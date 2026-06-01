Mediacja w sprawach o mobbing. Rozwiązanie konfliktu czy elegancka iluzja sprawiedliwości?

Mediacja uchodzi za szybki i skuteczny sposób rozwiązywania sporów w miejscu pracy. Czy jednak sprawdza się również tam, gdzie problemem nie jest zwykły konflikt, lecz mobbing? W relacji naznaczonej presją i nierównowagą stron granica między realnym rozwiązaniem a pozorem sprawiedliwości bywa wyjątkowo cienka.

Mobbing to nie jest zwykły spór pracowniczy

Mediacja najlepiej sprawdza się tam, gdzie strony pozostają w konflikcie, ale są gotowe wspólnie poszukiwać rozwiązania. Jej fundamentami są dialog, dobrowolność i równowaga uczestników. Problem w tym, że sprawy o mobbing często nie wpisują się w ten model.

Zgodnie z art. 94[3] Kodeksu pracy mobbing to uporczywe i długotrwałe działania prowadzące do poniżenia, izolowania lub wyeliminowania pracownika z zespołu. Nie chodzi więc o zwykłe nieporozumienie czy trudną współpracę, lecz o proces oparty na nierównowadze stron. W praktyce przy stole mediacyjnym spotykają się często nie dwie strony sporu, ale pracownik twierdzący, że przez długi czas doświadczał presji psychicznej, oraz organizacja dysponująca znacznie silniejszą pozycją. To właśnie dlatego pojawia się pytanie, czy klasyczne założenia mediacji można bezpiecznie stosować w sprawach mobbingowych.

Dlaczego mediacja bywa atrakcyjnym rozwiązaniem także w sprawach o mobbing?

Mimo licznych wątpliwości mediacja ma kilka istotnych zalet:

• po pierwsze – czas. Sprawy dotyczące mobbingu należą do najbardziej skomplikowanych postępowań z zakresu prawa pracy. Mediacja z kolei pozwala podjąć próbę rozwiązania problemu znacznie wcześniej, zanim problem całkowicie zdominuje środowisko pracy lub doprowadzi do definitywnego zerwania relacji zawodowych.

• po drugie – elastyczność. Sąd może przyznać odszkodowanie lub zadośćuczynienie, ale nie jest w stanie wypracować rozwiązań organizacyjnych odpowiadających specyfice konkretnego miejsca pracy. Mediacja daje taką możliwość - strony mogą uzgodnić zmiany w sposobie współpracy, organizacji pracy czy komunikacji wewnątrz zespołu.

• po trzecie – poufność. Dla wielu osób ujawnianie szczegółów dotyczących doświadczeń związanych z mobbingiem przed sądem stanowi dodatkowe źródło stresu. Mediacja pozwala prowadzić rozmowy w mniej sformalizowanych warunkach i poza publiczną salą rozpraw.

Największa pułapka? Iluzja dobrowolności

Dobrowolność jest jedną z podstawowych zasad mediacji. W sprawach o mobbing właśnie ten element budzi najwięcej wątpliwości. Pracownik, który od miesięcy funkcjonuje pod presją, często nie podejmuje decyzji w takich samych warunkach jak druga strona. Zgoda na mediację może wynikać z chęci zakończenia trudnej sytuacji, obawy przed długim procesem albo przekonania, że nie istnieje realna alternatywa. Formalna zgoda nie zawsze oznacza więc rzeczywistą swobodę wyboru.

Kiedy mediacja może pogłębiać problem?

Mediacja z natury rzeczy zachęca do szukania kompromisu w konflikcie. Tymczasem w przypadku mobbingu, kiedy naruszenia zaczynamy opisywać wyłącznie językiem konfliktu, łatwo dochodzi do rozmycia odpowiedzialności. Pojawia się wrażenie, że naruszenie wynikało jedynie z nieporozumienia lub błędnej komunikacji.

Kolejnym zagrożeniem jest ryzyko wtórnej wiktymizacji. Ponowne konfrontowanie osoby doświadczającej mobbingu z sytuacjami lub osobami kojarzonymi z krzywdą może prowadzić do odtworzenia mechanizmów, które miały zostać przerwane.

Nie każda sprawa o mobbing nadaje się do mediacji

Największym błędem byłoby jednak uznanie, że mediacja jest zawsze dobrym albo zawsze złym rozwiązaniem. Znacznie ważniejsze jest ustalenie, czy w konkretnej sprawie istnieją warunki do przeprowadzenia bezpiecznego procesu. Kluczowe znaczenie ma rzeczywista dobrowolność udziału stron, odpowiednie przygotowanie do mediacji oraz umiejętność rozpoznania sytuacji, w których sam udział w procedurze może przynieść więcej szkody niż pożytku. Dlatego w sprawach o mobbing najważniejsze pytanie nie brzmi: „czy mediować?”. Znacznie ważniejsze jest inne: czy mediacja rzeczywiście pomaga rozwiązać problem, czy jedynie sprawia, że staje się on łatwiejszy do zaakceptowania.