma już żadnych wymówek
Wynagrodzenia minimalne. TSUE podtrzymuje dyrektywę płacową, rząd nie ma już żadnych wymówek
Pracodawcy będą dawali podwyżki długoletnim pracownikom. To wynik unijnej dyrektywy płacowej
Pracodawcy będą dawali podwyżki długoletnim pracownikom. To wynik unijnej dyrektywy płacowej
Dyrektywa płacowa coraz bliżej. Kto może liczyć na premie i podwyżkę wynagrodzeń już w 2026?
Dyrektywa płacowa coraz bliżej. Kto może liczyć na premie i podwyżkę wynagrodzeń już w 2026?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Wartościowanie stanowisk pracy do 7 czerwca 2026 r. Zadanie dla kadr i płac wynika z dyrektywy płacowej
17 lut 2026

Wartościowanie stanowisk pracy musi odbyć się do 7 czerwca 2026 r. To zadanie dla kadr i płac wynikające z dyrektywy płacowej. Architektura stanowisk a dyrektywa płacowa: dlaczego słownik stanowisk trzeba połączyć z czasem pracy, dodatkami i składnikami wynagrodzenia?
Nowe przepisy o PIP powinny wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2027 r. - kontrowersje
17 lut 2026

Nowe przepisy o PIP powinny wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2027 r. Które zmiany w projekcie są pozytywne, a które budzą kontrowersje, szczególnie wśród przedsiębiorców?
Kiedy dodatek za zastępstwo należy wliczyć do podstawy obliczania trzynastki
17 lut 2026

Dodatek z tytułu zastępstwa należy wliczyć do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Warunkiem jest jednak spełnianie wymogów określonych w przepisach o obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Jawność wynagrodzeń kluczem do skutecznej rekrutacji
17 lut 2026

Jawność wynagrodzeń to od miesięcy jeden z gorętszych tematów na rynku pracy. Z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że co piąty kandydat rezygnuje z aplikowania, jeśli ogłoszenie nie zawiera widełek płacowych. Dodatkowo niemal co siódmy zniechęca się zbyt ogólnym opisem obowiązków. Wyzwania dotyczą także pracy zmianowej, bo tylko 21 proc. pracowników deklaruje gotowość do jej podjęcia i to wyłącznie przy wyższym wynagrodzeniu.

REKLAMA

Symbol 08-T w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Co daje w 2026 roku?
17 lut 2026

Co oznacza kod 08-T? Czy w 2026 r. daje osobom z niepełnosprawnościami szczególne uprawnienia? Od czego zależy rozmiar dostępnych ulg i świadczeń? Rozwiewamy wątpliwości!
5 najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE. Kogo brakuje na polskim rynku pracy?
16 lut 2026

Wymieniamy 5 najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE. Kogo brakuje na polskim rynku pracy? W jakim kierunku dobrze jest się wykształcić, aby znaleźć pracę w sektorze energii odnawialnej?
Jak być jednym z najlepszych pracodawców w Polsce? [WYWIAD]
16 lut 2026

W konkursie Top Employers po raz trzeci z rzędu w gronie 10. najlepszych pracodawców w kraju widzimy Nationale-Nederlanden. Pytamy więc członkinię zarządu ds. HR, Liwię Kwiecień, jak można zostać jednym z najlepszych pracodawców w Polsce.
Zaległe składki ZUS dla nieaktywnych firm. RPO interweniuje, MRPiPS wyjaśnia przepisy
16 lut 2026

Zaległe składki ZUS dla nieaktywnych firm. RPO interweniuje, MRPiPS wyjaśnia przepisy. Uszczegóławiając, chodzi o problem żądania opłacenia zaległych składek od przedsiębiorców faktycznie niewykonujących działalności, a niezgłaszających wykreślenia firmy z CEIDG, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podjęło interwencję a resort pracy odpowiedział.

REKLAMA

Liczba ofert pracy spada już czwarty miesiąc z rzędu. Przedsiębiorcy nie szukają pracowników
17 lut 2026

Coraz mniej ofert pracy trafia do internetu. BIEC podaje, że w styczniu 2026 roku zanotowano największy od dwóch lat jednorazowy spadek liczby wakatów w ujęciu miesięcznym.
Sztuczna inteligencja niszczy relacje w firmie? Czerwona lampka w głowach HR-owców
16 lut 2026

Sztuczna inteligencja niszczy relacje w firmie? Czerwona lampka zapala się w głowach HR-owców. AI powinna wspierać nie tylko efektywność, ale i trwałość zespołów pracowników.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA