Składka dodatkowa PPE 2022

Składka dodatkowa PPE w 2022 roku - ile wynosi limit składek dodatkowych w Pracowniczych Programach Emerytalnych?

Składka dodatkowa PPE - maksymalna

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o PPE uczestnik może zadeklarować składkę dodatkową, jeżeli umowa zakładowa tego nie zakazuje. Wysokość tej składki uczestnik określa w deklaracji. Może ją zmienić bądź całkowicie zrezygnować z jej wnoszenia, ze skutkiem na przyszłość. Zmienia się w tym celu deklarację.

W art. 25 ust. 4 ustawodawca określił maksymalną sumę składek dodatkowych wnoszonych do jednego programu na rok kalendarzowy. Nie może ona przekroczyć kwoty odpowiadającej czteroipółkrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

WAŻNE! Jeśli kwota ustalona w sposób określony powyżej będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązuje kwota ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.

Składkę dodatkową potrąca się z wynagrodzenia uczestnika programu już po jego opodatkowaniu. Umowa zakładowa może zawierać postanowienie umożliwiające uczestnikowi wnoszenie składki dodatkowej po ustaniu zatrudnienia u pracodawcy. Wówczas uczestnik, który nie jest już zatrudniony przez pracodawcę, a zadeklarował wnoszenie składki dodatkowej po ustaniu zatrudnienia u tego pracodawcy, wnosi tę składkę bezpośrednio na swój rachunek w programie.

Składka dodatkowa w PPE 2022 - limit

Limit składek dodatkowych do PPE określa minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Ma na to czas do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym uczestnik będzie wnosił do programu składki dodatkowe. Znamy już limit na rok 2022.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2022 wysokość kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2022 wynosi 26 649 zł.

W 2021 r. limit ten wynosił 23665,50 zł. Był więc niższy od limitu na 2022 r. Obowiązuje więc nowo ustalona kwota czyli 26649,00 zł. Skoro jest to kwota odpowiadająca 4,5-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2022 r. to wynosi ono 5922,00 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 686 z późn. zm)

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2022 (Monitor Polski rok 2021 poz. 1057)