REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Składki na ubezpieczenie społeczne » RM przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów – dopłaty do składek dla 62 tys. twórców o dochodach poniżej 125% płacy minimalnej

RM przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów – dopłaty do składek dla 62 tys. twórców o dochodach poniżej 125% płacy minimalnej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 maja 2026, 14:57
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
radosna para seniorów śmieje się i cieszy w jesiennym, słonecznym parku
Pracujesz w jednym z tych zawodów i mało zarabiasz? Rząd dopłaci do składek ZUS i NFZ tak, jakbyś zarabiał więcej - sprawdź, kto konkretnie dostanie wsparcie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rada Ministrów 26 maja 2026 przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów – jak się chwali w komunikacie, pierwszej takiej regulacji w historii Polski. Jeśli jesteś muzykiem, aktorem, plastykiem, tancerzem lub twórcą i Twoje średnie dochody z ostatnich 3 lat nie przekraczają 125% płacy minimalnej – państwo będzie dopłacać do składek ZUS i NFZ, uzupełniając je do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to około 62 tys. zawodowych artystów.

Dla kogo konkretnie ta nowa ustawa i dopłaty do składek?

Jeśli pracujesz zawodowo jako: muzyk, aktor, tancerz, plastyk, filmowiec, literat, artysta ludowy, architekt i masz niskie, nieregularne dochody – ta ustawa jest napisana dokładnie z myślą dla Ciebie.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Jeśli nie masz stałej umowy o pracę, działasz na umowach o dzieło, zleceniach lub prowadzisz działalność gospodarczą – ta ustawa ma Ci pomóc. Jeśli nie jesteś w ogóle obecnie ubezpieczony (bo nie stać Cię na składki ZUS czy NFZ) – ta ustawa może Cię objąć systemem.

UMOWY CYWILNOPRAWNE OD 1 STYCZNIA 2026

Ilu jest artystów w Polsce i jakiej liczby osób dotyczy nowa ustawa? Dane z badań SWPS 2024

Według badań prof. Doroty Ilczuk (Uniwersytet SWPS, 2024), na które powołuje się projekt nowych przepisów, w Polsce jest około 62 400 zawodowych artystów, w tym:

  • Muzycy: 16 346 osób
  • Artyści wizualni (malarze, rzeźbiarze): 13 176
  • Architekci: 13 693
  • Filmowcy: 6 996
  • Aktorzy teatralni: 3 960
  • Tancerze: 3 222
  • Literaci: 3 010
  • Twórcy ludowi: 2 020

Natomiast ich sytuacja ekonomiczna według badania przedstawia się następująco:

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

  • 69% ma przychody poniżej średniej krajowej
  • 30% zarabia poniżej minimalnego wynagrodzenia
  • Tylko 8,3% ma umowę o pracę na czas nieokreślony
  • 51% pracuje na umowach zlecenia i o dzieło
  • Tylko 43,6% jest objętych ubezpieczeniem (reszta – bez tytułu do ZUS lub NFZ)

KALKULATOR DAT

Jak będzie działać system dopłat? Założenia ustawowe dla artystów

Krok 1: Uzyskaj status artysty zawodowego

Kto nadaje taki status? Centrum Edukacji i Pracy Artystycznej (CEiPA) – nowa instytucja powstała z przekształcenia obecnego Centrum Edukacji Artystycznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warunki do spełnienia to:

  • Wykonujesz zawód artystyczny w sposób stały, profesjonalny,
  • Masz weryfikowalny dorobek artystyczny (wystawy, koncerty, publikacje, role teatralne, filmy itp.).

Procedura? Składasz wniosek do CEiPA, gdzie najpierw trafia on Komisji Opiniującej (złożona z przedstawicieli środowiska artystycznego), która ocenia Twój dorobek. Na końcu CEiPA wydaje decyzję administracyjną o nadaniu statusu artysty zawodowego.

Krok 2: Sprawdź, czy spełniasz warunki dochodowe

Prawo do dopłaty dostaniesz, jeśli (warunki do spełnienia łącznie):

  1. Masz status artysty zawodowego (decyzja CEiPA),
  2. Twój średni roczny dochód z ostatnich 3 lat podatkowych nie przekracza 125% płacy minimalnej,
  3. W każdym z ostatnich 3 lat osiągnąłeś dochody z wykonywania zawodu artystycznego.
Przykład

Przykład (wartości szacunkowe na 2027 - być może ustawa już będzie obowiązywać):

Płaca minimalna w 2027: załóżmy 5000 zł brutto. Z tego 125% = 6250 zł miesięcznie (a 75 000 zł rocznie).

Jeśli Twój średni roczny dochód z lat 2024-2026 wynosił np. 60 000 zł na rok, to spełnisz warunki finansowe do objęcia wsparciem.

Krok 3: ZUS automatycznie dopłaci do składek różnicę

Jeżeli spełnisz ww. warunki, to ile wyniesie dopłata? ZUS uzupełni Twoje składki do poziomu minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli:

  • Zarabiasz 3000 zł/mies. i opłacasz składki od 3000 zł,
  • to ZUS dopłaci składki od różnicy, czyli od dodatkowych 2000 zł (5000 zł – 3000 zł = 2000 zł),
  • Na Twoim koncie ZUS będą składki jak od 5000 zł (minimalne wynagrodzenie przewidywane w 2027).

Jakie będą skutki noweli, jeżeli wejdzie w życie?

  • Wyższa przyszła emerytura,
  • Dostęp do świadczeń ZUS (zasiłek chorobowy, macierzyński),
  • Ubezpieczenie zdrowotne NFZ (lekarz, szpital, leki na receptę).

„To jeden z najważniejszych kroków dla środowiska artystycznego od ponad trzech dekad. Po latach rozmów i niespełnionych zapowiedzi państwo wreszcie tworzy systemowe ramy bezpieczeństwa dla osób, które pracują na rzecz polskiej kultury. Dzisiaj, w Dniu Matki, warto szczególnie podkreślić, że stabilne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ma ogromne znaczenie dla młodych artystek i twórczyń planujących życie rodzinne. Włączenie artystów do systemu emerytalnego przez wsparcie składek jest zmianą oczekiwaną od lat." - to wypowiedź Marty Cienkowskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najważniejsze informacje - szybkie podsumowanie

  1. RM przyjęła projekt nowej ustawy 26.05.2026 – dopłaty ZUS/NFZ dla artystów o dochodach poniżej 125% płacy minimalnej (uzupełnienie do minimalnego wynagrodzenia).
  2. Warunek: status "artysty zawodowego" nadawany przez CEiPA po ocenie dorobku przez Komisję Opiniującą.
  3. Dotyczy ok. 62 tys. artystów (69% zarabia poniżej średniej, 30% poniżej minimalnej).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - podsumowanie w pytaniach i odpowiedziach

1. Czy muszę mieć wykształcenie artystyczne, aby być uznanym za artystę zawodowego?

Nie. Liczy się dorobek artystyczny i profesjonalne wykonywanie zawodu, nie dyplom uczelni.

2. Czy mogę mieć inną umowę o pracę i jednocześnie dostać dopłaty jako artysta?

Projekt nie precyzuje tego wprost – prawdopodobnie będą miały znaczenie łączne dochody (w tym z pracy poza zawodem artystycznym).

3. Ile będę musiał sam płacić składek?

Zależy od Twoich dochodów. Jeśli zarabiasz na umowie 2000 zł/mies., to płacisz składki od 2000 zł, a ZUS dopłaci od 3000 zł (zostają przy przykładzie, gdzie 5000 zł to płaca minimalna).

4. Czy dopłata będzie przyznawana bezterminowo?

Nie. Status artysty zawodowego i prawo do dopłaty będą weryfikowane corocznie (decydują dochody z ostatnich 3 lat i płaca minimalna).

5. Co jeśli moje dochody wzrosną powyżej 125% płacy minimalnej?

Stracisz prawo do dopłaty, ale zachowasz status artysty zawodowego przyznawany decyzją administracyjną.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Powiązane
Nowe wzory aktów małżeństwa umożliwią USC transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych - jest już rozporządzenie z 22.05.2026
Nowe wzory aktów małżeństwa umożliwią USC transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych - jest już rozporządzenie z 22.05.2026
Nie będzie tego podatku od samochodów, zamiast niego - będą pieniądze na dekarbonizację w inny sposób
Nie będzie tego podatku od samochodów, zamiast niego - będą pieniądze na dekarbonizację w inny sposób
Rynek pracy I kwartał 2026 – mniej pracujących, więcej biernych zawodowo. Najnowsze dane GUS
Rynek pracy I kwartał 2026 – mniej pracujących, więcej biernych zawodowo. Najnowsze dane GUS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Wczasy pod gruszą. Kiedy i komu przysługują?
26 maja 2026

Określeniem wczasy pod gruszą potocznie nazywa się dofinansowanie do wypoczynku wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kwota wczasów pod gruszą nie jest odgórnie ustalona, a świadczenie to nie jest obowiązkowe w każdej firmie.
Tylko jeden na dziesięciu pracodawców oferuje pracę stacjonarną w 100%. Frekwencja pracowników w biurach rośnie
26 maja 2026

Tylko jeden na dziesięciu pracodawców oferuje pracę stacjonarną w 100%. Wciąż dominuje praca hybrydowa, ale można zauważyć, że frekwencja pracowników w biurach rośnie.
RM przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów – dopłaty do składek dla 62 tys. twórców o dochodach poniżej 125% płacy minimalnej
26 maja 2026

Rada Ministrów 26 maja 2026 przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów – jak się chwali w komunikacie, pierwszej takiej regulacji w historii Polski. Jeśli jesteś muzykiem, aktorem, plastykiem, tancerzem lub twórcą i Twoje średnie dochody z ostatnich 3 lat nie przekraczają 125% płacy minimalnej – państwo będzie dopłacać do składek ZUS i NFZ, uzupełniając je do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to około 62 tys. zawodowych artystów.
Jak ustalić podstawę naliczania wpłat do PPK? Czy bierze się pod uwagę premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia?
26 maja 2026

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Ustalenie podstawy wpłat do PPK powinno nastąpić na analogicznych zasadach jak określenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Czy bierze się pod uwagę premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia?

REKLAMA

10 obowiązków kadrowych przed sezonem urlopowym [Miniporadnik]
26 maja 2026

Sezon urlopowy 2026 r. już za chwilę. Przygotowaliśmy miniporadnik dla działów kadr i płac, szczególnie początkujących pracowników kadrowych, dotyczący dziesięciu podstawowych obowiązków związanych z urlopami. Co należy zrobić przed sezonem urlopowym?
Do 7500 zł brutto można zarobić w wakacje. Rekordowa liczba maturzystów wchodzi na rynek pracy sezonowej
26 maja 2026

Rekordowa liczba maturzystów wchodzi na rynek pracy sezonowej. Dodatkowo jest mniej ofert pracy. W tym roku trudniej będzie więc o pracę sezonową. Gdzie najchętniej dorabia się w wakacje? Ile można zarobić latem? Nawet do 7500 zł brutto miesięcznie.
Rynek pracy I kwartał 2026 – mniej pracujących, więcej biernych zawodowo. Najnowsze dane GUS
26 maja 2026

W I kwartale 2026 r. liczba pracujących spadła o 109 tys. osób w porównaniu z końcem 2025 r. Jednocześnie wzrosła liczba osób biernych zawodowo. Najwyższe bezrobocie wciąż dotyka młodych – stopa bezrobocia w grupie 15-24 lata wyniosła aż 12,5%. Sprawdź najważniejsze dane z najnowszego badania GUS.
Wniosek po tym terminie spowoduje utratę prawa do 800 plus za wcześniejsze miesiące
26 maja 2026

Zbliża się termin składania do ZUS wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus. Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie.

REKLAMA

9 tygodni urlopu tylko dla ojca. Dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy
25 maja 2026

9 tygodni urlopu tylko dla ojca - to prawo przysługuje od kwietnia 2023 r. Nadal jednak niewielu pracowników-ojców zna swoje uprawnienia. Tymczasem dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy. Tego urlopu nie da się przenieść na matkę, a szkoda zrezygnować.
Poradnik ZUS z okazji Dnia Matki 2026: pytania i odpowiedzi w indywidualnych sprawach. Specjalna skrzynka pocztowa dla rodziców
25 maja 2026

Z okazji Dnia Matki 2026 ZUS przygotował poradnik dla rodziców. Odpowiada na wiele pytań dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, działalności gospodarczej, zlecenia, zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, świadczeń przysługujących przed porodem i po narodzinach dziecka. Udziela też wskazówek, jak ubiegać się o świadczenia krok po kroku. ZUS założył również specjalną skrzynkę pocztową dla rodziców do zadawania pytań w sprawach indywidualnych.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA