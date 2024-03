Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Czy pracownik musi przepracować cały rok kalendarzowy, żeby nabyć prawo do trzynastki

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługuje pracownikowi sfery budżetowej, który przepracował u danego pracodawcy cały rok kalendarzowy. Są jednak sytuacje, gdy trzynastka przysługuje mimo nieprzepracowania całego tego okresu.

Okresy wliczane do okresu przepracowanego

Warunkiem nabycia przez pracownika prawa do trzynastki jest przepracowanie u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.

Autopromocja

Pracownik, który nie przepracował pełnego roku, ma prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego. Jednak warunkiem nabycia takiej „częściowej” trzynastki jest przepracowanie co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym.

Ustalając długość okresu przepracowanego należy pamiętać, że musi on być przepracowany "efektywnie", a więc nie chodzi tu tylko o pozostawanie w zatrudnieniu. Tak właśnie wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 18 października 2011 r. (sygn. akt I PK 263/10).

Do 6-miesięcznego przepracowanego okresu w danym roku kalendarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie wlicza się okresów pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego przez pracownika niezdolnego do pracy (uchwała Sądu Najwyższego z 7 lipca 2011 r., sygn. akt III PZP 3/11).

Przykład Pracownik świadczył pracę od 1 stycznia do 13 kwietnia 2023 r., a następnie do końca roku przebywał na zwolnieniu lekarskim i korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego. Pracownik nie nabył prawa do wynagrodzenia rocznego za 2023 r. - nie przepracował "efektywnie" okresu co najmniej 6 miesięcy. Okresów nieprzepracowany z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby oraz korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do trzynastki.

Wyjątki od zasady przepracowania 6 miesięcy

Przepisy ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym wprowadzają szereg wyjątków skutkujących nabyciem prawa do wynagrodzenia rocznego mimo nieprzepracowania przez pracownika okresu co najmniej 6 miesięcy danego roku kalendarzowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przepracowanie 6 miesięcy nie jest wymagane w przypadku:

przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,

przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,

likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,

likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją;

Przykład Pracownik był zatrudniony od 1 stycznia do 31 maja 2023 r. Jego umowa o pracę została rozwiązana z powodu likwidacji stanowiska pracy. Pracownikowi przysługuje prawo do trzynastki. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest bowiem wymagane w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy. Tak właśnie było w tym przypadku.

likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją;

podjęcia zatrudnienia:

w wyniku przeniesienia służbowego,

na podstawie powołania lub wyboru,

w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,

w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,

po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej;

korzystania z:

urlopu wychowawczego,

urlopu macierzyńskiego,

urlopu ojcowskiego,

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

urlopu rodzicielskiego,

urlopu dla poratowania zdrowia,

urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego;

Przykład W 2023 r. pracownica świadczyła pracę od 1 stycznia do 19 marca, a następnie do końca roku przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Pracownica nabyła prawo do wynagrodzenia rocznego za 2023 r., gdyż korzystała z urlopu macierzyńskiego. W takiej sytuacji nie obowiązuje jej wymóg przepracowania 6 miesięcy bez względu na to, jak długo przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.

wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

Podstawa prawna