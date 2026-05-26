Pracujesz w jednym z tych zawodów i mało zarabiasz? Rząd dopłaci do składek ZUS i NFZ tak, jakbyś zarabiał więcej - sprawdź, kto konkretnie dostanie wsparcie

Rada Ministrów 26 maja 2026 przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów – jak się chwali w komunikacie, pierwszej takiej regulacji w historii Polski. Jeśli jesteś muzykiem, aktorem, plastykiem, tancerzem lub twórcą i Twoje średnie dochody z ostatnich 3 lat nie przekraczają 125% płacy minimalnej – państwo będzie dopłacać do składek ZUS i NFZ, uzupełniając je do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to około 62 tys. zawodowych artystów.

Dla kogo konkretnie ta nowa ustawa i dopłaty do składek?

Jeśli pracujesz zawodowo jako: muzyk, aktor, tancerz, plastyk, filmowiec, literat, artysta ludowy, architekt i masz niskie, nieregularne dochody – ta ustawa jest napisana dokładnie z myślą dla Ciebie.

Jeśli nie masz stałej umowy o pracę, działasz na umowach o dzieło, zleceniach lub prowadzisz działalność gospodarczą – ta ustawa ma Ci pomóc. Jeśli nie jesteś w ogóle obecnie ubezpieczony (bo nie stać Cię na składki ZUS czy NFZ) – ta ustawa może Cię objąć systemem.

Ilu jest artystów w Polsce i jakiej liczby osób dotyczy nowa ustawa? Dane z badań SWPS 2024

Według badań prof. Doroty Ilczuk (Uniwersytet SWPS, 2024), na które powołuje się projekt nowych przepisów, w Polsce jest około 62 400 zawodowych artystów, w tym:

Muzycy: 16 346 osób

Artyści wizualni (malarze, rzeźbiarze): 13 176

Architekci: 13 693

Filmowcy: 6 996

Aktorzy teatralni: 3 960

Tancerze: 3 222

Literaci: 3 010

Twórcy ludowi: 2 020

Natomiast ich sytuacja ekonomiczna według badania przedstawia się następująco:

69% ma przychody poniżej średniej krajowej

ma przychody 30% zarabia poniżej minimalnego wynagrodzenia

zarabia Tylko 8,3% ma umowę o pracę na czas nieokreślony

51% pracuje na umowach zlecenia i o dzieło

Tylko 43,6% jest objętych ubezpieczeniem (reszta – bez tytułu do ZUS lub NFZ)

Jak będzie działać system dopłat? Założenia ustawowe dla artystów

Krok 1: Uzyskaj status artysty zawodowego

Kto nadaje taki status? Centrum Edukacji i Pracy Artystycznej (CEiPA) – nowa instytucja powstała z przekształcenia obecnego Centrum Edukacji Artystycznej.

Warunki do spełnienia to:

Wykonujesz zawód artystyczny w sposób stały, profesjonalny,

Masz weryfikowalny dorobek artystyczny (wystawy, koncerty, publikacje, role teatralne, filmy itp.).

Procedura? Składasz wniosek do CEiPA, gdzie najpierw trafia on Komisji Opiniującej (złożona z przedstawicieli środowiska artystycznego), która ocenia Twój dorobek. Na końcu CEiPA wydaje decyzję administracyjną o nadaniu statusu artysty zawodowego.

Krok 2: Sprawdź, czy spełniasz warunki dochodowe

Prawo do dopłaty dostaniesz, jeśli (warunki do spełnienia łącznie):

Masz status artysty zawodowego (decyzja CEiPA), Twój średni roczny dochód z ostatnich 3 lat podatkowych nie przekracza 125% płacy minimalnej, W każdym z ostatnich 3 lat osiągnąłeś dochody z wykonywania zawodu artystycznego.

Przykład Przykład (wartości szacunkowe na 2027 - być może ustawa już będzie obowiązywać): Płaca minimalna w 2027: załóżmy 5000 zł brutto. Z tego 125% = 6250 zł miesięcznie (a 75 000 zł rocznie). Jeśli Twój średni roczny dochód z lat 2024-2026 wynosił np. 60 000 zł na rok, to spełnisz warunki finansowe do objęcia wsparciem.

Krok 3: ZUS automatycznie dopłaci do składek różnicę

Jeżeli spełnisz ww. warunki, to ile wyniesie dopłata? ZUS uzupełni Twoje składki do poziomu minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli:

Zarabiasz 3000 zł/mies. i opłacasz składki od 3000 zł,

to ZUS dopłaci składki od różnicy, czyli od dodatkowych 2000 zł (5000 zł – 3000 zł = 2000 zł),

Na Twoim koncie ZUS będą składki jak od 5000 zł (minimalne wynagrodzenie przewidywane w 2027).

Jakie będą skutki noweli, jeżeli wejdzie w życie?

Wyższa przyszła emerytura,

Dostęp do świadczeń ZUS (zasiłek chorobowy, macierzyński),

Ubezpieczenie zdrowotne NFZ (lekarz, szpital, leki na receptę).

„To jeden z najważniejszych kroków dla środowiska artystycznego od ponad trzech dekad. Po latach rozmów i niespełnionych zapowiedzi państwo wreszcie tworzy systemowe ramy bezpieczeństwa dla osób, które pracują na rzecz polskiej kultury. Dzisiaj, w Dniu Matki, warto szczególnie podkreślić, że stabilne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ma ogromne znaczenie dla młodych artystek i twórczyń planujących życie rodzinne. Włączenie artystów do systemu emerytalnego przez wsparcie składek jest zmianą oczekiwaną od lat." - to wypowiedź Marty Cienkowskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najważniejsze informacje - szybkie podsumowanie

RM przyjęła projekt nowej ustawy 26.05.2026 – dopłaty ZUS/NFZ dla artystów o dochodach poniżej 125% płacy minimalnej (uzupełnienie do minimalnego wynagrodzenia). Warunek: status "artysty zawodowego" nadawany przez CEiPA po ocenie dorobku przez Komisję Opiniującą. Dotyczy ok. 62 tys. artystów (69% zarabia poniżej średniej, 30% poniżej minimalnej).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - podsumowanie w pytaniach i odpowiedziach

1. Czy muszę mieć wykształcenie artystyczne, aby być uznanym za artystę zawodowego?

Nie. Liczy się dorobek artystyczny i profesjonalne wykonywanie zawodu, nie dyplom uczelni.

2. Czy mogę mieć inną umowę o pracę i jednocześnie dostać dopłaty jako artysta?

Projekt nie precyzuje tego wprost – prawdopodobnie będą miały znaczenie łączne dochody (w tym z pracy poza zawodem artystycznym).

3. Ile będę musiał sam płacić składek?

Zależy od Twoich dochodów. Jeśli zarabiasz na umowie 2000 zł/mies., to płacisz składki od 2000 zł, a ZUS dopłaci od 3000 zł (zostają przy przykładzie, gdzie 5000 zł to płaca minimalna).

4. Czy dopłata będzie przyznawana bezterminowo?

Nie. Status artysty zawodowego i prawo do dopłaty będą weryfikowane corocznie (decydują dochody z ostatnich 3 lat i płaca minimalna).

5. Co jeśli moje dochody wzrosną powyżej 125% płacy minimalnej?

Stracisz prawo do dopłaty, ale zachowasz status artysty zawodowego przyznawany decyzją administracyjną.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego