Wyższy dodatek za pracę w nocy w sierpniu 2025 r.

W tym miesiącu jest wyższy dodatek za pracę w nocy niż w lipcu. Tylko w listopadzie będzie większa kwota za pracę w porze nocnej niż w sierpniu. Ile aktualnie wynosi dodatek nocny i jak się go oblicza?

Co do zasady pracujemy w dzień. Pora nocna zarezerwowana jest na wypoczynek. Niektórym prawo pracy zabrania pracy w nocy, np. kobietom w ciąży i pracownikom młodocianym. Kiedy jednak zdarza się, że pracownik wykonuje pracę w nocy, należy się mu stosowny dodatek do wynagrodzenia. W ten sposób rekompensuje się pracę w czasie przeznaczonym na odpoczynek. Dodatek nocny przysługuje za każdą godzinę pracy w porze nocnej (dodatkowo oprócz stałej stawki).

Dodatek nocny wylicza się ze stawki godzinowej obowiązującej w danym miesiącu. Będzie więc różnił się w zależności od miesiąca, który aktualnie występuje.

Kodeks pracy: Art. 1518.[Dodatek do wynagrodzenia] § 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. § 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

W jakich godzinach jest pora nocna?

W jakich godzinach wykonywana jest praca nocna? Uważa się, że pora nocna to określone przez danego pracodawcę 8 godzin pomiędzy godziną 21:00 a 7:00. W tym 10-godzinnym przedziale czasu należy wybrać 8 godzin, które w konkretnym zakładzie pracy będą uznawane za porę nocną. Najlepiej określić to w regulaminie pracy, wybierając np. 22:00-6:00. Wówczas pracownik wykonujący pracę w tych godzinach otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy pomiędzy 22:00 a 6:00.

W 2025 r. wysokość płacy minimalnej to 4666,00 zł brutto. Natomiast liczba godzin pracy w sierpniu wynosi 160. Zatem ile wynosi dodatek za pracę w nocy w tym miesiącu? 5,83 zł. Dla porównania w lipcu było to 5,07 zł. Skąd wziął się wyższy dodatek w sierpniu? Lipiec ma aż 184 godziny pracy (23 dni robocze), a im więcej godzin pracy w miesiącu, tym niższy dodatek nocny. W sierpniu mamy już o 24 godziny pracy mniej. Stąd wyższa kwota dodatku.

Aby obliczyć dodatek w sierpniu, minimalną płacę dzielimy przez 160, a następnie mnożymy wynik o 20%. Dodatek za godziny nocne wynosi więc dokładnie 20% stawki godzinowej obowiązującej w sierpniu.

4666 : 160 x 20%= 29,16 x 20%= 5,832 (zł)

Po zaokrągleniu do dwóch liczb po przecinku otrzymujemy wynik 5,83 zł. W tym roku to prawie najwyższy dodatek za godziny nocne. Więcej za pracę w nocy otrzymamy tylko w listopadzie. To miesiąc z najmniejszą liczbą godzin pracy - 144 godziny robocze. W listopadzie dodatek wyniesie 6,48 zł.

Dokonując wyliczeń dla pracownika zatrudnionego na niepełnym etacie, minimalną płacę i liczbę godzin pracy pomniejszamy odpowiednio do wymiaru czasu pracy.

Zamiast dodatku za pracę w nocy ryczałt

Możliwe jest przyznanie ryczałtu za wykonywanie pracy w nocy. Zastępuje on dodatek nocny. Ryczałt przysługuje, jeżeli pracownik stale wykonuje pracę w nocy i to poza zakładem pracy. Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy pracownika w porze nocnej.